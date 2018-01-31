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 Политика Украины, Общество
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 "В это село мы зашли несколько дней назад", - ВСУ взяли под контроль Новоалександровку на Луганщине. ВИДЕО

Несколько дней назад бойцы ВСУ взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, село длительное время находилась между позициями российских террористов и украинских бойцов.

"В это село мы зашли несколько дней назад. Противник периодически пытается вернуть утерянные позиции - днем работают снайперы и стрелковое оружие, ночью - простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы уже прочно держимся за этот кусок земли", - говорит один из украинских бойцов.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3047762
 
 
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Какие потерянные позиции, это село было в серой зоне и боёв за него не было.
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Ну а село,богатое.Или так себе.
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Клас! Абізян ще на пару км. від попасної відсунули!
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З початку доби станом на 18:00 27 січня 2018 року незаконні збройні формування один раз відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України, один український військовослужбовець загинув унаслідок дій ворожого снайпера Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3046982

це, часом не тоді герой загинув?
і воно того було варто?
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освобожденные жители села знают что им придется скидываться по 350грн за каждую курочку для Барыги и Косюка?
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та то понятне.шо кацапне хочется,шоб на виолончели скидывались
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Молодцы, хлопцы. Это наша украинская земля и все вернем.
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А як же Мінські домовленості?!
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Так скорее всего эти территории по Минским договорнякам и были закреплены как подконтрольные. Это же нам нельзя наступать, им можно.
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алексей поНосов d8330900 - ху.лу скинься на деревянный макинтош
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ВОТ ЭТО ЛЮДИ РАБОТАЮТ !!! НАДО ЧТОБЫ ОНИ БЫСТРЕЕ В КИЕВ ПРИШЛИ И ЗАМЕНИЛИ КАЗНОКРАДОВ !!!
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Дякуємо вам наші ріднесенькі, бережи Вас господь!
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ВОТ ЭТО ЛЮДИ РАБОТАЮТ !!! НАДО ЧТОБЫ ОНИ ПОБЫСТРЕЕ В КИЕВ ПРИШЛИ И КАЗНОКРАДОВ УБРАЛИ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В это село мы зашли несколько дней назад", - ВСУ взяли под контроль Новоалександровку на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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