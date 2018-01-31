 Вместо антикоррупционного можно создать суд специально для НАБУ, - Луценко. ВИДЕО

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, генпрокурор поинформировал в интервью DW.

"Создание Антикоррупционного суда является вынужденным шагом. Это - реакция на очень тяжелую ситуацию в нынешних украинских судах. У нас даже физически не хватает судей. НАБУ сейчас обслуживает два судьи. ГПУ обслуживает четыре судьи. Резонансные дела длятся годами и годами. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением", - отметил Луценко.

По его мнению, есть два варианта развития событий. "Президент предложил, чтобы все коррупционеры категории "А" - от председателя сельсовета до высших должностных лиц - были предметом рассмотрения антикоррупционного суда, независимо от того, какой орган досудебного следствия обнаружил преступление. Например, губернатор совершил смертельное ДТП. Он идет в антикоррупционный суд после расследования полиции. НАБУ, конечно, несет туда дела чиновников. Многие говорят, что это будет много дел. Я этого не совсем понимаю, потому что можно сделать чуть больше судей", - объяснил он, добавив, что есть другая возможность: создать суд специально для НАБУ.

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Причем в этот орган должно входить не менее 50 судей. "Это моя принципиальная позиция, потому что мы нуждаемся в уверенности в независимости и честности суда. Честность гарантируется через конкурс, независимость - из-за многочисленности. Чтобы двух-трех-пяти судей не сделали зависимыми. Такая система может обслуживать как минимум первые несколько лет, исключительно НАБУ. Когда станет ясно, что их дел недостаточно для такого количества судей, можно будет подключить Государственное бюро расследований, которое сейчас создается. Я думаю, это компромиссный вариант", - подчеркнул генпрокурор.

По мнению Луценко оба варианта могут дать результат. "Второй - несколько быстрее и надежнее. В конце концов, решения будут принимать люди в парламенте. Сегодня, когда меня спрашивали об этом, я искренне рекомендовал европейским коллегам начать диалог с политиками направления. Если для этого нужны консультации, мы готовы к ним присоединиться", - резюмировал генпрокурор.

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