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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1388) ГФС (2393) Насиров (656)

 "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров

Роман Насиров считает свое сегодняшнее увольнение с должности главы Государственной фискальной службы незаконным и нечестным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным.

Так же, как и мое отстранение прошлом году.

Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ.

А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ.
Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений.

А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту.

В первую очередь сейчас займусь доведением своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше - докажу незаконность и необоснованность увольнения.

Продолжение следует ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ" интервью с Романом Насировым.

 Докажу незаконность и необоснованность увольнения, - Насиров 01

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".


Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3047756
 
 
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в наших судах корумпированых можно чего хочешь "доказать".

"Докажет", если доживет "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 7834
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Самого честного парня выгнали. Ето вам не Марушевская с 500 гривнями.
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Насирову верят даже зеки-дружбаны в СИЗО - кристально честный человек!
А Вы ему в душу плюете?
"Доведу незаконність і необґрунтованість звільнення", - Насіров - Цензор.НЕТ 1038
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простописдец кого петралексеич на таможню поставил...
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНА...
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Не смейся, скоро Насиров выиграет Пещерский суди восстановится на своей должности, еще и компенсацию потребует. А ети дружбаны будут его заместителями.
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порох - субстанция гигроскопичная... не тонет...
нужно сжечь... вместе с судами..
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а что, родителей-таки должно быть двое...
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так мы ж не про фамилию... двойных отчеств не бывает...
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так должны встречать вышеуказонного в кабинетах
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Ведь этот упитанный кнур вроде не может работать по "состоянию здоровья" ? Чего только нет в истории его "болезни": и инфаркт, и онкозаболевание , и пролежни под клетчатым одеялом, и отлежалый копчик, и высокое давление от жирной пищи. Ему дают копняка в зад, чтобы вылетел в дверь, а оно лезет беззастенчиво в окно.
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Це тільки в Україні корупціонери та мафіозі можуть в суді вигравати справи проти уряду. Якби в Україні існував незалежний суд Насіров би вже відбував перші роки довічного ув'язнення.
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Трудно молчать, когда тебя не спрашивают! "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 1447
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Там уже новый хряк к корыту место купил .
Поцарювал и хватит
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Там под ВР стоят палатки обиженных. Насирову явно к ним надо.
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його там і закопають прямо в бетон. А тобі, по ходу все подобається. Ти не обіжений, просто сука.
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кто ж его посадит??он же агент НАБУ теперь! "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 7275
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да не кто и не сомневается все дело идет и ведут к этому шоколадный налет победит "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 4801
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Тесть Насірова ".... примушував собі лизать міньета. Ось він і їбанувся, бідолашний... "
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У преферансистов есть поговорка: "Битому неймется"
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Не удивлюсь если суд его восстановит. Сколько уже всяческих прохиндеев восстановилось благодаря коррупционным судьям.
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Если вернули залог (200 000 000грн), то легко купишь докажешь справедливое решение.
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шо,набу дало "добро"? "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 1143а бабки с компенсации потом пополам...
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он на патенте на клетчатое одеяло в разы больше заработает

"Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 8003
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Прррикинься дохлым - бей на жалость...
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дай им засранцам соевым "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 6798папку с клиентами в студию "Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров - Цензор.НЕТ 4308
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Як-же важко ціх піявок від тіла України відривати!
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воровать это не работать , тут за место грызутся насмерть
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Пиявка, когда насосётся крови, отпадает. А это глисты, которые будут жрать пока будут жить.
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Две новости про Насирова? Бог любит троицу!
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ботькозрадник... падстилка явнуховская... обгаженая хазяином...
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Меня незаконно уволили! Я жаловаться в НАБУ буду! Я общественность расстревожу!!!
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ЭТО ИНТРЕСНО.
Решила посмотреть биографию Насырова . Оказывается биография его начинается с 2000 года. А где он родился в 1979 году и кто его семья- ничего нет. Вот в чьих интересах прятать биографию? Может он из раши и агент?
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конечно незаконно уволили, вообще посадить должны были.
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...А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства,... Расскажешь ещё, на заседании суда.
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Трусливый симулянт, который давно должен быть разодран на куски возмущенными от его вороватости и наглости людьми, еще пытается оправдываться, опровергать и категорически отрицать! Оно должно сидеть в камере под шконкой и составлять счастливые семьи уголовникам. Вместо этого этот вор и наглец пишет тупые пасквили в фейсбуке. Позор нашей власти, которая пестует, защищает подобных тварей и демонстративно не сажает в тюрьмы подобных шакалов.
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"Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным."

Рома, твой наниматель считает, что ты не справился.
Чего ты трепыхаешься?!
Или начинай сдавать подельников, или, как говорится в анекдоте, "не тратьте, куме, сили, спускайтесь на дно".
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Согласен, увольнение незаконно - уволить должны были в связи с отбыванием срока.
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придурок, который до смерти будет держаться за свое корыто
в нормальной стране- такой министр уже давно сам подал бы в отставку, это чудо что-то еще "будет доказывать"
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Хороши в Украине законы... гуманные. Дискредитировавшего
президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду без
какалиции переизбрать - невозможно, Жулика с
должности убрать - невозможно... Все что
касается шайки - невозможно!...
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Звичайно поновиться на роботі, бо вже купив всіх суддів. Потрібно половину цих хабарників просто тупо посадити, незважаючи на писк горе--правдолюбців.
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Я честно крал, по согласованию с президентом! Это законно, а вы зрадофилы и агенты кремля. (Насиров)
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Ні ну пиздець...Його в двері а він у вікно.
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Ппц.. Ни стыда, ни чести. Пидор позорный. Если бы каждый уважающий себя гражданин плевал при встрече ему в харю, то может быть удалось привить этим организмам хоть какие нибудь моральные ценности.
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Кристальной души человек. Нехай воно удавиться, сука, разом з іншими членами, які прийшли до влади на крові майдану.
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Ну, стало быть пора и на родину, в британию, к онищенке, пленки плодить. Плед не забудь прихватить. В британии сыро
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вообще ахерели !
сука надо при нятии на госслужбу сразу вмесет с заявлением оприеме чтобы писали иподписывали заявление об увольнении по собственном ужеланию !

че это ха хрень ?
КАОГО ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЧТОБЫ КАКОЙ ТО ПИДАО СЧИТАЛ ЧТО ОН РАБОТАЕТ НАССТОЛЬКО ХОРОШО ЧТО ТЕ КТО ПЛАТИТ ЕМУ ЗП НЕ МОГУТ ЕГО УВОЛИТЬ !!!
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накройте его уже клетчатым деревянным одеялом....
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И ведь докажет. У него еще осталось 1 миллиард и 900 миллионов грн. Если он сумел выйти на свободу за сумму в 20 раз меньшую...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Докажу незаконность и необоснованность увольнения", - Насиров
 
 
 
 
 
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