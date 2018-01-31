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 Политика Украины
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 Официально заложниками боевиков на Донбассе считаются 108 человек, - Тандит

Боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. С начала конфликта на Донбассе освобожден или найден 3221 человек.

Об этом сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит во время круглого стола "Как освободить узников Кремля? Международный опыт и выводы для Украины" 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

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"На сегодняшный день освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. – Ред.)", – сказал Тандит.

Он также сообщил, что без вести пропавшими на Донбассе считаются 398 человек.

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Напомним, 27 декабря в результате обмена в Украину с оккупированных территорий вернулись 74 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3047752
 
 
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Этих обменяют - наберут других. Живут сепары среди заложников, не проблема набрать новых.
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А потом ще 108 і ще 108 ..... і так весь дамбас "звільнемо" та перетягнемо до себе і ще по 100000 компенсації кожному виплатимо. Страна непуганих ідіотів!
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сколько бы не "меняли", не "освобождали" - цифра "заложников" одна и та же...меня терзают смутные сомнения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфициально заложниками боевиков на Донбассе считаются 108 человек, - Тандит
 
 
 
 
 
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