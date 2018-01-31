 Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.

Для качественного проведения учебных сборов с резервистами развернут справочно-информационный центр и организовано всестороннее обеспечение вещевым имуществом, питанием, местами для отдыха.





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К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.

"Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям и участия резервистов в тактических учениях. По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы", - говорится в сообщении.