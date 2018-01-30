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 Политика Украины
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 Под предлогом подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы Россия пытается изменить регламент, чтобы вернуться в ПАСЕ, - Арьев

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации в этой организации Владимир Арьев рассказал о попытках РФ вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Под прикрытием красивой фразы "гармонизации правил и необходимости подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы", просто хотят провести изменения в регламенте, которые требует российская делегация для своего возвращения. Требуют они это способом  шантажа, говорят, или вы это делаете и мы тогда возвращаемся, или если мы не возвращаемся, то тогда мы не платим свои взносы в Совет Европы. Можно за это выгнать страну, если она за два года не платит свои взносы. С прошлого года уже часть не оплатила, то есть две трети взноса за прошлый год и этот год. В конце года можно вопрос уже рассматривать. Но в Совете Европы боятся, что Россия "пустится берегов" и они влиять никак не могут, потому что не хотят терять такую большую страну, если придется ставить вопрос о ее исключении", - рассказал Арьев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Секретариату Совета Европы поручили создавать проблемы украинской делегации, - Арьев

"Если ПАСЕ пойдет на шантаж России и заберет эти правила, это означает, что она" отрезает себе обе руки и выбивает сама себе зубы ". Потому что это абсолютно уничтожает мониторинговую процедуру за выполнением обязательств всех стран, вступивших в эту организацию ... Сейчас , если напрямую не удалось убедить членов ПАСЕ "простить России все ее грехи" и вернуть ее без выполнения резолюции, то тот метод, который применяют сейчас, это все равно что не судить преступника, а убирать из Уголовного Кодекса статью, которая делает его преступником" , - добавил он.

Также читайте: Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3047582
 
 
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какие хитрые азиаты,все лезут и лезут в Европу
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А задача нового вице-президента ПАСЕ, как раз, не допустить туда козломордных...
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После выступлений новинского в ПАСЕ по геноциду данбасян хунтой этот дарьев выглядит клоуном настоящим
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та ты шо)))) Почему ты держишь европейцев за лохов?
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А еме так приятней,держать европейцев за глупцов... Не обидно,что он не один таков!! Под предлогом подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы Россия пытается изменить регламент, чтобы вернуться в ПАСЕ, - Арьев - Цензор.НЕТ 9954
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А ничего,что марш был приурочен годовщине битвы под Крутами?
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Це ж треба так спаплюжити украiнську мову!
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Пути-Н Господни неисповедимы. Даже ежели через зад кому-то в ломку хочется туда-сюда идти. Но и там чистка требует своего. А в Чистилище Святое да прибыть - тем более!
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"Председательствующий: - рыг рыг рыг..... рыгламент.
а теперь давайе послушаем начальника транспортного цеха.
Он в зале? ДолОжте нам."
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А что,если наши "бгатенькие буратинки" (я думаю их больше чем 66 в Украине) сбросятся для обнищавших членов ПАСЕ,которым не хватает для полного счастья 33 милл. евро? Ну так по пол миллиона. Я не думю,что для них это будет проблемой!
А то вон в ООН ,так и не лишили РФ права вето....
Театр абсурда! Страна-агрессор имеет право вето наложить на резолюции ООН.
Так она и "наложила" на все их резолюции... А почему бы и не "наложить"!!!
Мне уже начинает казаться,что крылатое выражение Грустной Лошади "Д...Ы Б...!" относится ко всему мировому сообществу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод предлогом подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы Россия пытается изменить регламент, чтобы вернуться в ПАСЕ, - Арьев
 
 
 
 
 
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