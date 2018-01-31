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 Общество
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Все про:Минюст (1227) общественные организации (105) оружие (3335) Петренко Павел (618) Национальный корпус (73)

 Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко

Участие общественных объединений в обеспечении правопорядка на улице - это позитив, однако их деятельность должна осуществляться в рамках закона и без применения оружия или спецсредств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя создание и деятельность ОО "Национальные дружины".

"По моему мнению, любые общественные объединения, которые могут помочь сейчас нашим органам правопорядка в наведении порядка на улице - это положительное явление. Главное, чтобы каждый действовал в рамках действующего закона. Не имеет права какое бы то ни было общественное объединение применять огнестрельное оружие или какие-то спецсредства, это нельзя прикрывать статусом дружинника или кого-то другого ", - сказал Петренко.

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В то же время он подчеркнул, что учет общественных объединений, сотрудничающих с органами правопорядка, ведет Национальная полиция.

А к незаконным формированиям полиция и СБУ должны применять соответствующие санкции, подчеркнул министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.

Источник: https://censor.net.ua/n3047786
 
 
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тут не знаешь,как с мусорскими неадекватами быть..Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 3953
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Значит полиция за высокую зарплату и с оружием боится ловить преступников и иногда даже полицейских убивают, а дружинники что дураки ловить бандитов без оружия с голыми руками? Нашли лохов. Тогда обяжите этого Авякова обеспечить со своей многочисленной полицией за бюджетные деньги нормальный порядок в стране.А то полиция преступность крышует и сама преступлениями занимается,да еще за это зарплату получает. Капец.
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Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко.
А статус "пашинского" - дает.
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А якщо кастетом чи бітою, то можна, правда??? Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 2128
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GrößeGranteGnapper 🛠‏ @napgnapgnap 22 ч.22 часа назад

Создавал национальные дружины когда это еще не было мейнстримом

Статус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 5704
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тушки... титушки... петюшки... проститушки...дружиннюшки... эволюция однако
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Послушайте перлы этих дружинников

Командир "национальных дружин" Михайленко: Сейчас любая собака, которая кричит про национализм, максимально обвешивается желто-синими флагами
Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко заявил, что на сегодняшний день обвешиваться желто-синими флагами в Украине - абсурд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 10.35 | комментариев: 24

Михайленко: Мы не готовы обвязывать флагами и руки, и ноги, и шею
Фото: Микола Кравченко / Facebook

Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко заявил на пресс-конференции 31 января, что он и его сторонники не афишируют любовь к Украине посредством ношения государственного флага, передает корреспондент "ГОРДОН".
На вопрос, почему "национальные дружины" не используют украинскую символику, Михайленко сказал: "Сейчас в нашем обществе любая собака, которая кричит про национализм, Украину и так далее, обвешивается максимально желто-синими флагами".
"А раньше, в 2005-м, в 2010 годах, если кто-то крикнет: "Слава Украине!", на это сразу кричали: "Фашизм", пытались хватать за одежду и тянуть в отделение милиции. Приходилось свою позицию по любви к Украине отстаивать. Желто-синие флаги тогда были редкостью на улицах городов. Сегодня это - абсолютный абсурд носить желто-синие флаги", - продолжил командир "национальных дружин".
Он сообщил, что у него есть государственный флаг, как и у большинства его соратников, но они "не афишируют, что любят Украину аж так-так-так, что готовы обвязывать флагами и руки, и ноги, и шею".
Михайленко также рассказал, что "национальные дружины" провели марши в память героев Крут без какой-либо подоплеки и без какого-либо "посыла, что мы националисты".
29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в Киеве около 600 участников "национальных дружин". По словам лидера партии Андрея Билецкого, эти активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом украинского народа".
Советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие общественные организации должны координировать свою деятельность с представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он напомнил, что проверять документы у граждан могут лишь правоохранители.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтатус "дружинника" не дает права на применение оружия, - глава Минюста Петренко
 
 
 
 
 
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