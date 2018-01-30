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 Политика Украины
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Все про:охрана (541) Нацполиция (6807) патрульная полиция (1049) Князев (179)

 "Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные

На вызовы людей по линии "102" будут дополнительно реагировать 640 нарядов полиции охраны. То есть они вошли в систему единой дислокации нарядов полиции.

Об этом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сообщил глава ведомства Сергей Князев.

"Такое решение позволит разгрузить экипажи патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции и одновременно свести к минимуму скорость прибытия полицейских на место вызова", - утверждают в ведомстве. С начала этого года сотрудники полиции охраны совершили более 9 тысяч выездов по вызовам на спецлинию "102". Около 3,4 тысяч вызовов - это сообщения о преступлениях.

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Сергей Князев отметил, что приоритетом в работе полицейских охраны остается реагирование на вызовы согласно договорным условиям. Однако, по его словам, в настоящее время таких срабатываний немного.

"Поэтому было принято такое решение, учитывая, что полиция охраны - неотъемлемое звено полиции превенции. Они включены в систему единой дислокации "102". Прибывающие на вызовы граждан, оказывают полицейскую помощь. Операторы в call-центрах контролируют перемещение всех патрульных автомобилей, в том числе и полиции охраны", - отметил глава Нацполиции.

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Он добавил, что сотрудники полиции охраны уже прошли специальное обучение, опираясь на опыт патрульных полицейских. Кроме того, они обеспечены всем необходимым техническим оснащением.

Так, сообщение о вызове с call-центра поступают на специальные планшеты. Его забирает тот наряд, который находится ближе и не задействован в других задачах.

"Для людей нет разницы - какое подразделение полиции к ним приехало на вызов. Главное, чтобы тот, кто нуждается в помощи, своевременно получил ее", - подчеркнул Сергей Князев.

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Ранее Сергей Князев сообщил, что деятельность полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульных. Поэтому почти все сотрудники полиции прошли переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции.

В то же время, глава ведомства отметил, что все вновь прибывшие полицейские будут проходить первоначальную службу в рядах патрульной полиции, группы реагирования или полиции охраны.

Источник: https://censor.net.ua/n3047581
 
 
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Здесь необходимо разобраться - Существуют частные подразделения охраны, такие как Леон, Тритон и подобные. Они так же будут реагировать на вызовы 102? Неоднократно лица входящие в частные подразделения охраны, фигурировали в преступной деятельности к примеру - коллекторская деятельность, выбивание долгов методом многочисленных переломов, похищение людей, запугивание и тому подобной противозаконной деятельности. Теперь они станут выполнять заказы определенных лиц, просто реагируя на вызов 102? Тогда в вашем доме вас могут покалечить и сказать что ваши соседи на вас пожаловались...
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"На вызовы людей по линии "102" будут дополнительно реагировать 640 нарядов полиции охраны." Частные охранные структуры не являются полицией
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Патрульну поліцію спеціально відбирали і тренували! Керівники МВС не мають право залучати до роботи патрульної поліції старих корумпованих ментів, які сховались в поліції охорони від люстрації!!!!
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Ну коли будеш викликати, бо тебе будуть гвалтувати, то поставиш умову, щоб їхали обов'язково нові гарні патрульні, а не брутальні накачані ДСОшники.
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Поліція охорони - это государственно подразделение, входящее в нац.полицию, при чем здесь частные охранные фирмы с пукалками?
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Что за бред? Причем здесь частные фирмы? Полиция охраны - аттестованные сотрудники полиции, т.е. государственные, а охранные фирмы -частные.
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Имеется ввиду полиция охраны, т.е. бывшая служба вневедомственной охраны - те что охраняют магазины , базы и прочие объекты. К частным охранникам это не относится.
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"свести к минимуму скорость прибытия полицейских на место вызова.." Интересно, что курил чел, написавший эту фразу??????
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мінімум - максимум , скорость - время ... яка різниця ?
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не просто скорость, а "скорость прибытия". Как и "скорость реакции" химики говорят.
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Может это ты что-то курил в детсвте, что не доходит ни хрена?
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Понимаешь, чел... Нужно правильно использовать слова. Правильные формулировки--предпосылка ясности мышления.
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о, это нормально, время прибытия должно заметно сократиться.
Правильно, нечего полиции охраны сидеть телек смотреть, когда рядом кто-то вызывает.
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Время прибытия--да. А чтобы сократить скорость прибытия, для этого достаточно ну очень медлено ехать))))
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скорость прибытия - это и есть время прибытия
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скоротиться швидкість (як вказано в тексті) прибуття - отже збільшиться час прибуття ... ти хочеш кілька годин на поліцаїв чекати ?
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Термин «скорость» используют в науке и в широком смысле, понимая под ним быстроту изменения какой-либо величины (не обязательно радиус-вектора) в зависимости от другой (чаще подразумеваются изменения во времени, но также в пространстве или любой другой).
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Минимализировать скорость----это уменьшить скорость, т.е. ехать ОЧЕНЬ медленно.
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Не упускайте слова: "Минимализировать скорость ПРИБЫТИЯ" - это допустимое и однозначное выражение.
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Ты в школе хоть учился?
Наверняка нет, иначе бы выделил слово СКОРОСТЬ
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Я выделил слово, которые было упущенным и из-за этого фраза потеряла смысл.
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Полиция охраны никогда не сидит на месте, они сутки находятся в автомобиле, почти постоянно.
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Нормально это для тех, кто не пользуется услугами охраны и не оплачивает их. Те же кто платит и за охрану, и за тревожную кнопку вряд ли найдут что то нормальное в увеличении нагрузки на персонал охранной организации. Вообщем через задницу все, как обычно.
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Неоднозначаное решение. В ГСО был очень качественный подбор бойцов. Прежде всего, с моральными качествами. Я никогда не слышал историй, что ГСОшники за деньги преступников отпускали или наркотой торговали...
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А в Княжичах, сотрудники ГСО поймали ментов "разведчиков" и собирались везти их к себе в отделение, пока не последовала команда "ебашь!" и КОРД начал ебашить и своих, и чужих! "Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные - Цензор.НЕТ 3423
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Ну, по разному было. Хотя конечно ГСОшники часто интеллигентами выглядели по сравнению с "ПэПСами".
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Главное что бы никто не дал прибывшим команду "Еб*шь"
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Лесли, эти люди спасли страну. Тебе это не по кайфу?
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а здесь нормально читается - "дружини"?
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"Людям нема різниці, який підрозділ поліції до них прибув на виклик", - Князєв про "переведення" поліції охорони у патрульні - Цензор.НЕТ 7545 вот ЭТИ люди?
ТЕ, что на фото?
это ОНИ спасли????
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Как и раньше. Все наряды подчинены дежурной части.
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Важно - практически всегда первыми на месте происшествия оказываются наряды охраны в силу того, что дежурные в полиции именно их направляют по вызову как более мобильных, опытных и знающих район. До сегодня это не было обязаловкой, поскольку у охраны есть своя работа по охране обьектов, и это-в первую очередь.
Важно- в отличие от полиции охрана не бюджетная организация, а содержится за счет средств, поступающих по договорам на охрану, заключенным с клиентами, которым вряд ли понравится, что за их деньги охрана будет выполнять несвойственные ей функции в любом случае им в ущерб.
Во все времена милиция (полиция) рассматривала охрану как некий резерв, палочку-выручалочку, которая хоть и находилась фактически в оперативном подчинении в РОВД, но привлекалась к выполнению чисто ментовских задач без лишней борзости и фанатизма. Сегодня мвд гребет наряды охраны, не входящие даже в штат местных отделов полиции, под одну гребенку, невзирая на источники их финансирования не в системе мвд.
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Слова главмусора, будто людям без разницы, кто приехал к ним на вызов, говорит о его тупости и безграмотности. Наряды охраны натасканы на охраняемые обьекты, их уязвимые места, пути отхода возможных преступников, а на семейных скандалах или пьяных ссорах и драках с поножовщиной могут неверно сориентироваться, их учат совсем другому, хотя задач по охране порядка и борьбе с преступностью никто с них не снимает, НО! если они не заняты основной работой -реагированием на срабатывания сигнализации обьектов, их обследование, вызов и доставка клиентов для совместного осмотра обьекта и его повторной постановки под охрану. Враньем является и то, что якобы тревожных сигналов сегодня поступает меньше, а если и так - то никто не смеет распоряжаться нарядами охраны только поэтому. Нападение на банк или чью-то оружейку, а охрана по заданию отдела полиции в это время на рынке торговок разнимает.
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это до первого крутого замеса с участием Охраны, князь решил закрыть себе одно место но это вылезет боком, такое уже было!!! Покупаем попкорн и ждёмс!! "Людям нема різниці, який підрозділ поліції до них прибув на виклик", - Князєв про "переведення" поліції охорони у патрульні - Цензор.НЕТ 5923
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные
 
 
 
 
 
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