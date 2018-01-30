 "Крайнее пренебрежение своими обязанностями": в Сенате раскритиковали Трампа за нежелание ввести новые санкции против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Последняя выразилась, по словам законодателей, в том, что президент США не ввел новых санкций против России в ситуации, когда США убеждены в том, что Москва продолжает попытки вмешательства в американские выборы.

"Это – обязательные санкции. (Решение о) них принято в Сенате 97 голосами против двух. Он игнорирует их. И не применяет их", – заявил Шумер.

"Это – крайнее пренебрежение своими обязанностями со стороны президента Трампа, который, по-видимому, больше склонен подрывать власть закона в этой стране, чем дать отпор Путину", – подчеркнул законодатель.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.