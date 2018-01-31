Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на проект Постановления КМУ "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства".
Исходя из документа, пишет издание, в 2018 году программа господдержки животноводства будет распространена также на птицеводство.
В программу, в частности, добавлены две новые формы господдержки, которые, как отмечается, могут снова позволить птицеводам получить львиную долю дотаций из государственного бюджета.
Во-первых, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. В частности, правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.
Во-вторых, птицефабрики также могут получить дотации в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов. В целом предусматривается, что птицефабрики, животноводческие фермы и доильные залы могут компенсировать четверть кредитов, размер каждого из которых не превышает 350 млн гривен.
Предложения финансировать птицеводство путем поддержки строительства птицекомплексов появились впервые в этом году в новом проекте Порядка.
Также впервые появились две упомянутые программы - по компенсации 25% капитальных затрат на строительство птицеферм и 25% компенсации тела кредита.
Кроме того, правительство предлагает предоставлять дотации за содержание коров размером 1500 грн в год на одну голову. Так, население сможет получать дотации на телят: 300 грн за голову в возрасте от 1 до 5 месяцев и 1000 грн - в возрасте от 5 до 9 месяцев 2500 грн - в возрасте от 9 до 12 месяцев.
Частичное возмещение стоимости предусмотрено в документе для закупки племенных коров, а также тем агропроизводителям, которые будут строить или реконструировать животноводческие доильные залы. Компенсацию смогут получить также созданные на кооперативных началах мясомолочные предприятия.
Главным распорядителем бюджетных средств будет Минагрополитики. На уровне обладминистраций должны быть созданы конкурсные комиссии, которые будут заниматься отбором компаний для получения господдержки.
По данным собеседника издания в правительстве, проект постановления разработало Министерство аграрной политики и продовольствия по согласованию с премьером Владимиром Гройсманом.
Всего в рамках программы поддержки животноводства на 2018 год предусмотрено выделение 4 млрд грн.
В статье также отмечается, что в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка - 517 млн грн.
После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. Однако не исключило птицеводство из общей системы господдержки.
В ноябре 2017 "Мироновский хлебопродукт" опубликовал отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 7 млрд грн. При этом 58% прибыли компании составил экспорт. Это позволило в 2017 году компании выплатить владельцам около 80 млн долларов дивидендов.
Издание также отмечает, что сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик. А Антимонопольный комитет оценил долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%, а ООО "Комплекс Агромарс" бывшего "регионала" Евгения Сигала - 12%.
Всех под одну гребёнку. Не нравится, значит - команда зеків.
Правда кому я об этом говорю? Это ведь не важно... Зрада, Чоколяд, Барыга...
гнойсмана подмазал что ли? и субсидии населению когда для ОСББ выплатят?
Юрий Бирюков добавил 2 новых фото.
6 ч ·
Занимательное фейковбрасывание, как это работает.
Утро началось нескучно, ибо пару человек прислали скрины поста о том, что на полигоне тонет.... ЧТО?! КТО?! Ага, да, 53-я бригада.
Эта та бригада, которая "тонула" в 16-м году на полигоне Широкий Лан. Что, в свою очередь, привело к началу строительства стационарного бригадного лагеря там.
Эта та бригада, которая "тонула" в 17-м году на полигоне в Черкасском. Что, в свою очередь, привело к началу строительства стационарного бригадного лагеря и там тоже.
И мы реально тут грустно шутили о том, что зимовка 53-й бригады в 18-м году - это такая вот теперь будет строительная традиция.
Но есть одно но...
Фишка в том, что 53-я бригада еще не на полигоне. Ага. Да, в лагерь приехала рекогнисцировочная лагерная группа, которая неделю должна лагерь готовить к прибытию бригады. Это мало кто почему-то помнит, что лагерь для бригады готовит сама себе сама бригада. Люди из бригады приехали, живут в казармах, начали осушку и восстановление палаточного городка (который стоял так с осени и естественно заброшен). В лагере толпы из ОК и Тыла, моему контрольному звонку удивились и развеселились.
Любопытно.
У топикстартера посты - раз в месяц, крайний датирован еще 17-м годом. В среднем, 2-3 лайка на пост. Какая-то реклама каких-то стволовых клеток, какие-то гороскопы, то се... А тут, бац, пост про армию, пол-тысячи репостов. И ни одного коммента. И подводки к репостам про тыловых-паркетных-зажравшихся, классика жанра. И репосты от тех, кого уже ловили на вбросе фейковых новостей от голодных-босых-брошенных.
Вот так это и работает. Кто ж правду то репостит?
Кстати - у Косюка даже биореакторов газа нет.
Шоб мы ещё и курятину не завозили оттуда.
И что интересно, курятина у них дешевле, а зарплаты у работников птицефабрик намного выше. Парадокс?
хоча...суть передана правильно) хоча...впринципі Ви так й написали тільки іншиими словами)
На кожну голову планової потужності допомога держави при будівництві 350грн.
Враховуючи скільки коштує будівництво це дуже навіть не багато. Якщо фабрика на 100 000 голів то це аж 35млн. грн., страшо сказати, аж мульйон евро!, та тільки фабрика така коштує мільйонів 10 євро, як не більше.
Але заголовок скроєно так, що у читача складається враження, що за кожну вирощену курку будуть давати дотацію у 350грн.
Типове маніпулювання свідомістю читачів за допомогою жонглювання словами. Так вам, шановні, продажні журнашлюшки втирають "зраду" та "карупцию".
Якщо хочемо зменшити споживання газу населенням даємо людям "тетеплі кредити" і компенсуємо до 70% вартості заміни котлів чи вікон на енергозберігаючі. Це ж нормально? Нормально.
Якщо ми хочемо зменшити експотрт пшениці та збільшити експорт готової продукції з великою доданою вартістю, слід швидко будувати нові прахофабрика та тваринницькі комплекси і намає ні чого поганого в тому, що держава тут допоможе приватному бізнесу. процес піде швидше. Народ теж отримає свє у вигляді стабілізації чи навіть зниження цін та нових робочих місць, а підвищення попиту на ринку праці призведе до зростання зарплат, а потім і пенсій.
А тепер мухи-зрадофіли - фас!
А построенные объекты становятся собственностью государства?
В нормальных странах, при таком раскладе, государству передается часть акций предприятия. Как минимум блокирующий пакет.
Мета держави, швидше отримати ефект у вигляді нової продукції, робочих місць, податків. Це краще як роздавати бабулькам "Йуліну тисячу". Краще для країни, економіки, але гірше для рейтинку політика.
Комусь держава, а комусь рейтинг на першому місці.
Косюку что - денег не хватает на фабрику??
В Украине старания Косюка курятина стоит дороже, чем в Польше, хотя затраты на ее производство - гораздо ниже.
Где разница? Правильно - в кармане у Косюка, а ему еще и дотации из наших налогов.
Какого ляда???
У Греції теж дорожча, у грудні 2017 була по 8,8 євро за кіло грудки курячі продають!
В Угорщині у жовтні 2017 по 1600 форинтів, це 160грн.
Це те що я бачив на власні очі.
Не треба ля-ля!
В нормальных странах, при таком раскладе, государству передается часть акций предприятия. Как минимум блокирующий пакет.
Прибежала курочка к кузнецу:
- Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин накосит коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка собьет мне маслица, а уж я смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зёрнышком.
- Косу я, конечно, дать могу. Но почему бы тебе просто.. не взять у меня масла?
- Да-а?! И запороть такой хороший... квест?!
по сваему падобию сделать...😇
схерали дотировать успешных частных предпринимателей из бюджета????!!!!
я еще понимаю, если бы убытки и цена на курятину на грани рентабельности, а народу кушать что-то надо. но они ж с мегаприбылью работают!
Косюк с тех пор стал одним из богатейших олигархов Украины, ну а нам цены на курятину повысил до уровня свинины.
от жадности разве что и от мошенничесива и желательно электротоком
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Естественно возникает вопрос,с каких х...ёв им предоставляют дотации.
Источник: https://censor.net.ua/n3047749
Уряд діє у відповідності з законом та боюжетним розписом. Уряд виконавець, ВР - законодавець.
Вам не здається, що праведний ваш гнів не туди направлено?
"до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик."