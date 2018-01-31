 Для реализации медреформы необходимо принять около 15 нормативно-правовых актов, - нардеп Сысоенко

Об этом сообщила заместитель главы парламентского комитета по здравоохранению, глава подкомитета по вопросам контроля реализации медреформы Ирина Сысоенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Законы приняты. Для их реализации необходимо разработать и утвердить немало подзаконных нормативно-правовых актов, а это сфера ответственности исполнительной власти, в частности Министерства здравоохранения", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам депутата, необходимо разработать и утвердить порядок разработки отраслевых стандартов и проведения госоценки медтехнологий, порядок реализации госгарантий медобслуживания населения для первичной медицинской помощи, типовую форму договора о медобслуживании населения, порядок функционирования электронной системы здравоохранения.

Кроме того, необходимо утвердить условия и случаи предварительной оплаты предоставления медуслуг и лекарств, условия, порядок и сроки предоставления субвенции из госбюджета соответствующим местным бюджетам в течение 2018-2019 годов для финансирования коммунальных учреждений здравоохранения, которые не заключили договора о медобслуживании населения с уполномоченным органом (Национальной службой здоровья, НСЗУ), порядок реализации пилотных проектов в течение 2018-2019 гг, а также порядок добровольной аккредитации медицинских учреждений, порядок назначения и предоставления медицинских субсидий, порядок реимбурсации лекарственных средств по программе медицинских гарантий на соответствующий год, порядок разработки программы медицинских гарантий, проект программы медицинских гарантий, форму декларации и порядок выбора первичного звена, методику расчета тарифов и корригирующие коэффициенты, а также тарифы оплаты предоставления медицинских услуг.

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"Одним из главных факторов эффективности проведения медицинской реформы является максимально качественное нормативно-правовое ее обеспечение", - считает И.Сысоенко.

Как сообщалось, закон о медреформе – о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (законопроект №6327) - вступил в силу во вторник, 30 января.