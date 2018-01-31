 Минфин: Решены проблемные вопросы возмещения предприятиям ЖКХ льгот и субсидий. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Постановление КМУ от 08.11.2017 № 951 о введении в Украине монетизации субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги с 2018 года является первым этапом реформирования системы расчетов по субсидиям, предусматривающим переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с целью осуществления своевременных расчетов с ОСМД и ЖСК Минфин 30 января предоставил разъяснения Казначейству относительно перечисления субвенции по предоставлению льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг.





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Кроме того, Минфином было подготовлено поручение Казначейству на перечисление денежными средствами части субвенции на оплату квартирной платы и других услуг по нормативам, установленным министерством.

В сообщении также отмечается, что сейчас Минфин начал процесс подготовки системных изменений в постановление КМУ от 04.03.2002 № 256, где будет предложено переход ко второму этапу реформирования системы предоставления льгот и субсидий и введение "монетизации" льгот и субсидий на уровне домохозяйств.

"То есть будет предложен механизм прямого перечисления субвенции в части оплаты квартирной платы и других услуг непосредственно на счета людей получателей льгот и субсидий, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Расчеты с ОСМД/ЖСК, до внесения изменений в постановление КМУ от 04.03.2002 № 256, будут осуществляться через счета, открытые в учреждениях банков, а с бюджетными учреждениями - через специальные регистрационные счета, открытии в органах Казначейства", - сообщает пресс-служба Минфина.

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