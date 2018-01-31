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 ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian

ФБР в рамках расследования дела о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией занимается изучением второго досье, которое подготовил бывший журналист и политический активист Коди Ширер.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщает The Guardian.

По данным источников издания, сначала сотрудники спецслужб отнеслись к представленным Ширером сведениям скептически. Это было связано с тем, что он не работал в разведке и делился имеющейся информацией с некоторыми СМИ до выборов.

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ФБР получило информацию от Ширера через автора первого досье Кристофера Стила, который не мог гарантировать достоверность сведений. Частично досье Ширера совпадает с его собственными данными.

Один из источников издания отметил, что к документу отнеслись серьезно, если ФБР все еще его изучает.

Источник: https://censor.net.ua/n3047585
 
 
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Может, эту рыжую собаку выслать к путину?
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похоже раша крепко держит рыжего за яйца, и потопят его вместе с собой..но есть еще один путь, который подсказывает сам путлер.. чай с полонием или просто отдать его в чужие руки.. а врагов у него ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8860
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а шо хуйло тоже как панов по собачикам?
иди знай етих галерных рабов,
вечно дрянь какую то замутят...
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ФБР в рамках расследования дела о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией занимается изучением второго досье, которое подготовил бывший журналист и политический активист Коди Ширер.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщает The Guardian. Источник: https://censor.net.ua/n3047585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто про все повідомляє The Guardian, а не ФБР! Насправді невідомо що там "вивчено".
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Ходят слухи, что Мелания уже от него свалила, по глубоко личным причинам. Это только слухи или не совсем?
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ходят слухи, шо немцам с 01.02.2018 запретили появлятся на Цензоре. Слышал чего, или знакомые есть, а, мокша, отзовись.. мана..
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немец(если ты немец), мягко говоря, рыло своё не суй не в суои дела, аХа?
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крацавец доня - у него досьёф, шо на хуйле мандавошек..
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ну тогда, в скором времени, кацапов ждет очередной звиздец)))
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Лично меня заинтересовал один момент - в этом списке перечислены 210чел., из которых 94 чела чиновники. Сообщается также, что в список попали только миллиардеры, значит в рашке на сегодня 116 миллиардеров?! ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4701
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian
 
 
 
 
 
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