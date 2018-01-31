 Я думаю, что ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма, - Луценко

В Украине будут расследовать действия судей Конституционного суда России, который своим решением позволил Госдуме проголосовать за аннексию Крымского полуострова. Об этом в интервью УНИАН заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Новостью дня является то, что сейчас мы получили заявление о совершенном преступлении судьями Конституционного суда России, который, фактически, как и Янукович в свое время открыл возможность российскому парламенту принимать решения против суверенного государства. Мы изучаем это заявление, и думаю, в ближайшее время это дело будет зарегистрировано и начнется расследование", - отметил Луценко.

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По его словам, после оценки действий Конституционного суда РФ будет дана оценка действиям Госдумы.

"Что было первым движением? - письмо Януковича с приглашением вооруженных сил России на территорию Украины. Сейчас это дело уже в суде. Что было следующим? - решение Конституционного суда России. И мы сейчас изучаем, и я думаю, что откроем уголовное дело и против этого института. Следующий шаг - собственно, голосование двух палат российского парламента. Этому также будет дана оценка", - сказал Луценко.

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Вместе с тем, на уточняющий вопрос, кто написал заявление о совершении преступления судьями Конституционного Суда РФ, Луценко ответил: "Я оставлю это без комментариев". Также Луценко анонсировал начало заочных судов в отношении преступлений "команды Януковича" уже в этом году.