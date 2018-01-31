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 Политика Украины
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 В оккупированном Симферополе суд оставил в силе штрафы участникам одиночных пикетов в поддержку крымских татар

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы активистов Абдумалина Сусанова и Рустема Куркчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, решение суда о штрафе в размере 10 тысяч рублей каждому осталось в силе.

На заседании по рассмотрению апелляции Сусанова судья дал общественным защитникам 10 минут на ознакомление с материалами дела объемом в 200 страниц, а после этого оказался исключить из дела экспертизу, сделанную, по мнению защиты, с нарушениями.

Во время рассмотрения апелляции Рустема Куркчи защита обратила внимание судьи, что в материалах дела есть экспертиза и протокол осмотра страниц в интернете, к которым Куркчи не имеет отношения. Кроме того, по словам защиты, протокол был составлен с нарушениями.

14 октября 2017 года на полуострове прошла серия одиночных пикетов против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман. Позже участники этих пикетов были оштрафованы российскими судами.

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На пикетчиков составили административные протоколы за нарушение установленного порядка пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП России).

Позже судебные заседания прошли в Симферополе, Джанкое, Алуште, Судаке, а также Советском, Кировском, Белогорском и Красногвардейском районах. Главным доказательством обвинения послужила экспертиза экспертного центра МВД по Крыму, согласно которой "пикеты объединены единством цели, замысла и общей организацией".

Источник: https://censor.net.ua/n3047768
 
 
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У Києві в Шевченківському (!) суді суддя-сєпарша із Луганська незаконно запроторила за грати двох фронтовиків, які протестували проти злочинів сепарської секти в Україні.
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