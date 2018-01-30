 К задержанному крымскотатарскому активисту Крошу пустили родственников, - Крым.Реалии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Энвер Крош содержится в изоляторе временного содержания в оккупированном Симферополе. Жена и брат Энвера Кроша, арестованного на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года, получили разрешение на часовую встречу с ним на территории ИВС.
Брат задержанного Экрем Крош говорит, что тот чувствует себя хорошо, давления на него не оказывают. Условия содержания нормальные.
Общественному защитнику Энвера Кроша Лютфие Зудиевой отказали во встрече с ее подзащитным в связи с отсутствием доверенности, оформленной согласно российскому законодательству.
Совет европы ничего не советует.