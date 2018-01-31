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 "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО

Семилетний Захар Лисковый, живущий в США с родителями, призвал американского издателя исправить ошибку в энциклопедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, мальчик обнаружил, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в книге российским летательным аппаратом.

Захар записал специальное видеообращение в котором указал на ошибку и рассказал откуда он знает, что это украинский самолет.

"АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский. Откуда я это узнал это, проживая в США? Потому, что мои родители - украинцы и я родился в Украине. Это очень важно для нас и, я уверен, для всех украинцев", - заявил ребенок.

...

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Украина предлагает Саудовской Аравии создание самолета специального назначения на основе Ан-132, - ГП "Антонов"

 

Источник: https://censor.net.ua/n3047781
 
 
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Пердаки у кацапских йулинцев сейчас в ядерный пепел разорвёт😂
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Розумашечка така "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 6574 Їбаш кацапню,Захарику!
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Для семирічного занадто сильний вислів, може йому ще рано таке читати ? "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 3535
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Нехай навіть і не дивиться! Я забороняю!! "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 5342
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Конечно не российский, но по факту и не чисто украинский, там весь союз участвовал.
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Сергей Боровой 8d42a1dc Также как и например миг 29 тоже не кацапский,как они говорят,а советский.Но сейчас этот самолет наший и у нас проходит полное обслуживание.
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Юрий Ковальчук 34b6bfdf Такой самолет даже Боинг не производит,он делался под другие цели,сейчас он просто удачно эксплуатируется и у нас проходит все обслуживание не у кацапов.
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Юрий Ковальчук 34b6bfdf Кацапы кричат.что у нас именно кацапский миг 29,но мы у кацапов его не покупаем и не покупали.
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Ну назвали би радянським, зробленим в УРСР, що репа би тріснула?
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Как минимум, узкоязычная челюсть разлетелась бы на куски.
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Только хотел написать что сейчас лаптеногие прибегут рубаху на груди рвать что он сАвецкий "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 709
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Стверджувати про участь всього саюза - це все одно, що стверджувати, що у вашому народженні/зачатті брали участь усі сусіди "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 3597 . Кацапи НЕ МОЖУТЬ самостійно виготовляти АНи, а Україна - може! Тепер зрозуміло, чий літак? "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 9965
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Очевидно, цей розділ енциклопедії писав хтось із какцапським корінням...або власне какцапи. Вони люблять приписувати собі всі рекорди і досягенння
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У них при ФСБ сидит специальное подразделение
- которое редактирует википедию на всех языках....
в том числе и на украинском...(((
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А як вам такий "шедевр" від Уха мацкви :
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Соревнования завершились в Италии. Победу одержали Виктория Сливко, Анастасия Заборуйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. На втором месте сборная Украины, на третьем - норвежцы.
https://echo.msk.ru/news/2137672-echo.html
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Красава!
И родителям парня - респект!
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Цікаво, ще хтось крім мордви натягує так ковдру на себе, хоч би радянським назвали, а то як літак чи ракета то російські, а як Голодомор, вбивства нквсівцямі то радянські, як борги то радянські, як нерухомість від СРСР захопити то російські.
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Воровать чужие заслуги для кацапов так же привычно, как воровать чужую историю. "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии - Цензор.НЕТ 6582
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Надо их массово производить и продавать по всему миру. Лучшая реклама Украины.
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Та нет такой потребности, вон только китайцы хотят для своих целей и то что бы самим и производить.
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Он советский, мальчик. Но ты всё-равно молодец.
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Как не крути а он сов
етский!
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Ну произведите счас хоть один... или даже половину... Ладно! Не производите, а хоть сертификат на обслуживание получите А гуй вам "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 3499
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якутський майстер без ліцензії може зліпити, при чому, з екоматеріалу "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 9294
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По-ходу, якутский мастер счас херачит во всех отрослях па-рашки - везде просматривается его стиль... "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 8027
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Сейчас его никто не сможет делать. Даже доделать тот что есть - проблема.
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Проблема лишь в финансировании, т.е. заказе. Это штучный и довольно дорогой товар, который может потянуть не каждый. Пока Украина своими самолетами перекрывает все потребности в подобного рода перевозках, выкинув с этого рынка па-рашку пинком под зад
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Слышали про Воронеж? Это единственный город в мире, где серийно производят самолёты марки "Антонов".
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Завжди думав що МАЗ та трактори Біларусь це білоруське, тепер буду знати, що по Гуй Гум це все американське.
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такий маленький, а вже русофоб-фашист "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 8576
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Молоток, парень! Далеко пойдет, хозяева таких любят.
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Он вроде не раздает лайков.. Или вы у них на особом счету? Гляжу, и ник какой-то.. Одноразовый, чтоль..
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Рейтинг Плешивого возрос до 202 % после Санкций Конгресса. "АН-225" Мрія "- найбільший літак. Це правда, але він не російський, а український", - 7-річний хлопчик зі США закликав видавців виправити помилку в енциклопедії - Цензор.НЕТ 175
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видео от росиянина ..там в конце сказано чей самолет .
https://www.youtube.com/watch?v=b3dtuiV90nQ
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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