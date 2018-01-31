 40% украинцев не знают, за кого голосовать в 2019 году, - опрос Международного республиканского института США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Низкий уровень популярности украинских политических партий лишь за год до важных выборов составляет настоящий вызов для украинских политиков", - подчеркнул региональный директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс.
"Этот климат дает возможность переоценить политику и построить кампанию, которая занималась бы вопросами, которые больше всего беспокоят украинцев", - заявил он.
Только пять партий имеют более пяти процентов поддержки среди избирателей, а 39% респондентов заявили, что они не знают, какую партию поддерживать.
Опрос выявил, что экономические вопросы становятся более насущными для населения. Инфляция больше всего влияет на украинцев лично, отметили 69 процентов респондентов. Коррупция стала одним из важнейших вопросов, который беспокоит украинцев (48%), за которым следует военный конфликт на Донбассе (42%).
Украинцы все более оптимистично настроены относительно ситуации на местном уровне, свидетельствуют результаты опроса.
"Значительно более высокий уровень оптимизма на местном уровне означает, что реформы по децентрализации увеличили уверенность и поддержку местного руководства среди граждан, - отметил Никс - это важный сигнал для правительства, децентрализация должна продолжаться, и это дает основания надеяться, что положительные последствия этих реформ перейдут и на национальный уровень".
но, у нас действительно не за кого голосовать!!!
точнее, есть кондитатуры (партии/президентство), но из этого говна даже перегной не получится!
Если бы в Украине была знаменитая порно-звезда, наверное,
многие бы проголосовали и за нее на президентских выборах...
новой, так сказать, формации...
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Проклинайте Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик. Выбирайте музыканта, таких еще президентов в Украине не было... Не страна - а эксперимент...
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
Оффшоренко удержаться у власти и уйти от ответственности, ему сейчас срочно
требуется побольше разных спасителей нации и
«противсихов», чтобы было "трудно выбрать". Лишь бы
не Юлька!...
Это понятно, голосовать нет смысла, да и не за кого, украинские политические силы способны только воровать и устраивать геноцид населения, больше они ни на что не способны.
Украину - болтуны и умельцы пускать пыль в глаза... Молодость - это
преимущество, которое быстро проходит, а квалификации и умения работать -
нет!...
Нет молодости, а опыта - хоть порошенко обучай. Лучший кандидат ***ТЬ.
Молодые могут ошибиться, а старый безошибочно предаст. Как это сейчас и происходит, не давила бы пиндосия на наше правительство, уже бы с рашкой замирились, добровольцев рассадили бы по тюрьмам, и переплюнули бы януковича по коррупции, воровству и социальному неравенству. Хотя погодите-ка, "умудренные и опытные" уже переплюнули януковича и рассадили добровольцев в тюрьмы. Стоит им победить вторым разом и тысячи погибших на фронте, вместе с сотней героев неудавшейся революции - будут не только напрасны, но еще и унижены выжившими.