 В хищении 247 млн грн АМПУ подозреваются восемь человек, включая бывших и действующих руководителей предприятия, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Таким образом, подозреваются следующие лица:

Экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг) Экс-первый заместитель председателя ГП "АМПУ" (2015-2017 гг) Экс-начальник отдела закупок ООО "АМПУ" (2015-2018 гг) Экс-заместитель председателя ГП "АМПУ" по финансам (2015-2016 гг) Заместитель начальника Одесского филиала ГП "АМПУ" (действующий) Директор ООО Бенефициаре ООО Представителе нерезидента (предприятия-участника преступления)

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенного организованной группой").

Семь из восьми подозреваемых были задержаны накануне, 29 января, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в ходе проведения следственных действий (обысков) в Одесской, Николаевской областях и городе Киев в рамках расследования уголовного производства по фактам завладения должностными лицами ГП "АМПУ" и другими лицами денежными средствами ГП "АМПУ" путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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По версии следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате государству в лице ГП "АМПУ" нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

В сентябре-ноябре 2017 факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП "АМПУ" и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, наложив на предприятия-участников штрафы, общая сумма которых составила более 100 млн грн.

Расследование приведенных фактов при закупке услуг по дноуглублению в портах Украины ГП "АМПУ" и его филиалами проводится с декабря 2015 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски в ГП "АМПУ" по факту хищения денежных средств экс-руководством предприятия.