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 Политика Украины
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Все про:выборы (20036) опрос (1538)

 40% украинцев не знают, за кого голосовать в 2019 году, - опрос Международного республиканского института США

40 процентов избирателей в Украине еще не определились с тем, кого поддерживать на президентских и парламентских выборах 2019 года, говорится в новом отчете Международного республиканского института США, составленного по результатам соответствующего опроса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Низкий уровень популярности украинских политических партий лишь за год до важных выборов составляет настоящий вызов для украинских политиков", - подчеркнул региональный директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс.

"Этот климат дает возможность переоценить политику и построить кампанию, которая занималась бы вопросами, которые больше всего беспокоят украинцев", - заявил он.

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Только пять партий имеют более пяти процентов поддержки среди избирателей, а 39% респондентов заявили, что они не знают, какую партию поддерживать.

Опрос выявил, что экономические вопросы становятся более насущными для населения. Инфляция больше всего влияет на украинцев лично, отметили 69 процентов респондентов. Коррупция стала одним из важнейших вопросов, который беспокоит украинцев (48%), за которым следует военный конфликт на Донбассе (42%).

Украинцы все более оптимистично настроены относительно ситуации на местном уровне, свидетельствуют результаты опроса.

"Значительно более высокий уровень оптимизма на местном уровне означает, что реформы по децентрализации увеличили уверенность и поддержку местного руководства среди граждан, - отметил Никс - это важный сигнал для правительства, децентрализация должна продолжаться, и это дает основания надеяться, что положительные последствия этих реформ перейдут и на национальный уровень".

Источник: https://censor.net.ua/n3047780
 
 
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ЭТО ИМЕННО ТЕ бараны которые проголосуют за очередное говно
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А понту?? Українці завжди голосують за досвідченних-корупціонерів, крадіїв та т. ін. !!)))
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Пускай сидят дома)))оффшорные адепты все решат))))
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Ничего удивительного, если во всех странах только 60% политически активного населения.
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согласен...
но, у нас действительно не за кого голосовать!!!
точнее, есть кондитатуры (партии/президентство), но из этого говна даже перегной не получится!
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типа как Буриданов осел, умер от голода не мог выбрать сноп сена.
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интересно, а будет пункт "проти всіх"?
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это не демократично, нужно выбирать или вообще не ходить.
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Дык, так нах ПРызыденство ааатменить!!!!
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(((не ну ведь если я напишу шо таки петя победит и в первом туре - ведь не поверите)))))))
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Ну так до 2019 року все може змінитись.............. Звичайно що бажаючих голосувати за ублюдків - вже значно поменшало..............
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о... Андруша в экперды подался...\молчи - голос подавать не нужно...\
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Рейтинг Какао Боба просто феерический)))) 0,00000001%
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Если бы в Украине была знаменитая порно-звезда, наверное,
многие бы проголосовали и за нее на президентских выборах...
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Лоліт не звязда, но порно точняк!!
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Перед українцям виникло надзавдання -вибори з лайна різної консистенціі !!! Весь істеблішмент України , без жодних винятків, це єдине Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів, що паразитують в Україні !!!)))
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Бо зараз лише початок 2018- час визначитися є.
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а предвидятся новые кандидатуры?
новой, так сказать, формации...
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Согласен. Эти зажравшиеся морды осточертели до нельзя
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Ситуация такова: Голосуй-неголосуй всё равно получишь ***.
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Надо принудительно назначать. Кто сильней всех отбиваться от президентской должности будет - тот и достоин. И обязательно с конфискацией.
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Страна расплачивается за то, что
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Проклинайте Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик. Выбирайте музыканта, таких еще президентов в Украине не было... Не страна - а эксперимент...
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Багато буде залежати від прізвищ в виборчому бюлетені та від того - чи відчують виборці в своїй масі , що є шанс щось змінити в країні на краще своїм голосом..
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Я дивуюся: в Штатах два кандидати і проблеми з вибором немає, в Україні 26 кандидатів і проблема "а за кого там голосувать?".
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Я за Порошенко и пошли все лесом. Хватит с меня граблей, когда после Юща благодаря протывсихам пришел шапкокрад, Майдан и война. Даст бог за второй срок Пороха вступим в НАТО.
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у тебя мордочка в чем то коричневом. Опять лизал между шоколадными булками?
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Я не знаю за кого голосовать, но дайте мне оружие и я знаю кого в первую очередь нужно пристрелить
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Пеця за последние несколько лет многому научился у Хуйла. Так что голосуй не голосуй а свои 146% он таки наберет.
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Голосуй не голосуй, все одно получиш х№й! Ви знаєте, що таке вибір без вибору? Вори олигархи підсунуть вам тих кандидатів, які їм вигідніі і по хер за кого ви проголосуєте!
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Кожен народ заслуговує на таку владу, як і сам народ!
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Страна, которая
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
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У нас еще и целый полуостров во вражеском государстве.
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А толку? Все одно Охендовський "правильно" підрахує.
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аж 40% украинцев не ясновидящие - какой ужас
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В своё время определятся. Голосуйте за УКРАИНУ без воров.
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так вже 26 років не знають за кого голосувати - хіба це новина?
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Чому?? Знают і як завжди обируть досвідченних-шахраїв, корупціонерів, крадіїв та т. ін.!!!)))
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Чтобы
Оффшоренко удержаться у власти и уйти от ответственности, ему сейчас срочно
требуется побольше разных спасителей нации и
«противсихов», чтобы было "трудно выбрать". Лишь бы
не Юлька!...
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40% украинцев не знают, за кого голосовать в 2019 году, - опрос Международного республиканского института США

Это понятно, голосовать нет смысла, да и не за кого, украинские политические силы способны только воровать и устраивать геноцид населения, больше они ни на что не способны.
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Когда укрраинские институты полезут оценять выборы в США?
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Когда сравняются экономии этих стран.
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Так называемые "молодые кадры" - призванные "обновить"
Украину - болтуны и умельцы пускать пыль в глаза... Молодость - это
преимущество, которое быстро проходит, а квалификации и умения работать -
нет!...
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Чего же тогда Лазаренко не зовете?
Нет молодости, а опыта - хоть порошенко обучай. Лучший кандидат ***ТЬ.
Молодые могут ошибиться, а старый безошибочно предаст. Как это сейчас и происходит, не давила бы пиндосия на наше правительство, уже бы с рашкой замирились, добровольцев рассадили бы по тюрьмам, и переплюнули бы януковича по коррупции, воровству и социальному неравенству. Хотя погодите-ка, "умудренные и опытные" уже переплюнули януковича и рассадили добровольцев в тюрьмы. Стоит им победить вторым разом и тысячи погибших на фронте, вместе с сотней героев неудавшейся революции - будут не только напрасны, но еще и унижены выжившими.
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Выбирайте винтовку, она рождает власть и равенство людей. Потому что будь ты олигарх, будь ты хоть всемогущий на ограниченной территории - ты все равно смертный. Иногда даже очень внезапно смертный.
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Они надеются награбленное забрать с собой...
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...выбор это один самых сложных механизмов поведения человека, когда нужно включать все ресурсы мозга. В совеке было все просто. Пиво только Жигулевское, водка Московкая, колбаса Докторская. Поэтому расплодили идиотов, что сегодня голосуют только за гречку. Мозги атрафировались.
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дайте, наконец, людЯм, за кого голосовать в натуре
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Как не знают? Ясный перец за барыгу. Охендровский соврать не даст...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины40% украинцев не знают, за кого голосовать в 2019 году, - опрос Международного республиканского института США
 
 
 
 
 
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