 "Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные

Об этом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сообщил глава ведомства Сергей Князев.
"Такое решение позволит разгрузить экипажи патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции и одновременно свести к минимуму скорость прибытия полицейских на место вызова", - утверждают в ведомстве. С начала этого года сотрудники полиции охраны совершили более 9 тысяч выездов по вызовам на спецлинию "102". Около 3,4 тысяч вызовов - это сообщения о преступлениях.
Сергей Князев отметил, что приоритетом в работе полицейских охраны остается реагирование на вызовы согласно договорным условиям. Однако, по его словам, в настоящее время таких срабатываний немного.
"Поэтому было принято такое решение, учитывая, что полиция охраны - неотъемлемое звено полиции превенции. Они включены в систему единой дислокации "102". Прибывающие на вызовы граждан, оказывают полицейскую помощь. Операторы в call-центрах контролируют перемещение всех патрульных автомобилей, в том числе и полиции охраны", - отметил глава Нацполиции.
Он добавил, что сотрудники полиции охраны уже прошли специальное обучение, опираясь на опыт патрульных полицейских. Кроме того, они обеспечены всем необходимым техническим оснащением.
Так, сообщение о вызове с call-центра поступают на специальные планшеты. Его забирает тот наряд, который находится ближе и не задействован в других задачах.
"Для людей нет разницы - какое подразделение полиции к ним приехало на вызов. Главное, чтобы тот, кто нуждается в помощи, своевременно получил ее", - подчеркнул Сергей Князев.
Ранее Сергей Князев сообщил, что деятельность полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульных. Поэтому почти все сотрудники полиции прошли переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции.
В то же время, глава ведомства отметил, что все вновь прибывшие полицейские будут проходить первоначальную службу в рядах патрульной полиции, группы реагирования или полиции охраны.
Правильно, нечего полиции охраны сидеть телек смотреть, когда рядом кто-то вызывает.
Наверняка нет, иначе бы выделил слово СКОРОСТЬ
ТЕ, что на фото?
это ОНИ спасли????
Важно- в отличие от полиции охрана не бюджетная организация, а содержится за счет средств, поступающих по договорам на охрану, заключенным с клиентами, которым вряд ли понравится, что за их деньги охрана будет выполнять несвойственные ей функции в любом случае им в ущерб.
Во все времена милиция (полиция) рассматривала охрану как некий резерв, палочку-выручалочку, которая хоть и находилась фактически в оперативном подчинении в РОВД, но привлекалась к выполнению чисто ментовских задач без лишней борзости и фанатизма. Сегодня мвд гребет наряды охраны, не входящие даже в штат местных отделов полиции, под одну гребенку, невзирая на источники их финансирования не в системе мвд.