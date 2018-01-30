 Приговоренный  к восьми годам антимайдановец Кромской  может подать ходатайство по амнистии, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV заявил его адвокат Александр Шадрин.
"Кромской имеет право ходатайствовать на условно-досрочное освобождение или просьбу об амнистии", - сказал он.
Также, по его словам, Кромскогму не засчитали дни, проведенные в СИЗО, после отмены "закона Савченко".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.
Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017г. предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет.
Харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".
И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.
Ініціатор(и) законопроекту:
Савченко Надія Вікторівна (VIII скликання)
Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання)
Крулько Іван Іванович (VIII скликання)
Паламарчук Микола Петрович (VIII скликання)
Ємець Леонід Олександрович (VIII скликання)
Осуховський Олег Іванович (VIII скликання)
Судьи. Это два. И адвокатишка тоже виноват, что защищал вот этот отброс. Это три.
А то получается что Надя была хорошей и закон ее был хорошим, а как только Надя превратилась в Гадю - то и закон стал плохим.
Что происходит уже 4-ре года :
- войну войной не называют !
- все сепары отпущены , вон Штепа собирается опять в мэры Славянска !
- патриотов по тюрьмам распихали !
- ни один олигарх ( читай вор в особокрупных размерах ) не наказан !
- кум Путина , Мертведчук в малине сидит , да ещё в минском процессе участвует!
- президент кошерно отдыхает на Мальдивах , а его кум генпрокурор , на Сейшелах , при этом растрачивая умопомрачительные суммы за несколько дней !
- никто из убийц НЕБЕСНОЙ СОТНИ НЕ НАКАЗАН !
- организаторов антимайдана рассадили на руковдящие посты , а судьи майдановцев в почёте !
КОГДА ЭТА ПОРНОГРАФИЯ ЗАКОНЧИТСЯ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
А вы считаете что три года это " разумный срок" ?
А если суд решит что он не виноват ?
Внимание! #Розыск! Сегодня, 30.01.18, с колегой стряслась беда: на бульв. Дружбы Народов, 46-48, в районе 12:20, какой-то отморозок ограбил ее. Он угрожал ей оружием (инвалиду с очевидными физическими ограничениями). Любая информация о существе на фото очень важна!
Мрак.
Где такое в мире еще есть ?
А то получается что Надя была хорошей и закон ее был хорошим, а как только Надя превратилась в Гадю - то и закон стал плохим.
Закон был хорошим.
Потому что не может быть человек не признанный судом виновным отбывать наказание.
Должны быть какие то разумные сроки содержания в СИЗО .
А кто затягивал разумный срок на целых три года? Не реформированный венецианской комиссией суд ?