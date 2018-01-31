 Украина указала России, как стороне конфликта, на несоблюдение перемирия на Донбассе, - Олифер о переговорах в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на ненадлежащее исполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении "рождественского" перемирия, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. С тех пор украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО".

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Она продолжила: "Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО стала меньше, крайне тревожно то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных минского договоренностями вооружений (120 мм и 82 мм минометы, 122 мм артиллерия).

Мы также акцентировали на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведения ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры. Так, начиная с 1 января 2018 г., украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. В то же время, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае".

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"Среди хронических проблем, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории украинского Донбасса, является системное препятствование работе наблюдателей, что не позволяет Миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации безопасности в зоне конфликта. Прежде всего это касается районов вблизи российско-украинской государственной границы. Так, в течение "рождественского" перемирия наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа в то же время на подконтрольной правительству Украины территории Миссия зафиксировала лишь 3 подобных случая", - подчеркнула Олифер.

Она отметила: "Освобождение удерживаемых лиц - основная тема работы гуманитарной подгруппы. Положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться.

Украинская сторона в очередной раз обратила внимание РФ на необходимость выполнения договоренности лидеров "Нормандской четверки" и ТКГ по открытию КПВВ "Золотое".

В подгруппе по социально-экономическим вопросам систематически поднимается вопрос возвращения украинской государственной и частной собственности, которая была захвачена в ОРДЛО. В частности, до сих пор представители ОРДЛО не вернули "Укрзализныце" имущество в количестве 30 000 единиц подвижного состава".

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"В ОРДЛО продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения людей мобильной связью. Этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы. Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленевка, которые бы починили соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украины части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины.

Опасная и экологическая ситуация в ОРДЛО. В том числе, речь идет о подтоплении шахт, представляет собой угрозу масштабного техногенного бедствия. Однако на территории ОРДЛО заблокирована работа международной группы экспертов по изучению возможных экологических и других последствий подтопления шахт. О необходимости запуска работы этой группы экспертов на заседании ТКГ отметил и координатор экономической подгруппы от ОБСЕ", - рзюмировала Олифер.

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