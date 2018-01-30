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 Общество
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Все про:сепаратизм (11061) Харьков (3723) Кромский_Игнат (6)

 Приговоренный  к восьми годам антимайдановец Кромской  может подать ходатайство по амнистии, - адвокат

Приговоренный  к 8 годам заключения Игнат Кромской, известный по прозвищу "Топаз", может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении или просьбу об амнистии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV заявил его адвокат Александр Шадрин.

"Кромской имеет право ходатайствовать на условно-досрочное освобождение или просьбу об амнистии", - сказал он.

Также, по его словам, Кромскогму не засчитали дни, проведенные в СИЗО, после отмены "закона Савченко".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017г. предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3047579
 
 
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Да нихрена это одноклеточное не может подать, если ты, адвокатишка, не подашь вместо него.
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Угу. Адвокат виноват что этому Топазу дали всего 8 лет и он уже отсидел 6 по перерасчету из срока в СИЗО.
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Ну шо такой укороченный список,а кто голосовал,а где два подписанта
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И кто голосовал и подписанты тоже. Но попробовали бы тогда не голосовать и не подписывать. Это ж только ты знал, что надя - то первостатейная гадя, а остальные попозже разобрались.
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Та не,подписанты намного раньше и больше знали,без них бы она не получилась, юлю в темную использовали,хотя сама вляпалась,думала самая хитрожопая ,ну а мертветчук конечно с гебней красиво все обставили,тут уж не отнять
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В принципе согласен, кроме одного. Серьёзно веришь, что прохаванную йулу можно в тёмную использовать? Да фиг там. То был её единственный шанс протянуть свою матькивщину в ВР. И то еле-еле влезла. Без гади было бы как у свободы. Потому сознательно йуляха в этом участвовала, но просчиталась. И на старуху бывает...
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Так причем тут Юля и Савченко? Была конкретная норма закона, где срок в сизо засчитывался 1 к 2, за нее голосовала коалиция в раде. Эта норма никак не зависела от того, скурвилась Савченко и из какой она партии.
А то получается что Надя была хорошей и закон ее был хорошим, а как только Надя превратилась в Гадю - то и закон стал плохим.
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калоліція БПП+НФ і голосувала за закон Савченко - але ботва , до них , чомусь претензій не висуває ..?
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Так а я про шо,в список то она конечно быстрей всех ухватила гадю,думая самая хитрожопая,а вот кого именно и для чего тут ее сыграли втемную
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закон гаді само собою, але він мав би отримати 15 років, а отримав лише 8 бо "реформований" рошенівський суд вирішив по-своєму
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Что то мне закрадывается подозрение что адвокатик вместе с прокурворами и судьями все просчитали и скоро ета гнида сепарская будет на свободе разгуливать по Киеву. Не зря же оно отказалось чтобы его обменяли...
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"реформований" рошенівський суд сьогодні дав антимайданівцю Топазу за те, що той нищив українську державність на сході 8 років, за законом гаді йому залишилося сидіти лише 2 роки, а Шабуніну загрожує 5 років за те що дав в рило провладному холую
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Народ !
Что происходит уже 4-ре года :
- войну войной не называют !
- все сепары отпущены , вон Штепа собирается опять в мэры Славянска !
- патриотов по тюрьмам распихали !
- ни один олигарх ( читай вор в особокрупных размерах ) не наказан !
- кум Путина , Мертведчук в малине сидит , да ещё в минском процессе участвует!
- президент кошерно отдыхает на Мальдивах , а его кум генпрокурор , на Сейшелах , при этом растрачивая умопомрачительные суммы за несколько дней !
- никто из убийц НЕБЕСНОЙ СОТНИ НЕ НАКАЗАН !
- организаторов антимайдана рассадили на руковдящие посты , а судьи майдановцев в почёте !
КОГДА ЭТА ПОРНОГРАФИЯ ЗАКОНЧИТСЯ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Угу. Адвокат виноват что этому Топазу дали всего 8 лет и он уже отсидел 6 по перерасчету из срока в СИЗО.

А вы считаете что три года это " разумный срок" ?
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Зато прокуратура на высоте,просили пятнашку,а может доказательств на 15 не хватило
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Шабунин не в СИЗО ?
А если суд решит что он не виноват ?
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Киев Оперативный‏ @KyivOperativ

Внимание! #Розыск! Сегодня, 30.01.18, с колегой стряслась беда: на бульв. Дружбы Народов, 46-48, в районе 12:20, какой-то отморозок ограбил ее. Он угрожал ей оружием (инвалиду с очевидными физическими ограничениями). Любая информация о существе на фото очень важна!

Приговоренный  к восьми годам антимайдановец Кромской  может подать ходатайство по амнистии, - адвокат - Цензор.НЕТ 8619
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Прокуратура просила 15 , 5 лет " разумный срок" в СИЗО, а потом возможно суд вынесет оправдателыный приговор.
Мрак.
Где такое в мире еще есть ?
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Так причем тут Юля и Савченко? Была конкретная норма закона, где срок в сизо засчитывался 1 к 2, за нее голосовала коалиция в раде. Эта норма никак не зависела от того, скурвилась Савченко и из какой она партии.
А то получается что Надя была хорошей и закон ее был хорошим, а как только Надя превратилась в Гадю - то и закон стал плохим.

Закон был хорошим.
Потому что не может быть человек не признанный судом виновным отбывать наказание.
Должны быть какие то разумные сроки содержания в СИЗО .
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Він ще до ЄСПЛ позов до України подасть, виграє справу і отримає компенсацію....
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закон гаді само собою, але він мав би отримати 15 років, а отримав лише 8 бо "реформований" рошенівський суд вирішив по-своєму

А кто затягивал разумный срок на целых три года? Не реформированный венецианской комиссией суд ?
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Чоколядно соевые рехворматоры, а нельзя ли так - этого клоуна отпустить, а на его место Ахметку посадить?? Ах да...забыл..кто ж тогда соевому долю отстёгивать будет.
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трололо понятное дело, истеричит, бо задача такая - а почему Ахметов не сидит?. ну то санкт-ПИДЕРбурх вещає, то тре розуметь. заберёте себе, ну вместо телефона, нокии, ой, матаролы, тьху, мля?
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Два года. Его "там" ждут. Пусть посидит ... Люди добрые помогут скоротать время-мало не покажется.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриговоренный  к восьми годам антимайдановец Кромской  может подать ходатайство по амнистии, - адвокат
 
 
 
 
 
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