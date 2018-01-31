 "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, мальчик обнаружил, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в книге российским летательным аппаратом.
Захар записал специальное видеообращение в котором указал на ошибку и рассказал откуда он знает, что это украинский самолет.
"АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский. Откуда я это узнал это, проживая в США? Потому, что мои родители - украинцы и я родился в Украине. Это очень важно для нас и, я уверен, для всех украинцев", - заявил ребенок.
...
- которое редактирует википедию на всех языках....
в том числе и на украинском...(((
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону
Соревнования завершились в Италии. Победу одержали Виктория Сливко, Анастасия Заборуйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. На втором месте сборная Украины, на третьем - норвежцы.
https://echo.msk.ru/news/2137672-echo.html
И родителям парня - респект!
етский!
https://www.youtube.com/watch?v=b3dtuiV90nQ