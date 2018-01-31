 ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщает The Guardian.
По данным источников издания, сначала сотрудники спецслужб отнеслись к представленным Ширером сведениям скептически. Это было связано с тем, что он не работал в разведке и делился имеющейся информацией с некоторыми СМИ до выборов.
ФБР получило информацию от Ширера через автора первого досье Кристофера Стила, который не мог гарантировать достоверность сведений. Частично досье Ширера совпадает с его собственными данными.
Один из источников издания отметил, что к документу отнеслись серьезно, если ФБР все еще его изучает.
иди знай етих галерных рабов,
вечно дрянь какую то замутят...
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщает The Guardian. Источник: https://censor.net.ua/n3047585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто про все повідомляє The Guardian, а не ФБР! Насправді невідомо що там "вивчено".