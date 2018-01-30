 Под предлогом подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы Россия пытается изменить регламент, чтобы вернуться в ПАСЕ, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Под прикрытием красивой фразы "гармонизации правил и необходимости подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы", просто хотят провести изменения в регламенте, которые требует российская делегация для своего возвращения. Требуют они это способом шантажа, говорят, или вы это делаете и мы тогда возвращаемся, или если мы не возвращаемся, то тогда мы не платим свои взносы в Совет Европы. Можно за это выгнать страну, если она за два года не платит свои взносы. С прошлого года уже часть не оплатила, то есть две трети взноса за прошлый год и этот год. В конце года можно вопрос уже рассматривать. Но в Совете Европы боятся, что Россия "пустится берегов" и они влиять никак не могут, потому что не хотят терять такую большую страну, если придется ставить вопрос о ее исключении", - рассказал Арьев.

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"Если ПАСЕ пойдет на шантаж России и заберет эти правила, это означает, что она" отрезает себе обе руки и выбивает сама себе зубы ". Потому что это абсолютно уничтожает мониторинговую процедуру за выполнением обязательств всех стран, вступивших в эту организацию ... Сейчас , если напрямую не удалось убедить членов ПАСЕ "простить России все ее грехи" и вернуть ее без выполнения резолюции, то тот метод, который применяют сейчас, это все равно что не судить преступника, а убирать из Уголовного Кодекса статью, которая делает его преступником" , - добавил он.

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