 Россия понимает только язык санкций и язык силы, - Беца

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола "Как освободить пленников Кремля", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно усиливать индивидуальные санкции. Россия не понимает язык права, только язык санкций и язык силы. Санкции бьют, со временем они влияют на людей, это наиболее действенный и эффективный способ воздействия на Россию сегодня", - заявила дипломат.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: РФ официально отказала в выдаче осужденного в Украине Лугина: "Имеет российское гражданство". ДОКУМЕНТ

Пресс-секретарь также сообщила, что уже несколько месяцев МИД Украины ведет информационную кампанию #Crimeaisbleeding в соцсетях, к которой привлекают иностраных актеров с целью показать проблемы в оккупированном Крыму - и это также является одним из инструментов борьбы за украинских граждан в неволе.

"Что касается ситуации в целом - нужно четко понимать, с кем мы имеем дело. Россия - это страна-агрессор, это такая страна, где не ценится человеческая жизнь - ни граждан России, ни граждан Украины. И это очень обидно", - добавила Беца.

Также читайте: МИД Украины призывает международные организации принять меры для освобождения журналиста Сущенко, - Беца

Также по ее мнению, в рамках борьбы за украинских граждан в неволе, стоит давить на РФ перед международными и важными политическими событиями, такими как Чемпионат мира по футболу летом 2018 года или выборы президента России.