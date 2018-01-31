 40% украинцев не знают, за кого голосовать в 2019 году, - опрос Международного республиканского института США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Низкий уровень популярности украинских политических партий лишь за год до важных выборов составляет настоящий вызов для украинских политиков", - подчеркнул региональный директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс.

"Этот климат дает возможность переоценить политику и построить кампанию, которая занималась бы вопросами, которые больше всего беспокоят украинцев", - заявил он.

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Только пять партий имеют более пяти процентов поддержки среди избирателей, а 39% респондентов заявили, что они не знают, какую партию поддерживать.

Опрос выявил, что экономические вопросы становятся более насущными для населения. Инфляция больше всего влияет на украинцев лично, отметили 69 процентов респондентов. Коррупция стала одним из важнейших вопросов, который беспокоит украинцев (48%), за которым следует военный конфликт на Донбассе (42%).

Украинцы все более оптимистично настроены относительно ситуации на местном уровне, свидетельствуют результаты опроса.

"Значительно более высокий уровень оптимизма на местном уровне означает, что реформы по децентрализации увеличили уверенность и поддержку местного руководства среди граждан, - отметил Никс - это важный сигнал для правительства, децентрализация должна продолжаться, и это дает основания надеяться, что положительные последствия этих реформ перейдут и на национальный уровень".