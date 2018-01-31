Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя создание и деятельность ОО "Национальные дружины".
"По моему мнению, любые общественные объединения, которые могут помочь сейчас нашим органам правопорядка в наведении порядка на улице - это положительное явление. Главное, чтобы каждый действовал в рамках действующего закона. Не имеет права какое бы то ни было общественное объединение применять огнестрельное оружие или какие-то спецсредства, это нельзя прикрывать статусом дружинника или кого-то другого ", - сказал Петренко.
В то же время он подчеркнул, что учет общественных объединений, сотрудничающих с органами правопорядка, ведет Национальная полиция.
А к незаконным формированиям полиция и СБУ должны применять соответствующие санкции, подчеркнул министр юстиции.
Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".
Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.
А статус "пашинского" - дает.
Создавал национальные дружины когда это еще не было мейнстримом
Командир "национальных дружин" Михайленко: Сейчас любая собака, которая кричит про национализм, максимально обвешивается желто-синими флагами
Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко заявил, что на сегодняшний день обвешиваться желто-синими флагами в Украине - абсурд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 10.35 | комментариев: 24
Михайленко: Мы не готовы обвязывать флагами и руки, и ноги, и шею
Фото: Микола Кравченко / Facebook
Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко заявил на пресс-конференции 31 января, что он и его сторонники не афишируют любовь к Украине посредством ношения государственного флага, передает корреспондент "ГОРДОН".
На вопрос, почему "национальные дружины" не используют украинскую символику, Михайленко сказал: "Сейчас в нашем обществе любая собака, которая кричит про национализм, Украину и так далее, обвешивается максимально желто-синими флагами".
"А раньше, в 2005-м, в 2010 годах, если кто-то крикнет: "Слава Украине!", на это сразу кричали: "Фашизм", пытались хватать за одежду и тянуть в отделение милиции. Приходилось свою позицию по любви к Украине отстаивать. Желто-синие флаги тогда были редкостью на улицах городов. Сегодня это - абсолютный абсурд носить желто-синие флаги", - продолжил командир "национальных дружин".
Он сообщил, что у него есть государственный флаг, как и у большинства его соратников, но они "не афишируют, что любят Украину аж так-так-так, что готовы обвязывать флагами и руки, и ноги, и шею".
Михайленко также рассказал, что "национальные дружины" провели марши в память героев Крут без какой-либо подоплеки и без какого-либо "посыла, что мы националисты".
29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в Киеве около 600 участников "национальных дружин". По словам лидера партии Андрея Билецкого, эти активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом украинского народа".
Советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие общественные организации должны координировать свою деятельность с представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он напомнил, что проверять документы у граждан могут лишь правоохранители.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".