 "Крайнее пренебрежение своими обязанностями": в Сенате раскритиковали Трампа за нежелание ввести новые санкции против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Последняя выразилась, по словам законодателей, в том, что президент США не ввел новых санкций против России в ситуации, когда США убеждены в том, что Москва продолжает попытки вмешательства в американские выборы.
"Это – обязательные санкции. (Решение о) них принято в Сенате 97 голосами против двух. Он игнорирует их. И не применяет их", – заявил Шумер.
"Это – крайнее пренебрежение своими обязанностями со стороны президента Трампа, который, по-видимому, больше склонен подрывать власть закона в этой стране, чем дать отпор Путину", – подчеркнул законодатель.
Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.
Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.
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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
тоді поясни, гуру - яким чином Трамп може тормозити санкції проти параші, коли Конгрес США проголосував за санкції по списку поданому в Конгрес Трампом?
а чого тяффкає цей дєрьморатик і так ясно -
Чтобы установить слежку за предвыборным штабом Трампа, администрация Обамы прибегла ко лжи и безосновательным обвинениям в шпионаже, передаёт Fox News со ссылкой на меморандум, составленный главой комитета по разведке палаты представителей конгресса США. Как отмечает телеканал, несмотря на протесты демократов, меморандум был рассекречен, и вскоре все американцы смогут дать оценку действиям своих спецслужб.
deadlocoНасколько я могу судить, то удар нанесен по федеральной вертикали власти и всем ее отросткам на местах. То-есть, это практически открытое признание в намерении развалить федерацию на отдельные субъекты, фактически, по сценарию СССР-91. Понятно, что кое-где после этого русским не жить, в той же Туве, например. Там и сейчас местный национализм чрезвычайно силен. Как вы считаете, есть ли регионы, относительно безопасные для проживания русских в будущем? Мне кажется, что даже "кубаноидам" в руки будет лучше не попадаться ближайшие несколько лет.
favor1Прикольное кино получится, если накаченный абрек в спортивном костюме, получив железные гарантии США, придет в Кремль со своими бойцами арестовывать главстерха!))))
А ведь совсем недавно, поглаживая свою бороду он нагло смеялся в лицо американскому журналисту и обещал поставить раком пиндосов!
а то він в основному - по мальдівам.
глава держави є одночасно главою уряду.
Але ти продовжуй постити дурниці, видумані ліберастиками для самозаспокоєння, продовжуй.
а дрочити на ымпычмент Трампа - вже не актуально.
Только что отсмотрел, впечатляет:
Смерть Сталина
30th Январь 2018 anti-colorados
Куда ты ведешь нас, Сусанин, герой?
Сами российские наблюдатели указывают на то, что список стал первым шагом к полной изоляции РФ через ее денежные мешки и политическую верхушку, которая определенно оторвалась от реальности и влезла туда, куда ее никто не собирался пускать. Практически все они называют этот перечень фамилий - «список токсичности». Ведь сами фигуранты могут рассказывать все что угодно, в частности, о том, что они гордятся включением в этот список, но вот для их деловых и других контактов за рубежом это говорит о многом.
Скажем так, нет никого, за кем бы не водились какие-то грехи, в частности - финансового характера, но для того, чтобы до них докопались органы финансового мониторинга, надо попасть в их прицел. Тогда под них станут копать глубоко и широко, что может вылиться в крупные неприятности, даже не связанные с россиянами. Но вот фокус внимания уже обязательно возникнет у тех, кто имеет плотные контакты с указанными в списке 210 фигурантами. Теперь спецслужбам надо запастись большим количеством кофе и пончиков, ибо теперь к ним потянутся приятели, знакомые и партнеры указанных россиян, желающие поведать нечто интересное, дабы подтвердить свою лояльность и как-то избежать просеивания своих подвигов через мелкое сито. Думаю, что первые ласточки потянулись уже сегодня. Даже если сами 210 персонажей из РФ решат плюнуть на свои $300 млрд., размещенные на Западе и стать не выездными патриотами двуглавого мутанта и лысоголового недомерка, то повесть об их подвигах будет написана не менее подробно и емко, чем то они могли сделать самостоятельно. Что уже говорить о новых контактах или контрактах, тут уже все понятно. Токсичность уже приобрела такой характер, что лучше иметь дело с поставщиками кокаина.
Тем не менее, тут есть о чем задуматься и самим россиянам. Их давно предупреждали о том, что закусываясь с Западом и выливая помои в его направлении, надо для начала вывезти оттуда своих детей, жен, любовниц, в конце концов. Но многие из них уже настолько вжились в образ граждан США, Франции, Великобритании и других стран, что возврат насовсем в лепрозорий им никак не улыбается. И здесь их можно понять, пользуясь папиными деньгами, они прекрасно понимают их происхождение и догадываются, что в один прекрасный момент все это может попасть под арест или даже конфисковано. Придется жить на свои «таланты».
Но это возможно лишь на Западе. Возврат в РФ сулит им куда больше вариантов, в том числе и экстремальных. Они прекрасно понимают, что может начаться драка внутри российской верхушки, в результате чего будут выкашиваться целые кланы - выводок, в первую очередь. А может произойти и некий неуправляемый процесс и тогда им придется болтаться на одном фонарном столбе с их замечательными родителями. Таких примеров история Московии имеет массу. Даже публичное отречение от родителей, как это было принято в совке, может не помочь. Поэтому детки Лавровых, Грефов и прочих скрепоносцев пьют крепкий чай, дабы хоть как-то унять стремительную диарею.
Но как мы видим, процесс организован с некой постадийностью, но неотвратимостью. Это для того, чтобы попавшие в список могли подумать «за жысть» и о том, почему кто-то не попал в этот список. Такие мысли - очень полезны, ибо первое, что приходит на ум - они уже успели как-то засвидетельствовать свою лояльность в тех странах, где находятся их деньги и дети. Согласимся, это весьма стимулирующее положение. Теперь уже понятно, что шутки кончились и Путин не смог договориться за них, а сам он не попал в список. То есть, всем понятно, что галера никого и никуда не вывезет и каждому надо выплывать самостоятельно.
Эта мысль пришла еще раньше, когда эмиссары российских миллиардеров обсели лоббистов Вашингтона, суля любые деньги, за извлечение вожделенной фамилии из списка. Но там ничего не выгорело и, естественно, они пошли челом бить к фюреру-самодержцу, мол спаси, батюшка, на тебя одна надежда. Они-то полагали, что накануне грандиозного шухера, альфа-песец лично поедет в Давос и решит это вопрос так, как он умеет - многоходовкой, переигрывая всех, даже фужеры для вина. Но фюрер не поехал, а послал туда своих холуев, с которыми даже говорить не стали, а выперли под зад коленом. Именно потому глава делегации кремлевских холуев стал вести речи о войне за санкции. Это он так хотел уговорить вступить с ним в переговоры, но быстро понял, что с ним вполне могут вступить в переговоры дорогие швейцарские психиатры.
Понятно, что растянутое действо от «Кремлевского списка» до реальных санкций становится неким последним предупреждением для тех, кто еще может спасти свою шкуру и хотя бы часть своих денег.
Просто за красивые глазки и за тонны бабла им уже никто не даст спокойно и сыто жить на Западе. Теперь от них нужно действие. Учитывая те фамилии, которые должны были попасть в список, но не попали, можно предположить, что речь не идет о смещении Путина. Эта ставка уже разыграна и россияне ее не взяли, а теперь - есть Путин у руля РФ или нет - не имеет значения. Он просто не в состоянии изменить траекторию движения Московии, а она Запад устраивает. Путин гонит страну на убой, это понятно даже его соратникам. А в таком виде, как сейчас, Московия уже никому не нужна, даже Китаю.
Скорее всего, сейчас идет подбор кадров - гробовщиков РФ. Между прочим, для тех денежных мешков, которые согласятся на исполнение этой роли, мероприятие будет очень выгодным. Они неплохо заработали на грабеже страны и понимают, что на ее физическом развале они тоже могут сорвать куш, не меньший, чем на грабеже.
В общем, этот приз устраивает мир, уставший от милитаризма, терроризма и идиотизма Московии, а потому - подбираются кадры, которые эффективно и безопасно ликвидируют внутренние переборки галеры, и дадут ей в нужное время быстро и без шума утонуть. Ребятам из списка сделано последнее предложение и показано, что из не вошедших в список уже формируется команда ликвидаторов и им надо определяться с кем оставаться. А Путин - пускай делает то, что делал до этого. Он хорош именно в том, что более ничего делать не умеет, а потому от него можно не ожидать подвоха. Он держит курс «вперед» и его не интересует то, что впереди пропасть.
В общем, сегодня процесс ликвидации этого недоразумения вступил в новую фазу - практического решения мокшанского вопроса.
Не випадково бабама після обрання Трампа з тхоокеансьих островів не вилазить.
Європейський союз прийняв рішення не підтримувати посилення санкцій проти Росії, заявив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель за підсумками переговорів з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.
"Хотілося б підкреслити, що Європейський союз прийняв рішення не підтримувати посилення санкцій", - заявив Мішель
Разом з тим він зазначив, що між РФ і ЄС є певна кількість розбіжностей.
Мішель додав, що санкції не є "основною метою, а діалог дуже важливий для того, щоб краще розуміти той шлях, який ми повинні пройти для того, щоб побудувати стратегічні плідні відносини між ЄС і РФ".
Також, міністри обговорили Мінські угоди, які для ЄС залишаються центральним питанням. "Кремлівську доповідь" Мішель не коментував.
---- https://informator.news/evrosoyuz-ne-pidtrymaje-posylennya-sanktsij-proty-rosiji/
У ФБР виявилося друге досьє на Трампа у справі про зв'язки з Росією.
Одне з джерел видання зазначило, що до документа поставилися серйозно.
У ФБР в рамках розслідування справи про імовірні зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією вивчають друге досьє, яке підготував колишній журналіст і політичний активіст Коді Ширер, - пише The Guardian https://informator.news/u-fbr-vyyavylosya-druhe-dosje-na-trampa-u-spravi-pro-zvyazky-z-rosijeyu/
Чтобы установить слежку за предвыборным штабом Трампа, администрация Обамы прибегла ко лжи и безосновательным обвинениям в шпионаже, передаёт Fox News со ссылкой на меморандум, составленный главой комитета по разведке палаты представителей конгресса США. Как отмечает телеканал, несмотря на протесты демократов, меморандум был рассекречен, и вскоре все американцы смогут дать оценку действиям своих спецслужб.
ось чому головдєрьмократ в конгресі дупу рве.
по десятьці вам, ліберастики. на душу насєлєнія.
Я не верю в желание развалить рашку в 91 году.
Наоьорот все делалось для ее сохранения, вопреки естественным процессам.
Надеюсь у него спросят о ядерном разоружении, отказе от обязательств по БМ и эмбарго на продажу оружия Украине.
Накануне первой годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа стало известно, что министерство юстиции и ФБР в нарушение закона устраивали слежку за избирательной кампанией республиканца.
Доказательства того, что Минюст и ФБР следили за кампанией Трампа, содержатся в «шокирующем» докладе Комитета Палаты представителей США по разведке, доступ к которому на днях получили конгрессмены, сообщил Fox News.
Республиканцы потребовали открыть доступ к этому четырехстраничному документу для всех, назвав опубликование доклада «высшим приоритетом для сохранения демократии». Экс-советник Трампа Себастьян Горка уже окрестил эту историю «Обамагейтом» по аналогии с Уотергейтским скандалом. А по мнению конгрессмена Стива Кинга, ситуация намного хуже, чем политический скандал 1972-1974 годов, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Конгрессмен Мэтт Гетц считает, что огласка приведет к серьезным кадровым перестановкам в спецслужбах и уголовным преследованиям.
Робота , розумієш , в них така )
Питання в іншому - хто має доступ до цієї інформації , як вона використовується і які відповідні дії проводяться !