 Суд продлил до 30 марта арест харьковского соратника Медведчука Лесика, подозреваемого в сепаратизме

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

"По результатам рассмотрения ходатайства следователя СО УСБ Украины в Харьковской области о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лесика А.А. следственным судьей Киевского районного суда г. Харькова Ефименко Н.В. 30 января 2018 года вынесено решение: продлить подозреваемому Лесик А.А. меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний (№ 27) в пределах срока досудебного расследования на 60 дней - до 30 марта 2018 года включительно. Этим же постановлением отказано в удовлетворении ходатайства защитника Тихоненко Д.А. об изменении меры пресечения в отношении Лесика А.А.", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционном суде Харьковской области в течение пяти дней со дня провозглашения, а самим Лесиком - в тот же срок со дня вручения решения суда.

Напомним, А.Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017 года А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.