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 Политика Украины
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Все про:Госдума (916) ГПУ (8453) Крым (19358) Луценко (6875) Россия (67890)

 Я думаю, что ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма, - Луценко

По словам Генерального прокурора, следующий шаг - оценка голосования двух палат российского парламента.

В Украине будут расследовать действия судей Конституционного суда России, который своим решением позволил Госдуме проголосовать за аннексию Крымского полуострова. Об этом в интервью УНИАН заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Новостью дня является то, что сейчас мы получили заявление о совершенном преступлении судьями Конституционного суда России, который, фактически, как и Янукович в свое время открыл возможность российскому парламенту принимать решения против суверенного государства. Мы изучаем это заявление, и думаю, в ближайшее время это дело будет зарегистрировано и начнется расследование", - отметил Луценко.

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По его словам, после оценки действий Конституционного суда РФ будет дана оценка действиям Госдумы. 

"Что было первым движением? - письмо Януковича с приглашением вооруженных сил России на территорию Украины. Сейчас это дело уже в суде. Что было следующим? - решение Конституционного суда России. И мы сейчас изучаем, и я думаю, что откроем уголовное дело и против этого института. Следующий шаг - собственно, голосование двух палат российского парламента. Этому также будет дана оценка", - сказал Луценко.

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Вместе с тем, на уточняющий вопрос, кто написал заявление о совершении преступления судьями Конституционного Суда РФ, Луценко ответил: "Я оставлю это без комментариев". Также Луценко анонсировал начало заочных судов в отношении преступлений "команды Януковича" уже в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3047767
 
 
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очень перспективное и главное - первостепенное дело , для траты сил и времени ГПУ ...
ДЭБИЛ !
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Вы думайте, что делать с польским законом о Бандере
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Можно сразу против папы римского... Чего мелочиться...
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"Я думаю..."...................... Цікаво а він взагалі знає як це робиться?............. Я думаю, что ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма, - Луценко - Цензор.НЕТ 8790
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Ну открой и толку? Вконец обпился на сейшелах....
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Югик оптимист,и в данный момент перед ним стакан наполовину полон
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Юга выполняет роль швейцара. Правда лишь наполовину. Он с легкость открывает для клиентов и впадает в запой, забывая что надо еще и закрыть Я думаю, что ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма, - Луценко - Цензор.НЕТ 2488
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Замылить глаза общественности о том, что мы работаем.
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Юрій Віталіч закусуй..., а то розвезло вже..
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Точно! Это то шо надо было сделать первым делом, и то шо охуе...о наконец поможет торжеству правосудия в Украине!!!
Как он раньше до такого финта не допёр? А то - приходилось делать вид и всех наёб...ть, шо в Украине существует правосудие вообще...
Когда скинут с треском(!) с поста ген прокурора эту крысу, очень надеюсь, шо "оно" быстренько запрыгнет опять на нары, от которых его так опрометчиво освободили.
(ныл же хряку! и на коленях пощаду вымаливал! - человеческое говно.)
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Люди, а мне все чаще приходит парадоксальная мысль, что йуга не работает, а придумывает тосты Я думаю, що ГПУ відкриє кримінальну справу проти Конституційного суду РФ через окупацію Криму, - Луценко - Цензор.НЕТ 6979
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ думаю, что ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма, - Луценко
 
 
 
 
 
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