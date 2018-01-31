 Мужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщило управление полиции охраны в Одесской области.

Злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета.





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