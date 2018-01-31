 Nord Stream 2: немецкая земля разрешила строительство отрезка российского газопровода

Об этом сообщается на сайте земельного Министерства энергетики, инфраструктуры и дигитализации этой земли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документа, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.

"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель.

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Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.

Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.

Впрочем, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии необходимо еще согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.

"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.

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Против реализации проекта выступают, в частности, Польша, страны Балтии и Дания. По их мнению, газопровод Nord Stream 2 увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

К реализации проекта Nord Stream 2 стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.