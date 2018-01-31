 "В это село мы зашли несколько дней назад", - ВСУ взяли под контроль Новоалександровку на Луганщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, село длительное время находилась между позициями российских террористов и украинских бойцов.

"В это село мы зашли несколько дней назад. Противник периодически пытается вернуть утерянные позиции - днем работают снайперы и стрелковое оружие, ночью - простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы уже прочно держимся за этот кусок земли", - говорит один из украинских бойцов.

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