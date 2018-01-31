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 Политика Украины
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 Россия понимает только язык санкций и язык силы, - Беца

Для освобождения удерживаемых по политическим мотивам украинцев на территории Крыма и РФ необходимо усиливать персональные санкции против граждан России, причастных к нарушениям прав наших граждан.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола "Как освободить пленников Кремля", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно усиливать индивидуальные санкции. Россия не понимает язык права, только язык санкций и язык силы. Санкции бьют, со временем они влияют на людей, это наиболее действенный и эффективный способ воздействия на Россию сегодня", - заявила дипломат.

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Пресс-секретарь также сообщила, что уже несколько месяцев МИД Украины ведет информационную кампанию #Crimeaisbleeding в соцсетях, к которой привлекают иностраных актеров с целью показать проблемы в оккупированном Крыму - и это также является одним из инструментов борьбы за украинских граждан в неволе.

"Что касается ситуации в целом - нужно четко понимать, с кем мы имеем дело. Россия - это страна-агрессор, это такая страна, где не ценится человеческая жизнь - ни граждан России, ни граждан Украины. И это очень обидно", - добавила Беца.

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Также по ее мнению, в рамках борьбы за украинских граждан в неволе, стоит давить на РФ перед международными и важными политическими событиями, такими как Чемпионат мира по футболу летом 2018 года или выборы президента России.

Источник: https://censor.net.ua/n3047765
 
 
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какой язык? русские свиньи одно понимаютРоссия понимает только язык санкций и язык силы, - Беца - Цензор.НЕТ 7794
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Не знаю, как санкции, жить в говне им всегда нравилось, но язык силы точно...
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Это призыв(для мира) или руководство к действию (для Украины)?
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Мабуть в Беци такий сильний язик, що навіть Россія зрозуміє що і до чого....
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Это точно, Рашка понимает только язык силы. И просто противно слушать как некоторые европейские политики говорят что от санкций толку мало, надо их отменить, а вместо них вести диалог с Россией.... Так уже четыре года ведут и что толку?!
А санкции плохо действуют потому что они слабые, а на сильные Запад не решается. Да оно им особо и не надо, их сытые задницы прикрыты, а остальное их мало волнует.
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больше всех россияне ненавидят свою...душу - зараза, ворчит постоянно.
и еще свою совесть - эта... вообще где-то постоянно шляется.

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"Что до русской солдатни, эти варвары понимают только язык силы. Нашей стратегической ошибкой было невнимание к обработке офицеров, этих культурных и мыслящих выходцев из аристократии. Организуй мы вовремя целевые кампании в Facebook и Вконтакте - итог Бородинского сражения был бы совершенно иным" (с) Наполеон Бонапарт
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Остап Бендер знал более 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения...
и это у него еще не было интернета...
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Росія розуміє лише мову санкцій і мову сили, - Беца

саме тому в нас купа,як гівна, рашинського бізнесу (або з рашинським капіталом) й саме тому головнокомандувач в прямих ефірах віддавав наказ армії припинити вогонь в одностороньому порядку...

все логічно! Росія розуміє лише мову санкцій і мову сили, - Беца - Цензор.НЕТ 8804
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