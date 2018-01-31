 "Кремлевский доклад" актуализировал попытки крымских татар рассказать международному сообществу о нарушениях прав человека на оккупированном полуострове, - Чубаров

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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На пресс-конференции в среду в Киеве он рассказал, что в настоящее время в Брюсселе делегация во главе с Уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа, народным депутатом Мустафой Джемилевым проводит ряд мероприятий по информированию международного сообщества о ситуации в Крыму.

"На этих встречах высказывается абсолютно четкая позиция Меджлиса крымскотатарского народа, которая заключается в том, что никаких диалогов с Путиным (президент РФ Владимир Путин – Ред.), другими российскими политиками не может быть, пока Россия не начнет выполнять требования, содержащиеся во многих резолюциях, документах международных организаций", - отметил Р.Чубаров.

Он подчеркнул, что попытки крымских татар "достучаться до всех" актуализированы публикацией Министерством финансов США так называемого "кремлевского доклада". "Ожидания, которые сейчас у нас есть по углублению санкций, не могут соотноситься с устремлениями тех политиков, которые исходят из того, что, мол, чтобы заинтересовать Путина сесть за стол переговоров, надо сделать навстречу ему какие-то компромиссные шаги. Наша позиция заключается в том, что мы говорим: никакие компромиссы с Путным до того, как Россия не освободит оккупированные украинские территории, невозможны - это является поощрением агрессора на дальнейшие убийства, репрессии, гонения", - выразил убеждение глава Меджлиса.

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Он отметил, что в сложившейся ситуации "снимать существующие санкции или часть этих санкций, не доводить ситуацию до того, чтобы Россия начала их выполнять…- это индульгенция на убийства крымских татар и украинцев".

Презентуя отчет правозащитной организация "крымскотатарский ресурсный Центр" о нарушениях прав человека в Крыму, член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, что в 2017 году в Крыму были незаконно задержаны 286 человек, из которых 248 – крымские татары, на допросы было вызвано 340 человек, 286 – представители крымско-татарского народа.

"В 2017 году было проведено 62 обыска, из них 61 обыск – у представителей крымско-татарского народа. Было проведено 46 арестов, из арестованных - 42 представителя крымско-татарского народа, это как административные, так и уголовные аресты… Право на свободное передвижение было нарушено 33 раза, зафиксирован 21 случай незаконного этапирования политзаключенных", - проинформировал Э.Бариев.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.