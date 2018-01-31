 Сенаторы требуют объяснений от Белого дома: "В рамках нового закона о расширении санкций против РФ ничего сделано не было"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу VOA.

Читайте также: Россия понимает только язык санкций и язык силы, - Беца

В письме сенаторы напомнили, что закон был разработан в ответ на вмешательство России в выборы в США 2016-го и продолжение агрессии РФ в Украине. Закон имеет целью сдерживать будущую агрессивное поведение России.

"Без введения новых санкций в рамках полномочий, предоставленных CAATSA, США остались уязвимыми к резким действиям российского правительства на ноябрьских выборах в Конгресс США", - говорится в письме.

Сенаторы положительно отозвались о действиях администрации по восстановлению санкционных списков в рамках уже существующих санкций, наложенных за вторжение России в Украину и оккупацию Крыма, а также расширению санкций в рамках списка Магнитского.

"Тем не менее, в рамках нового закона о расширении санкций ничего сделано не было, - отметили сенаторы. - Это усиливает озабоченность, что политика администрации Трампа в отношении России не в полной мере отражает намерения Конгресса, изложенные в законодательстве".

Читайте также: Россию не сдержать только лишь угрозами новых санкций, - в Конгрессе ответили Белому дому

Администрация Трампа должен проинформировать Комитет Сената по международным отношениям о причинах того, почему не было наложены санкции, предусмотренные в восьми положениях нового законодательства, говорится в письме.

В частности, сенаторы хотят получить объяснение, почему не были введены новые санкции в рамках полномочий, предоставленных администрации по противодействию деятельности России в сфере кибербезопасности, нарушениям прав человека, передачи оружия и военных материалов в Сирию, распространению коррупционных воздействий. Закон предоставляет правительству полномочия вводить санкции против лиц, осуществляющих деятельность с определенными оборонительными и разведывательными учреждениями России, пытающихся обойти санкции, а также ограничивать воплощение Россией нефтяных проектов, деятельность финансовых учреждений и участие в приватизации российских предприятий.

Вчерашнее заявление Госдепартамента, по мнению сенаторов, не послало четкий сигнал России, что США готовы ввести вторичные санкции против тех, кто нарушает санкционный режим в отношении оборонного и разведывательного комплексов России.

Читайте также: Высокопоставленный чиновник подменил список близких к Путину персон, - соавтор "кремлевского доклада" Аслунд

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.