 "Полновластие государства внутри страны": Совфед РФ ответит на "кремлевский доклад" законом о суверенитете России

Об этом РБК сообщила соавтор документа Людмила Бокова, передает Цензор.НЕТ.

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"Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны, — отмечает Бокова. — Выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции зеркальности мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству". По ее словам, одной из таких мер станет закрепление в законе понятий "суверенитет" и "вмешательство в суверенитет страны".



Вмешательством во внутренние дела страны сенаторы назовут "не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны", сказал РБК участвовавший в работе комиссии президент фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин. Второй признак заключается в том, что вмешательство стремится нарушить естественный ход политического процесса в стране, уточнил он. Суверенитет — это согласно законопроекту "полновластие государства внутри страны", добавил Надеждин. "Что угрожает этому полновластию, является незаконным и имеет целью нарушить ход политического процесса, то и есть вмешательство", — говорит он.

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Еще один эксперт, который работал над законопроектом, сказал, что под вмешательством во внутренние дела России понимает не основанную на принципах международного права деятельность иностранных государств, юридических и физических лиц и организаций, которые пытаются изменить "основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти" в России.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. Цель работы — мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций "в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России".

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.