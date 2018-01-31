 ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщает The Guardian.

По данным источников издания, сначала сотрудники спецслужб отнеслись к представленным Ширером сведениям скептически. Это было связано с тем, что он не работал в разведке и делился имеющейся информацией с некоторыми СМИ до выборов.

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ФБР получило информацию от Ширера через автора первого досье Кристофера Стила, который не мог гарантировать достоверность сведений. Частично досье Ширера совпадает с его собственными данными.

Один из источников издания отметил, что к документу отнеслись серьезно, если ФБР все еще его изучает.