Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на проект Постановления КМУ "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства".

Исходя из документа, пишет издание, в 2018 году программа господдержки животноводства будет распространена также на птицеводство.

В программу, в частности, добавлены две новые формы господдержки, которые, как отмечается, могут снова позволить птицеводам получить львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Во-первых, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. В частности, правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

Во-вторых, птицефабрики также могут получить дотации в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов. В целом предусматривается, что птицефабрики, животноводческие фермы и доильные залы могут компенсировать четверть кредитов, размер каждого из которых не превышает 350 млн гривен.

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Предложения финансировать птицеводство путем поддержки строительства птицекомплексов появились впервые в этом году в новом проекте Порядка.

Также впервые появились две упомянутые программы - по компенсации 25% капитальных затрат на строительство птицеферм и 25% компенсации тела кредита.

Кроме того, правительство предлагает предоставлять дотации за содержание коров размером 1500 грн в год на одну голову. Так, население сможет получать дотации на телят: 300 грн за голову в возрасте от 1 до 5 месяцев и 1000 грн - в возрасте от 5 до 9 месяцев 2500 грн - в возрасте от 9 до 12 месяцев.

Частичное возмещение стоимости предусмотрено в документе для закупки племенных коров, а также тем агропроизводителям, которые будут строить или реконструировать животноводческие доильные залы. Компенсацию смогут получить также созданные на кооперативных началах мясомолочные предприятия.

Главным распорядителем бюджетных средств будет Минагрополитики. На уровне обладминистраций должны быть созданы конкурсные комиссии, которые будут заниматься отбором компаний для получения господдержки.

По данным собеседника издания в правительстве, проект постановления разработало Министерство аграрной политики и продовольствия по согласованию с премьером Владимиром Гройсманом.

Всего в рамках программы поддержки животноводства на 2018 год предусмотрено выделение 4 млрд грн.

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В статье также отмечается, что в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую ​​программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка - 517 млн ​​грн.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. Однако не исключило птицеводство из общей системы господдержки.

В ноябре 2017 "Мироновский хлебопродукт" опубликовал отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 7 млрд грн. При этом 58% прибыли компании составил экспорт. Это позволило в 2017 году компании выплатить владельцам около 80 млн долларов дивидендов.

Издание также отмечает, что сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик. А Антимонопольный комитет оценил долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%, а ООО "Комплекс Агромарс" бывшего "регионала" Евгения Сигала - 12%.

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