 К задержанному крымскотатарскому активисту Крошу пустили родственников, - Крым.Реалии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Энвер Крош содержится в изоляторе временного содержания в оккупированном Симферополе. Жена и брат Энвера Кроша, арестованного на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года, получили разрешение на часовую встречу с ним на территории ИВС.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Джемилев: "Кремлевский доклад" США – шаг к деоккупации Крыма

Брат задержанного Экрем Крош говорит, что тот чувствует себя хорошо, давления на него не оказывают. Условия содержания нормальные.

Общественному защитнику Энвера Кроша Лютфие Зудиевой отказали во встрече с ее подзащитным в связи с отсутствием доверенности, оформленной согласно российскому законодательству.