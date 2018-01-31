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 "Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России

Временная комиссия Совета Федерации РФ по предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, определяющий понятие вмешательства в суверенитет страны.

Об этом РБК сообщила соавтор документа Людмила Бокова, передает Цензор.НЕТ.

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"Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны, — отмечает Бокова. — Выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции зеркальности мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству". По ее словам, одной из таких мер станет закрепление в законе понятий "суверенитет" и "вмешательство в суверенитет страны".

Вмешательством во внутренние дела страны сенаторы назовут "не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны", сказал РБК участвовавший в работе комиссии президент фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин. Второй признак заключается в том, что вмешательство стремится нарушить естественный ход политического процесса в стране, уточнил он. Суверенитет — это согласно законопроекту "полновластие государства внутри страны", добавил Надеждин. "Что угрожает этому полновластию, является незаконным и имеет целью нарушить ход политического процесса, то и есть вмешательство", — говорит он.

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Еще один эксперт, который работал над законопроектом, сказал, что под вмешательством во внутренние дела России понимает не основанную на принципах международного права деятельность иностранных государств, юридических и физических лиц и организаций, которые пытаются изменить "основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти" в России.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. Цель работы — мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций "в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России".

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3047790
 
 
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***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)

😺😁
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РФ не может быть суверенной,так как похерила все международные законы государственной суверенности и напала на суверенную Украину ,нападала на суверенную Грузию. Поэтому нет у РФ никакой суверенности и пусть Кацапия забудет это.Все народы РФ пусть самоопределяются и отделяются.Нет такого государства как РФ.
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А если у них кусок земли оттяпаяют путем референдума? Это как считается?
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Рейтинг Путлера возрос до 202 % после Санкций Конгресса
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США втручаються у внутрішні справи расії по всьому світу
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Такой ответки от вяликих никто не ожидал!!! В Вашингтоне паника... "Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России - Цензор.НЕТ 3987
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Назвати кацапського казнокрада злодієм - це зазіхання на суверенітет кацапії?!! Хрен з ним, якби вони самі своїх плебеів обкрадали і в себе крадене тримали, а то ж так не хочуть . У себе накрадуть - і на Захід награбоване тулять. Тому Захід і повинен речі назвати своїми іменами - злодія - злодієм, грабіжника - грабіжником. "Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России - Цензор.НЕТ 9502
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они хоть сами понимают о чём говорят? "Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России - Цензор.НЕТ 6825
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***
У каждого пьянства свой запах особый:
Ликёр пахнет тайных фантазий свободой.
Шампанское пахнет кокетством и флиртом.
Разбитая морда - разбавленным спиртом.

Развратом и страстностью пахнет коньяк.
Взрывным позитивом - абсент натощак.
Вино отдаёт дорогим рестораном.
От вермута пахнет хихиканьем пьяным.

Коктейлями пахнут дебош и кураж.
Закваской хмельною воняет алкаш.
Утратой способности двигаться - водка.
Стремленьем по бабам пройтись - виски стопка.

Джин пахнет желаньем нажраться красиво.
Желаньем отлить отличается пиво.
Похмельем тяжёлым с утра - арманьяк...
И только лишь трезвость не пахнет никак!

(автор неизвестен)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России
 
 
 
 
 
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