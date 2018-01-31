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 Политика Украины
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Все про:Италия (767) МИД (4357) ОБСЕ (2978) Донбасс (15344) Климкин (1528) Альфано (1)

 Председатель ОБСЕ Альфано и глава МИД Климкин 31 января посетят Донбасс. ВИДЕО

Председатель ОБСЕ Анджелино Альфано, который одновременно является министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, находится в Украине с рабочим визитом.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, на 31 января запланировано его посещение Донбасса.

"Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорты, никакие отчеты. Именно поэтому мы завтра едем на Донбасс, потому, что только глазами и сердцем можно понять, что там происходит", - отметил председатель ОБСЕ.

Министр иностранных дел подтвердил эту информацию: "Мандат специальной мониторинговой миссии, – это вся территория Украины, а это означает, что и оккупированный Донбасс и оккупированный Крым. Завтра будем смотреть глазами Анджелино на реальную ситуацию".

Источник: https://censor.net.ua/n3047588
 
 
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Нема ніякої надії, що Альфано та його сліпа організація побачать проблеми.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседатель ОБСЕ Альфано и глава МИД Климкин 31 января посетят Донбасс. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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