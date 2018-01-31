 "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным.
Так же, как и мое отстранение прошлом году.
Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ.
А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ.
Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений.
А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту.
В первую очередь сейчас займусь доведением своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше - докажу незаконность и необоснованность увольнения.
Продолжение следует ..."
Читайте на "Цензор.НЕТ" интервью с Романом Насировым.
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
"Докажет", если доживет
А Вы ему в душу плюете?
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНА...
нужно сжечь... вместе с судами..
Поцарювал и хватит
купишьдокажешь справедливое решение.
какой молодчага !!
Решила посмотреть биографию Насырова . Оказывается биография его начинается с 2000 года. А где он родился в 1979 году и кто его семья- ничего нет. Вот в чьих интересах прятать биографию? Может он из раши и агент?
Рома, твой наниматель считает, что ты не справился.
Чего ты трепыхаешься?!
Или начинай сдавать подельников, или, как говорится в анекдоте, "не тратьте, куме, сили, спускайтесь на дно".
в нормальной стране- такой министр уже давно сам подал бы в отставку, это чудо что-то еще "будет доказывать"
президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду без
какалиции переизбрать - невозможно, Жулика с
должности убрать - невозможно... Все что
касается шайки - невозможно!...
сука надо при нятии на госслужбу сразу вмесет с заявлением оприеме чтобы писали иподписывали заявление об увольнении по собственном ужеланию !
че это ха хрень ?
КАОГО ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЧТОБЫ КАКОЙ ТО ПИДАО СЧИТАЛ ЧТО ОН РАБОТАЕТ НАССТОЛЬКО ХОРОШО ЧТО ТЕ КТО ПЛАТИТ ЕМУ ЗП НЕ МОГУТ ЕГО УВОЛИТЬ !!!