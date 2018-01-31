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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:армия (6712) Харьковщина (1065) воинская повинность (7)

 Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В январе 2018 года в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на базе одной из воинских частей, расположенной в Харьковской области, проводятся сборы оперативного резерва первой очереди.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.

Для качественного проведения учебных сборов с резервистами развернут справочно-информационный центр и организовано всестороннее обеспечение вещевым имуществом, питанием, местами для отдыха.

Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 01
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 02

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Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 03
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 04
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 05
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 06
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 07

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Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 08
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 09
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 10
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 11

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Инструкторы из Великобритании провели тренинги по оборонным навыкам почти для 7 тыс. украинских военнослужащих, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 12
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 13
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 14
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 15
Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 16

К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.

"Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям и участия резервистов в тактических учениях. По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Сборы резервистов Сухопутных войск ВСУ начались на Харьковщине 17

Источник: https://censor.net.ua/n3047584
 
 
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Сильная армия возможна только там где есть сильная экономика, а вот с экономикой у нас ну очень хреново.
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Вот задался таким вопросом. Растущий курс доллара по отношению к гривне и реакция на такое явление перевозчиков.

Итак - осенью в 2015 году, курс доллара начал расти. Тут же поднялись цены на бензин, дизтопливо и тут же перевозчики подняли цены на проезд. Весной 2016 года курс доллара начал снижаться, снизились цены и на бензин и дизтопливо но проезд своей стоимости не изменил. В 2016 году осенью курс доллара снова начал повышаться что потянуло цены на бензин, дизтопливо и перевозчики опять тут как тут - не выгодно им стало осуществлять перевозку и несмотря на то что они все лето перевозили людей по завышенной цене, они снова подняли цену на проезд. То же самое можно было наблюдать и в 2017 - 2018 году -
Курс доллара по отношению к гривне сейчас начал снижаться и будет снижаться на протяжении всего лета, но цены на проезд уже подняты и никто их снижать не собирается.

Именно поэтому государству необходимо контролировать доходы перевозчиков как это давно сделано в ЕС. Продажа билетов в кассах и кассовые аппараты в автобусах, троллейбусах, маршрутках, трамваях. Пусть платят налоги в соответствии со своими заработками.
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В январе 2018 года в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на базе одной из воинских частей, расположенной в Харьковской области, проводятся сборы оперативного резерва первой очереди.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подібні тренування треба проводити у всіх районах, що знаходяться поруч з місцем проведення АТО та російським кордоном.
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Они проводятся ежегодно, в разных частях в разные месяцы, продолжительностью от 10 дней до месяца.
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Відомо, але тепер треба збільшувати кількість навчань біля зони АТО.
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не те сейчас партизаны в Украине что при Совке были. Все понимают, что такие сборы в любую минуту могут и на фронт отправиться. При таком шизанутом соседе как у Украины все может быть.
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