 "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, мальчик обнаружил, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в книге российским летательным аппаратом.

Захар записал специальное видеообращение в котором указал на ошибку и рассказал откуда он знает, что это украинский самолет.

"АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский. Откуда я это узнал это, проживая в США? Потому, что мои родители - украинцы и я родился в Украине. Это очень важно для нас и, я уверен, для всех украинцев", - заявил ребенок.

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