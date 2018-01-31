 Официально заложниками боевиков на Донбассе считаются 108 человек, - Тандит

Об этом сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит во время круглого стола "Как освободить узников Кремля? Международный опыт и выводы для Украины" 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

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"На сегодняшный день освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. – Ред.)", – сказал Тандит.



Он также сообщил, что без вести пропавшими на Донбассе считаются 398 человек.

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Напомним, 27 декабря в результате обмена в Украину с оккупированных территорий вернулись 74 человека.