EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  217  1
Материалы по теме:
Все про:Крым (19358) репрессии (1830) крымские татары (1713)

 К задержанному крымскотатарскому активисту Крошу пустили родственников, - Крым.Реалии. ВИДЕО

В оккупированном Крыму впервые за период административных арестов родственникам разрешили увидеться с задержанным активистом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Энвер Крош содержится в изоляторе временного содержания в оккупированном Симферополе. Жена и брат Энвера Кроша, арестованного на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года, получили разрешение на часовую встречу с ним на территории ИВС.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Джемилев: "Кремлевский доклад" США – шаг к деоккупации Крыма

Брат задержанного Экрем Крош говорит, что тот чувствует себя хорошо, давления на него не оказывают. Условия содержания нормальные.

Общественному защитнику Энвера Кроша Лютфие Зудиевой отказали во встрече с ее подзащитным в связи с отсутствием доверенности, оформленной согласно российскому законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3047580
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крым это еще европа или уже азия.
Совет европы ничего не советует.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК задержанному крымскотатарскому активисту Крошу пустили родственников, - Крым.Реалии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх