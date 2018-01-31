 Мужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщило управление полиции охраны в Одесской области.
Злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщило управление полиции охраны в Одесской области.
Злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета.
у неё было 231
Паша если это ты - отзвонись , я скину пару тысяч на откуп от мусоров .
мотивировав что собирался использовать для завлечения детей
ну ведь хворь же очевидно ....