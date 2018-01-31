Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя создание и деятельность ОО "Национальные дружины".

"По моему мнению, любые общественные объединения, которые могут помочь сейчас нашим органам правопорядка в наведении порядка на улице - это положительное явление. Главное, чтобы каждый действовал в рамках действующего закона. Не имеет права какое бы то ни было общественное объединение применять огнестрельное оружие или какие-то спецсредства, это нельзя прикрывать статусом дружинника или кого-то другого ", - сказал Петренко.

Также читайте: Командир "Национальных дружин" Михайленко о финансировании: "За счет альтруизма"

В то же время он подчеркнул, что учет общественных объединений, сотрудничающих с органами правопорядка, ведет Национальная полиция.

А к незаконным формированиям полиция и СБУ должны применять соответствующие санкции, подчеркнул министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.