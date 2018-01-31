 Сенаторы требуют объяснений от Белого дома: "В рамках нового закона о расширении санкций против РФ ничего сделано не было"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу VOA.
В письме сенаторы напомнили, что закон был разработан в ответ на вмешательство России в выборы в США 2016-го и продолжение агрессии РФ в Украине. Закон имеет целью сдерживать будущую агрессивное поведение России.
"Без введения новых санкций в рамках полномочий, предоставленных CAATSA, США остались уязвимыми к резким действиям российского правительства на ноябрьских выборах в Конгресс США", - говорится в письме.
Сенаторы положительно отозвались о действиях администрации по восстановлению санкционных списков в рамках уже существующих санкций, наложенных за вторжение России в Украину и оккупацию Крыма, а также расширению санкций в рамках списка Магнитского.
"Тем не менее, в рамках нового закона о расширении санкций ничего сделано не было, - отметили сенаторы. - Это усиливает озабоченность, что политика администрации Трампа в отношении России не в полной мере отражает намерения Конгресса, изложенные в законодательстве".
Администрация Трампа должен проинформировать Комитет Сената по международным отношениям о причинах того, почему не было наложены санкции, предусмотренные в восьми положениях нового законодательства, говорится в письме.
В частности, сенаторы хотят получить объяснение, почему не были введены новые санкции в рамках полномочий, предоставленных администрации по противодействию деятельности России в сфере кибербезопасности, нарушениям прав человека, передачи оружия и военных материалов в Сирию, распространению коррупционных воздействий. Закон предоставляет правительству полномочия вводить санкции против лиц, осуществляющих деятельность с определенными оборонительными и разведывательными учреждениями России, пытающихся обойти санкции, а также ограничивать воплощение Россией нефтяных проектов, деятельность финансовых учреждений и участие в приватизации российских предприятий.
Вчерашнее заявление Госдепартамента, по мнению сенаторов, не послало четкий сигнал России, что США готовы ввести вторичные санкции против тех, кто нарушает санкционный режим в отношении оборонного и разведывательного комплексов России.
Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.
Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/payback-president-trump-gets-revenge-for-russian-sanctions
А сейчас дорогая редакция объяснит вам, почему санкции - это долго и поэтапно.
О санкциях. Мы коротко.
Просто необходимо внести некоторую ясность в сложившийся расклад и объяснить, почему санкции - это долго и поэтапно.
Один из авторов этого текста сомневался в том, что США опубликуют поимённый список «жертв кремлёвского доклада». Второй - нет, и он оказался прав.
Формально перечень российских бизнесменов из открытой части доклада (а основная его часть - засекреченные экспертные рекомендации американской исполнительной власти) ни к чему не обязывает. Это не санкции, а обозначение лиц, которые могут под них подпасть. Мол, мы тут посоветовались с экспертами и решили, что именно эти люди имеют отношение ко злу. Но мы ещё подумаем, что с этим всем делать.
Кстати, заметим, некоторые эксперты обиделись, что при составлении списка не учли их мнение. Так, Андерс Ослунд из Atlantic Council заметил, что в последний момент кучу предложений выбросили, а вместо них практически скопировали в список рейтинг российского «Форбса».
Более того, Вашингтон заявляет о том, что с новыми санкциями надо повременить. Что уже существующие сковывают руки РФ и корректируют её поведение. Заметим, последнее верно, но лишь отчасти - скорее заставляют РФ делать несущественные примирительные жесты и изображать готовность к переговорам. В частности, относительно миротворцев на Донбассе. Мы уже публиковали интервью Волкера, надеющегося на возможность изменения общей линии оппонентов.
И вот - ряд сенаторов уже критикуют президента. Мол, настоящие санкции надо было вводить, а не списки публиковать.
Но хитрость американских санкций в том, что сама публикация такого списка - это удар по обозначенным в нём целям.
В США много компаний, сотрудничающих с российским бизнесом. Автоматическое введение санкций ударило бы по их интересам и подорвало бы популярность президента в определённых кругах. Оглашение же списка заставит их вложить в свои операции цену риска, то есть учесть возможность срыва сделок в дальнейшем и подготовиться к ним.
Риск - тоже капитал. Само обозначение компании или лица как потенциально токсичного заставляет менеджмент американских компаний минимизировать взаимодействия с ним или закладывать в них дополнительную «маржу». Формально правительство никого не заставляет, просто предупреждает.
Но реально американские корпорации управляются коллегиальными органами наёмных менеджеров, и оттого очень чувствительны даже к потенциальным угрозам. Это у нас собственник рулит компанией в ручном режиме и может позволить себе кавалерийский наскок по модели «высокий риск - высокая награда». Там так не делают по простейшей причине: в случае успеха наёмный менеджер получает всего лишь премию, а в случае провала - чёрную метку. Оно ему надо?
Именно этим объясняется тот прискорбный для российского бомонда факт, что всего за сутки фигуранты списка утратили более миллиарда просто за счёт биржевых колебаний. Они ещё не под санкциями. Но сам факт того, что они обозначены их потенциальными целями, делает их токсичными. Вы бы поехали на курорт, зная, что по нему могут нанести ракетный удар? Вот и здесь так же.
Санкции можно развернуть в любой момент, но для этого надо подготовить почву, заодно снизив «отдачу» для собственного бизнеса и наращивая давление постепенно.
Через пару дней узнаем, насколько сработали предварительные меры.
Напоследок заметим, что в самом списке нет региональных элит, только общенациональные. Никто не ссорится с тем же Кадыровым - и вовсе не потому, что боятся, что поймает и заставит извиняться. Отчасти это сигнал: уважаемые, мы не против России. Мы даже не против Кремля, мы против российской внешней политики, её перехода красных линий в Украине, Сирии, информационном и сетевом пространствах. Мы вам не враги, но в любой момент можем переломать те руки, которые гордятся своей длиной и вседозволенностью. Пока вы не выходите из берегов - мы друзья.
Никто не хочет деконструкции России, не лелеет планы Далласа, не собирается развращать молодёжь рок-н-роллом и джинсами. Более того, уже прямо стараются делать всё так, чтобы это так не выглядело. Хотят просто, в лучших традициях американского бихевиоризма, скорректировать поведение определённых элит одного регионального игрока, перестаравшегося в попытках казаться глобальным. Расставить «красные флажки» и принудить к возвращению в берега. На самом деле к Российской Федерации у Вашингтона нет вопросов.
А вот Российская империя, похоже, уже начинает утомлять.