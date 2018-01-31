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Все про:дотации (60) Кабмин (10254) Косюк (5)

 Кабмин готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицу, - "Экономическая правда"

Крупнейшие производители курятины в этом году, как и в прошлом, получат львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на проект Постановления КМУ "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства".

Исходя из документа, пишет издание, в 2018 году программа господдержки животноводства будет распространена также на птицеводство.

В программу, в частности, добавлены две новые формы господдержки, которые, как отмечается, могут снова позволить птицеводам получить львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Во-первых, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. В частности, правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

Во-вторых, птицефабрики также могут получить дотации в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов. В целом предусматривается, что птицефабрики, животноводческие фермы и доильные залы могут компенсировать четверть кредитов, размер каждого из которых не превышает 350 млн гривен.

Кабмин готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицу, - Экономическая правда 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк

Предложения финансировать птицеводство путем поддержки строительства птицекомплексов появились впервые в этом году в новом проекте Порядка.

Также впервые появились две упомянутые программы - по компенсации 25% капитальных затрат на строительство птицеферм и 25% компенсации тела кредита.

Кроме того, правительство предлагает предоставлять дотации за содержание коров размером 1500 грн в год на одну голову. Так, население сможет получать дотации на телят: 300 грн за голову в возрасте от 1 до 5 месяцев и 1000 грн - в возрасте от 5 до 9 месяцев 2500 грн - в возрасте от 9 до 12 месяцев.

Частичное возмещение стоимости предусмотрено в документе для закупки племенных коров, а также тем агропроизводителям, которые будут строить или реконструировать животноводческие доильные залы. Компенсацию смогут получить также созданные на кооперативных началах мясомолочные предприятия.

Главным распорядителем бюджетных средств будет Минагрополитики. На уровне обладминистраций должны быть созданы конкурсные комиссии, которые будут заниматься отбором компаний для получения господдержки.

По данным собеседника издания в правительстве, проект постановления разработало Министерство аграрной политики и продовольствия по согласованию с премьером Владимиром Гройсманом.

Всего в рамках программы поддержки животноводства на 2018 год предусмотрено выделение 4 млрд грн.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"

В статье также отмечается, что в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую ​​программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка - 517 млн ​​грн.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. Однако не исключило птицеводство из общей системы господдержки.

В ноябре 2017 "Мироновский хлебопродукт" опубликовал отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 7 млрд грн. При этом 58% прибыли компании составил экспорт. Это позволило в 2017 году компании выплатить владельцам около 80 млн долларов дивидендов.

Издание также отмечает, что сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик. А Антимонопольный комитет оценил долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%, а ООО "Комплекс Агромарс" бывшего "регионала" Евгения Сигала - 12%.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Один из олигархов построил дворец на древнейшем памятнике археологии под Киевом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3047749
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Прелестно, просто великолепно！слава пэтьке
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Новий Майдан стає економічно доцільним, коли бачиш як банда рошена грабує Україну! Всі можливі ризики від революції це ніщо у порівняння з бандитською стабільністю розкрадання національного бюджету!!! Скільки б ми не втратили від Майдану, це буде дешевше ніж давати їм красти!
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Чому не повертають 25% кредитів за житло громадянам України, чому не дають дотації на кожну дитину??? Чому наша держава дотує курятину???
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не "курятину" а косюка... новый олигарх - будет спонсировать петралексеича на выборах - пвё прозрачно ... иначе гнойсман не дол бы денжат... себя финансируют гады...
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Патамушта курочки экспортируются и приносят прибыль, которая остается за бугром....
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азаров, гройсман, рошен, яценюк, ахметов, янукович це буде чудова лагерна футбольна команда зеків.
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Ты на этом не остановишься. В твоём списке скоро будут и новые фамилии.
Всех под одну гребёнку. Не нравится, значит - команда зеків.
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як може один імбіцил бути краще іншого імбіцила?)
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Интересно , зачем так сложно? может государству сразу платить диведенды владельцам агрохолдинга? и покупать в Польше курицу , не за 350, а например за 200 гривен?
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Ето точно. Барыга красава. Даже Януковощ с Ахметкой не имел такого гешефта на угле, как Барыга на курочках по 350грн/ штуку.
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Прежде чем, комментировать, прочитай статью. Компенсируют капитальные затраты на строительстве птицефабрик. И явно там выращивается не одно поколение курей.
Правда кому я об этом говорю? Это ведь не важно... Зрада, Чоколяд, Барыга...
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Там вот хитрым способом кум Пэтро создаёт себе предвыборный фонд для покупки избирателей
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бедный украинский миллиардер... не лопнет даже...
гнойсмана подмазал что ли? и субсидии населению когда для ОСББ выплатят?
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Зря Шапковор страусов разводил. Курей гешефтней и кошерней
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буквально чуточку офтопа...о зраде промелькнувшей полчаса назад...где вся ваша бригада лила крокодильи слезы Кабмін готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку, - "Економічна правда" - Цензор.НЕТ 7572

Юрий Бирюков добавил 2 новых фото.
6 ч ·

Занимательное фейковбрасывание, как это работает.
Утро началось нескучно, ибо пару человек прислали скрины поста о том, что на полигоне тонет.... ЧТО?! КТО?! Ага, да, 53-я бригада.
Эта та бригада, которая "тонула" в 16-м году на полигоне Широкий Лан. Что, в свою очередь, привело к началу строительства стационарного бригадного лагеря там.
Эта та бригада, которая "тонула" в 17-м году на полигоне в Черкасском. Что, в свою очередь, привело к началу строительства стационарного бригадного лагеря и там тоже.
И мы реально тут грустно шутили о том, что зимовка 53-й бригады в 18-м году - это такая вот теперь будет строительная традиция.

Но есть одно но...
Фишка в том, что 53-я бригада еще не на полигоне. Ага. Да, в лагерь приехала рекогнисцировочная лагерная группа, которая неделю должна лагерь готовить к прибытию бригады. Это мало кто почему-то помнит, что лагерь для бригады готовит сама себе сама бригада. Люди из бригады приехали, живут в казармах, начали осушку и восстановление палаточного городка (который стоял так с осени и естественно заброшен). В лагере толпы из ОК и Тыла, моему контрольному звонку удивились и развеселились.

Любопытно.
У топикстартера посты - раз в месяц, крайний датирован еще 17-м годом. В среднем, 2-3 лайка на пост. Какая-то реклама каких-то стволовых клеток, какие-то гороскопы, то се... А тут, бац, пост про армию, пол-тысячи репостов. И ни одного коммента. И подводки к репостам про тыловых-паркетных-зажравшихся, классика жанра. И репосты от тех, кого уже ловили на вбросе фейковых новостей от голодных-босых-брошенных.

Вот так это и работает. Кто ж правду то репостит?
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Вони й так вже по ціні золота цю соціяльну курку продають Дайте їм більше!!
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а слабо ограничить дотации только для малых и средних хозяйств, а не монополистам.
Кстати - у Косюка даже биореакторов газа нет.
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А почему же цены на курятину как заграницей?! Тройной гешефт?!
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За границей курятина дешевле. Потому и дотируют.
Шоб мы ещё и курятину не завозили оттуда.
И что интересно, курятина у них дешевле, а зарплаты у работников птицефабрик намного выше. Парадокс?
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Отнюдь не парадокс...у них ведь Косюки на дотации из бюджета себе яхты не покупают...
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Я с сарказмом этот вопрос задал. Эмоции трудно передать без смайлика.
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и это правильно! в период беременности курочкам положены талоны на усиленное питание.
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Да за такие деньги на курочек им положен еще и семейный врач и отдельная койка-насест с удобствами.
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какая то некачественная зрада...та курка в магазине стоит 60-80 грн...какая дотация по 350 на каждый гребешок? Кабмин готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицу, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 9209в ольгино уже совсем ополуумели
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Недоразвитый деградант, прочти пару строчек ниже заголовка, побэдун
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та це Юрочка Бірюков "власною персоною"...
хоча...суть передана правильно) хоча...впринципі Ви так й написали тільки іншиими словами)
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Будується птахофабрика потужністю на певну кількість голів птиці.
На кожну голову планової потужності допомога держави при будівництві 350грн.
Враховуючи скільки коштує будівництво це дуже навіть не багато. Якщо фабрика на 100 000 голів то це аж 35млн. грн., страшо сказати, аж мульйон евро!, та тільки фабрика така коштує мільйонів 10 євро, як не більше.
Але заголовок скроєно так, що у читача складається враження, що за кожну вирощену курку будуть давати дотацію у 350грн.
Типове маніпулювання свідомістю читачів за допомогою жонглювання словами. Так вам, шановні, продажні журнашлюшки втирають "зраду" та "карупцию".
Якщо хочемо зменшити споживання газу населенням даємо людям "тетеплі кредити" і компенсуємо до 70% вартості заміни котлів чи вікон на енергозберігаючі. Це ж нормально? Нормально.
Якщо ми хочемо зменшити експотрт пшениці та збільшити експорт готової продукції з великою доданою вартістю, слід швидко будувати нові прахофабрика та тваринницькі комплекси і намає ні чого поганого в тому, що держава тут допоможе приватному бізнесу. процес піде швидше. Народ теж отримає свє у вигляді стабілізації чи навіть зниження цін та нових робочих місць, а підвищення попиту на ринку праці призведе до зростання зарплат, а потім і пенсій.
А тепер мухи-зрадофіли - фас!
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Паравоз хорошо написал ниже:

А построенные объекты становятся собственностью государства?
В нормальных странах, при таком раскладе, государству передается часть акций предприятия. Как минимум блокирующий пакет.

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в зависимости от доли участия самого государства...а не блокирующий пакет Кабмін готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку, - "Економічна правда" - Цензор.НЕТ 1219.посчитай ,какова доля государства в приведенном пакете с 100 000 голов курей
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Мушу вас розчарувати. У США на подібного роду дотації щороку виділяють 25млрд. баксів і держава ні яких акцій не отримує. ЄС витрачає ще більше. Це називається стимулюванням. Це є в усіх країнах, тільки у нас журнашлюшки з цього роблять "карупціию".
Мета держави, швидше отримати ефект у вигляді нової продукції, робочих місць, податків. Це краще як роздавати бабулькам "Йуліну тисячу". Краще для країни, економіки, але гірше для рейтинку політика.
Комусь держава, а комусь рейтинг на першому місці.
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А с какого ляда вообще у нас выделяются дотации на сверхприбыльное дело??
Косюку что - денег не хватает на фабрику??
В Украине старания Косюка курятина стоит дороже, чем в Польше, хотя затраты на ее производство - гораздо ниже.
Где разница? Правильно - в кармане у Косюка, а ему еще и дотации из наших налогов.
Какого ляда???
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Може і вистачає, але допомога дозволить скоротити терміни будівництва і ви отримаєте більше мняса, а отже і ціна буде нижчою, хтось отримає роботу, підуть відрахування у пенсфонд від працівників і пенсам зможуть добавити пенсію. Збільшиться експрт, валюти на міжбанку продаватимуть більше, гривня укріпиться. Багато плюсів є, якщо не шукати "карупцию" а головою подумати.
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Малый и средний бизнес загибается, а эти казлы олигархов дотируют. Мауповское образование налицо
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Не "олигархов" - они свои выборы так дотируют... думают что концы в воду спрятали... а уши торчат таки..
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Ботяра, дотировать олигарха Косюка, который повысил нам с тобой цену на свою курятину так, что она у нас дороже, чем в соседней Польше - это нонсенс. У Косюка сверхприбыли, а мы ему еще и подарки за счет наших налогов делаем. Да нафиг он нам нужен такой хитрожопый?
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Неправда, у Польші охолоджена курятина дорожча як у нас, коли дивитеся відеоблоги по Ютубу, звертайте увагу на дату викладки.
У Греції теж дорожча, у грудні 2017 була по 8,8 євро за кіло грудки курячі продають!
В Угорщині у жовтні 2017 по 1600 форинтів, це 160грн.
Це те що я бачив на власні очі.
Не треба ля-ля!
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Один из самых быстро-приносящих прибыль бизнесов в сельском хозяйстве - это птицеводство! Оно дотаций не требует от Государства! Бизнес всегда с успехом должен туда вкладываться! Значит нету желающих инвестировать в Украинское сельское хозяйство!
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Желающих достаточно. И окупаемость отличная. Дотации не потому, что нужно, Косюк и так в сверхприбылях купается, а потому, что он Пэтин кореш.
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Не верится, что куры "увидят" эти средства. А вот Косюк в это не простое для олигархов время существенно поддержит свой капитал.
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Походу за Барыгу на следующих выборах будут одни куры и голосовать. Я не знаю дебилов которые ету власть еще нах. не посылали
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Подсказываю Гыг,Саньок➕ и иже с ними лолиботы...😺😁
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однотуровое быдло , кушайте не заляпайтесь....
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А построенные объекты становятся собственностью государства?
В нормальных странах, при таком раскладе, государству передается часть акций предприятия. Как минимум блокирующий пакет.
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***
Прибежала курочка к кузнецу:
- Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин накосит коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка собьет мне маслица, а уж я смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зёрнышком.
- Косу я, конечно, дать могу. Но почему бы тебе просто.. не взять у меня масла?
- Да-а?! И запороть такой хороший... квест?!
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Ани же сало не кушают...хатят усех кошерными,
по сваему падобию сделать...😇
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Собя по сумме этих 4 млрд только одному Косюку и хватит, там же миллионами кур выращивают.
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Одна из разновидностей коррупции.
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Ето типа теперь 1 курица для украинца будет стоить 550грн ? Может лучше нах. закрыть все птицефабрики и покупать курятину из Польши в 10 раз дешевле? А соевые олигархи пускай сосут ****
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А не проще ли что-нибудь сделать с олигархами нехорошее, а с/х развивать дальше?
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От добавок используемых при выращивании мясной продукции увеличилось количество страдающих болезнями суставов. Просто на официальном уровне никто из МЗО не скажет этого, а те кто может это озвучить не имеет таких полномочий и веса....
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Чем-то напоминает, как Азаров Ахметову угольную отрасль субсидировал...
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не понял, если мироновский за 9 месяцев 2017 года сделал 7 ярдов прибыли, нафига ж ему дотации?
схерали дотировать успешных частных предпринимателей из бюджета????!!!!
я еще понимаю, если бы убытки и цена на курятину на грани рентабельности, а народу кушать что-то надо. но они ж с мегаприбылью работают!
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Не новая, с 2014 работает как минимум.
Косюк с тех пор стал одним из богатейших олигархов Украины, ну а нам цены на курятину повысил до уровня свинины.
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этот что тоже поиздержался? жить негде и лечится надо))))
от жадности разве что и от мошенничесива Кабмін готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку, - "Економічна правда" - Цензор.НЕТ 6271 и желательно электротоком Кабмін готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку, - "Економічна правда" - Цензор.НЕТ 6271 Кабмін готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку, - "Економічна правда" - Цензор.НЕТ 9292
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Я бы еще за счет бюджета оплатил каждой курице отдых на мальдивах или хотя бы на сейшелах.
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В ноябре 2017 "Мироновский хлебопродукт" опубликовал отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 7 млрд грн. При этом 58% прибыли компании составил экспорт. Это позволило в 2017 году компании выплатить владельцам около 80 млн долларов дивидендов.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Естественно возникает вопрос,с каких х...ёв им предоставляют дотации.
Источник: https://censor.net.ua/n3047749
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Спитайте у ВР, це вони дотації у бюджет заклали і закон про підтримку с/х виробництва прийняли.
Уряд діє у відповідності з законом та боюжетним розписом. Уряд виконавець, ВР - законодавець.
Вам не здається, що праведний ваш гнів не туди направлено?
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Невістка сцаря перед цим отримала 800 млн. , тепер ще отримає.
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Педро настоящий Робин Гуд - забирает у нищего народа и отдает долларовым миллиардерам Ахметову и Косюку
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД !!! И ПУСТЬ ИХ РЯДОМ С ПУТИНЫМ ПОВЕСЯТ !!!
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класс...у меня по двору бегают два десятка кур и три десятка индюков...а говорили: власть плохая....вот оно: за лапатником бежать надо....и зачем при таком бабле мне их выращивать, когда проще у соседки купить - и двор чистый и с соседями общение не лишнее.
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Заголовок желтее некуда, не на куриц дотации а на строительство птицефабрик что даст новые рабочие места и увеличит соответственно доходы в бюджет.
"до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик."
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицу, - "Экономическая правда"
 
 
 
 
 
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