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Все про:воровство (493) ограбление (1093) Одесса (4764)

 Мужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция. ФОТО

В Одессе задержали 31-летнего мужчину, который украл из супермаркета около ста шоколадных яиц "Kinder-сюрприз" на сумму свыше 3 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщило управление полиции охраны в Одесской области.

Злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета.

Мужчина украл из одесского супермаркета сотню Kinder-сюрпризов, - полиция 01
Мужчина украл из одесского супермаркета сотню Kinder-сюрпризов, - полиция 02

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Дальнобойщики на Днепропетровщине подвесили за ногу мужчину, воровавшего у них топливо и аккумуляторы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3047769
 
 
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Ну и дурак. Посадят. Красть нужно миллиард. Тогда и не посадят и за бугор выпустят.
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Если скажет что ДНРовец и простостоялнаблокпосту то не посадят.
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Олег Гончаренко Такая фотка класная,прямо как из романтических фильмов или книг. Мужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция - Цензор.НЕТ 2620
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хочется пожелать мужику здоровья: и вавке в голове и диабету.
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эх-х... не побил рекорд "львовянки"...
у неё было 231 Мужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция - Цензор.НЕТ 5341
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Наверное хотел отравить детей в интернате ! Разве можно такую гадость есть? Предотвратили террористический акт.Молодцы!
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Коллекционер "раритетов", которые находятся внутри шоколадного яйца ?
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Не нашли родственных связей с Порошенко, Луценко, Аваковым, Ахметовым, вот и задержали.
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Скоро люди сухари будут из супермаркетов воровать.
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Ой, дурак. Курочку нужно было красть. Курочка будет стоить скоро 500-600грн за штуку.
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Когда в стране люди воруют еду и нападают на продуктовые фургоны, нужно уже задуматься, что то в етой стране не так
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Заставити все з'їсти разом з тим що всередині😲
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А может он заботливый отец? Или любит сладенькое?
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Паша - это ты ? Редакция Цензора , можно фотографию "мужика" ?
Паша если это ты - отзвонись , я скину пару тысяч на откуп от мусоров .
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ща еще пдеофилию пришьют
мотивировав что собирался использовать для завлечения детей

ну ведь хворь же очевидно ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина украл из одесского супермаркета сотню "Kinder-сюрпризов", - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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