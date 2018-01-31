 Председатель ОБСЕ Альфано и глава МИД Климкин 31 января посетят Донбасс. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, на 31 января запланировано его посещение Донбасса.

"Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорты, никакие отчеты. Именно поэтому мы завтра едем на Донбасс, потому, что только глазами и сердцем можно понять, что там происходит", - отметил председатель ОБСЕ.

Министр иностранных дел подтвердил эту информацию: "Мандат специальной мониторинговой миссии, – это вся территория Украины, а это означает, что и оккупированный Донбасс и оккупированный Крым. Завтра будем смотреть глазами Анджелино на реальную ситуацию".