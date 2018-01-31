 Официально заложниками боевиков на Донбассе считаются 108 человек, - Тандит

Об этом сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит во время круглого стола "Как освободить узников Кремля? Международный опыт и выводы для Украины" 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"На сегодняшный день освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. – Ред.)", – сказал Тандит.
Он также сообщил, что без вести пропавшими на Донбассе считаются 398 человек.
Напомним, 27 декабря в результате обмена в Украину с оккупированных территорий вернулись 74 человека.