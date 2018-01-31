 Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.
Для качественного проведения учебных сборов с резервистами развернут справочно-информационный центр и организовано всестороннее обеспечение вещевым имуществом, питанием, местами для отдыха.
К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.
"Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям и участия резервистов в тактических учениях. По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
Итак - осенью в 2015 году, курс доллара начал расти. Тут же поднялись цены на бензин, дизтопливо и тут же перевозчики подняли цены на проезд. Весной 2016 года курс доллара начал снижаться, снизились цены и на бензин и дизтопливо но проезд своей стоимости не изменил. В 2016 году осенью курс доллара снова начал повышаться что потянуло цены на бензин, дизтопливо и перевозчики опять тут как тут - не выгодно им стало осуществлять перевозку и несмотря на то что они все лето перевозили людей по завышенной цене, они снова подняли цену на проезд. То же самое можно было наблюдать и в 2017 - 2018 году -
Курс доллара по отношению к гривне сейчас начал снижаться и будет снижаться на протяжении всего лета, но цены на проезд уже подняты и никто их снижать не собирается.
Именно поэтому государству необходимо контролировать доходы перевозчиков как это давно сделано в ЕС. Продажа билетов в кассах и кассовые аппараты в автобусах, троллейбусах, маршрутках, трамваях. Пусть платят налоги в соответствии со своими заработками.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подібні тренування треба проводити у всіх районах, що знаходяться поруч з місцем проведення АТО та російським кордоном.