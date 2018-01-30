 "Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные

Об этом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сообщил глава ведомства Сергей Князев.

"Такое решение позволит разгрузить экипажи патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции и одновременно свести к минимуму скорость прибытия полицейских на место вызова", - утверждают в ведомстве. С начала этого года сотрудники полиции охраны совершили более 9 тысяч выездов по вызовам на спецлинию "102". Около 3,4 тысяч вызовов - это сообщения о преступлениях.

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Сергей Князев отметил, что приоритетом в работе полицейских охраны остается реагирование на вызовы согласно договорным условиям. Однако, по его словам, в настоящее время таких срабатываний немного.

"Поэтому было принято такое решение, учитывая, что полиция охраны - неотъемлемое звено полиции превенции. Они включены в систему единой дислокации "102". Прибывающие на вызовы граждан, оказывают полицейскую помощь. Операторы в call-центрах контролируют перемещение всех патрульных автомобилей, в том числе и полиции охраны", - отметил глава Нацполиции.

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Он добавил, что сотрудники полиции охраны уже прошли специальное обучение, опираясь на опыт патрульных полицейских. Кроме того, они обеспечены всем необходимым техническим оснащением.

Так, сообщение о вызове с call-центра поступают на специальные планшеты. Его забирает тот наряд, который находится ближе и не задействован в других задачах.

"Для людей нет разницы - какое подразделение полиции к ним приехало на вызов. Главное, чтобы тот, кто нуждается в помощи, своевременно получил ее", - подчеркнул Сергей Князев.

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Ранее Сергей Князев сообщил, что деятельность полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульных. Поэтому почти все сотрудники полиции прошли переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции.

В то же время, глава ведомства отметил, что все вновь прибывшие полицейские будут проходить первоначальную службу в рядах патрульной полиции, группы реагирования или полиции охраны.