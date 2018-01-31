 Часть депутатов горсовета даже не собиралась за него голосовать, - мэр Черкасс Бондаренко о принятом "под присмотром активистов" бюджете на 2018 год. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.

"За этот документ с пятой попытки на сессии 29 января проголосовали 22 городских избранника, еще 12 - воздержались и один высказался против. Они поддержали проект главной сметы, согласованный исполнительным комитетом с правками постоянных комиссий. Впрочем, без учета предложений, касающихся бюджета развития", - говорится в сообщении.





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По мнению городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, часть депутатского корпуса сознательно саботировала принятие бюджета. Принятый документ мэр называет "компромиссным".

"Ни один бюджет, наверное, не может быть совершенным. Но, судя по всему, часть депутатов даже не собиралась голосовать за него. Для них сейчас главное в любой способ "продавить" свой исполнительный комитет, который бы уже работал с бюджетом, - прокомментировал он журналистам. - Зато проголосованный сегодня документ предусматривает начисление заработной платы с учетом уровня инфляции, расчеты за энергоносители и тому подобное. Распределение средств по бюджету развития мы еще продолжим обсуждать".

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В начале сессии от имени областной федерации профсоюзов к депутатам обратился Петр Шевченко. Он еще раз напомнил, что Черкассы сейчас единственный город без главной сметы (его должны были принять еще до 25 декабря 2017 года) и требовал его немедленного рассмотрения. Мол, решение в случае необходимости можно откорректировать в течение текущего года.

Председатель Координационного совета участников АТО Черкасской области Александр Тихонов отметил, что отсутствие сдвигов с принятием бюджета может привести к экономическому кризису.

"Мы сегодня здесь выступаем как люди, которые хотят и могут изменить ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Мы имеем на это моральное право. Эти ребята защищали Украину и они - часть территориальной общины, - сказал он. - Сегодня мы объединены как никогда".

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В то же время, депутат от "Батькивщины" Роман Дискант заметил, что Черкассам нужен не просто бюджет, а качественный финансовый документ. Поэтому, по его мнению, каждое из предложений коллег нужно взвесить и проработать, но не в условиях спешки.

Во время сессии депутаты работали в режиме совместной постоянной комиссии. В ее ходе рассмотрели запланированные расходы двух структурных подразделений - Департамента образования и гуманитарной политики, а также Департамента здравоохранения и медицинских услуг. Оно длилось около трех часов. Избранники вносили ряд предложений, однако, по мнению директора Департамента финансовой политики Натальи Джуган, большинство из них - несбалансированные.

Депутат от фракции ВО "Черкасчане" Павел Карась высказал мнение о том, что рассмотрение главной сметы города во время совместного заседания комиссии происходило за пределами действующего законодательства и бюджетного регламента.

"Все предложения должны быть в письменном виде и сбалансированы, в пределах бюджетных запросов, - прокомментировал он и добавил, что эти предложения надо не только проголосовать, но и реализовать".

После обсуждения избранники перешли к голосованию за проект бюджета - 2018 в разных редакциях. В конце концов поддержали его.