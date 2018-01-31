EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  1005  40
Все про:НАБУ (2119) ГПУ (8453) Луценко (6875) реформы (2874) Антикоррупционный суд (83)

 Вместо антикоррупционного можно создать суд специально для НАБУ, - Луценко. ВИДЕО

Во время своего визита в Брюссель генпрокурор Юрий Луценко рассказал о том, чего не хватает в борьбе с коррупцией, какие отношения у ГПУ с НАБУ и что тормозит расследование преступлений против Майдана.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, генпрокурор поинформировал в интервью DW.

"Создание Антикоррупционного суда является вынужденным шагом. Это - реакция на очень тяжелую ситуацию в нынешних украинских судах. У нас даже физически не хватает судей. НАБУ сейчас обслуживает два судьи. ГПУ обслуживает четыре судьи. Резонансные дела длятся годами и годами. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением", - отметил Луценко.

По его мнению, есть два варианта развития событий. "Президент предложил, чтобы все коррупционеры категории "А" - от председателя сельсовета до высших должностных лиц - были предметом рассмотрения антикоррупционного суда, независимо от того, какой орган досудебного следствия обнаружил преступление. Например, губернатор совершил смертельное ДТП. Он идет в антикоррупционный суд после расследования полиции. НАБУ, конечно, несет туда дела чиновников. Многие говорят, что это будет много дел. Я этого не совсем понимаю, потому что можно сделать чуть больше судей", - объяснил он, добавив, что есть другая возможность: создать суд специально для НАБУ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец

Причем в этот орган должно входить не менее 50 судей. "Это моя принципиальная позиция, потому что мы нуждаемся в уверенности в независимости и честности суда. Честность гарантируется через конкурс, независимость - из-за многочисленности. Чтобы двух-трех-пяти судей не сделали зависимыми. Такая система может обслуживать как минимум первые несколько лет, исключительно НАБУ. Когда станет ясно, что их дел недостаточно для такого количества судей, можно будет подключить Государственное бюро расследований, которое сейчас создается. Я думаю, это компромиссный вариант", - подчеркнул генпрокурор.

По мнению Луценко оба варианта могут дать результат. "Второй - несколько быстрее и надежнее. В конце концов, решения будут принимать люди в парламенте. Сегодня, когда меня спрашивали об этом, я искренне рекомендовал европейским коллегам начать диалог с политиками направления. Если для этого нужны консультации, мы готовы к ним присоединиться", - резюмировал генпрокурор.

Также читайте: НАБУ является самым эффективным антикоррупционным органом, - исследование Американской торговой палаты в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3047586
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А не проще собрать всех и к стенке... без суда и следствия.
 показать весь комментарий
 
 
а это правильно , это как гнойник промывать -только лучше будет , менять оскотинившихся и зажравшихся клоунов , есть шанс лучшую власть , а если не менять почаще то вобще говноболото будет
 показать весь комментарий
 
А потім до стінки тих, хто пропонував ставити до стінки. Далі приходять кацапи і займають вільну від українців землю.
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan ++++++

Ребятки,так мы это уже проходили с СССР... Сначала революционные силы поставили к стенке тех ,что "им мешал жить по новому",а потом Сталин убрал тех,кто мог сделать жизнь "по новому" (остатки честных и умных).
Уничтожил всех мыслящих и оставил "шариковых" .
 показать весь комментарий
 
 
Така кількість лайків під вашою пропозицією о розстрілах говорить красномовно про закінчення громадянського суспільства.
 показать весь комментарий
 
Представьте если сейчас в РФ начнется революция как в 1917 и власть расстреляют. Страна надолго погрузится в хаос. А мы сможем силой вернуть Крым.

Так зачем то же самое желать для Украины?
 показать весь комментарий
 
Незрозуміло до кого питання, можливо я надам відповідь. В росії були і будуть революції до кінця існування цієї імперії, але її існування підходить до кінця. Чому запитаєте ви? Відповідь в тому, що росія має велику і малозаселену територію. Це вже не змінити, тому там будуть інші нації і держави🙋
 показать весь комментарий
 
А представьте себе что все коррупционное кодло во власти как раз рассчитывает на то,что никаких майданов больше не будет,а то путин нападет и спокойно себе ворует..И как быть тогда в этом замкнутом кругу?
 показать весь комментарий
 
Ящо не пропонуєте хто візьметься за зміни, то зважте все. Можете пропонувати зміни у владі при відсутності тих, хто хоче там працювати без пільг і грошей. Можете влаштувати революцію із вбивствами, що зачепить всіх та вам не обійдеться. Та всім звичайно скористається росія і ви та ваші родичі стануть рабами.
 показать весь комментарий
 
Так я про це і пишу!Любими заворушеннями у нас в Україні недорозвинуте з кремля скористається і піде далі війною на Україну!І ось запитую,а як тоді бути?Чекати ще рік грабунку до виборів,ось тільки у світовому масштабі розвитку цей рік відкидає нашу країну на цілих 5 років,якщо не 10 назад!І зараз як ніколи для нас дуже критична міграційна криза і росте вона в геометричній прогресії.Коли узяти усі ці біти зліпити до купи з поглядом на майбутнє,то нічого хорошого на горизонті і не видніється і я завжди тут пишу,що корупція страшніша за війну,хоч ці речі взаїмозвязанні
 показать весь комментарий
 
Предложите им удавиться.
Разве можно так издеваться над людьми.
 показать весь комментарий
 
 
Ссыт, потому что первый пойдёт за незаконное обогащение.
Вспомнят и машины, и дом и всё остальное.
 показать весь комментарий
 
 
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, парнишечку, по-новой ждёт.
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, парнишечку, по-новой ждёт. Вместо антикоррупционного можно создать суд специально для НАБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 8912
 показать весь комментарий
 
 
Іди своїх єшаків відгодовуй - будеш на них в Менську колонію передачі возити Сейшельскому принцу від трьохтисячєлєтнєй жєнщіни.
 показать весь комментарий
 
Гнусавого Югу Луцика и Пороха расстрелять без суда и сдедствия заебааали!!
 показать весь комментарий
 
 
Да делай уже скорей как советуют западные эксперты и не выебывайся Вместо антикоррупционного можно создать суд специально для НАБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 5977
 показать весь комментарий
 
 
Шо воно меле?
Кожній рік тісячи юристів віпускають вищі навчальні заклади,бо воно хоче показать, що старе , ворувате ,кумовське шобло є незаміним, глузд пропив ,чи совість?
 показать весь комментарий
 
 
Лілія! Це окрема тема і у свій час ми її винесемо на Форум.
 показать весь комментарий
 
шоугодно
абы не суд антикоррупционный
хитрый ход
классификацию кто даст?
а если взяточника не набу возмет?
да 100500 отмазок сходу
 показать весь комментарий
 
 
"Не пиши мне". Ты просил несколько дней назад. Напоминаю.
 показать весь комментарий
 
 
Хіба алкаші пам'ятають, що несли під час угару.
 показать весь комментарий
 
Юрий Луценко рассказал о том, чего не хватает в борьбе с коррупцией,и, как поняли зрители с его слов, не хватает вменяемого президента и вменяемого прокурора.Источник: https://censor.net.ua/n3047586
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо антикоррупционного можно создать суд специально для НАБУ, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх