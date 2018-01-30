 Сенат Польши рассмотрит закон о "бандеризме" 31 января, - маршал Сената Карчевский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Мы имеем закон и не можем ждать договоренности этой комиссии, ведь эффекты труда этой комиссии могут появиться только через месяц, два, три. Мы ждать не можем, так как имеем ограниченное время и определенный срок, чтобы выразить свою оценку этого закона. Мы должны соблюдать график работы", - отметил маршал Сената Станислав Карчевский.
По мнению маршала Сената, новелизация закона об Институте национальной памяти Польши - это хорошее предложение, которое не требует никаких правок.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений. За это предусмотрен штраф или лишение свободы до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать закон, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
Раскажі как там твой дєд бендеровцев вєшал.
висловом з історії європейської, нічого не забула, але нічому не навчилася...
Там есть такие эпизодики, что могут и про гитлера со сталиным забыть, не говоря уже о Бандере.
- родился на территории Австро-Венгерской империи;
- никогда не был в РСФСР;
- гражданином СССР тоже не был;
- изначально боролся с поляками, а не с россиянами;
- на территории РСФСР не претендовал;
- ни одного русского не убил;
- всю войну просидел у немцев в лагере; два его брата были убиты в другом немецком лагере.
За что его россияне ненавидят - совершенно непонятно. У поляков ещё есть основания; но у русских - никаких нет.
При СССР - значить плохо изучали )
Только первая цитата , что вспомнилась :
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
На деле польские власти проводили в отношении галичан политику насильственной ассимиляции, ополячивания и окатоличивания. В органах местного самоуправления на все должности назначались только поляки. Закрывались греко-католические храмы и монастыри. В немногочисленных школах с украинским языком обучения преподавали учителя-поляки. Украинские учителя и священники подвергались гонениям. Закрывались читальни, уничтожалась украинская литература.
Украинское население Галиции отвечало массовыми акциями неповиновения (отказом от уплаты налогов, участия в переписи населения, в выборах в сенат и сейм, службы в польской армии) и диверсионными актами (поджогами военных складов и госучреждений, повреждением телефонно-телеграфной связи, нападением на жандармов). В 1920 году бывшими военнослужащими УНР и ЗУНР была создана УВО (Украинская военная организация), ставшая основой созданной в 1929 году ОУН.
Те же, кто закрывал дверь перед «бойцами за свободу Украины» зачислялись в «пособники москалей». Казни отступников были страшными. Не только поддержкой, но и страхом народа держалось националистическое подполье.
"25 липня 1687 року гетьманом України став Іван Мазепа - досить суперечлива особистість в українській історії. Вороги його вважали хитрим політиком і зрадником. Прихильники стверджували, що він прагнув порятунку та процвітання для рідної землі. Скільки людей, стільки і думок. Однак, що би про нього не говорили, мусимо визнати, що для України він зробив чимало. Період його правління характеризувався відродженням гетьманської України, передусім Києва - її духовного центру, розвитком культури, а також піднесенням соціального та релігійного життя."
кроме того, говорят был хоть куда козак в том смысле, польскую королеву .. любил
и про семью не забывал "У шлюбі з вдовою Ганною, у якої було 2 дітей, Мазепа прожив 35 років - до самої її смерті. І навіть після цього не перестав турбуватися про своїх пасинків."
Адресовано жителям России и тем, кто ни разу не ездил на Западную Украину
Историк и документалист, соавтор проекта "История украинских земель" Александр Бабич на своей странице в Facebook обращается к русским и украинцам, для которых термин "бандеровец" стал символом преступника и убийцы.
Несколько лет назад, меня из Одессы пригласили встречать Рождество во Львове. Приняв приглашение, я взял своих абсолютно русскоговорящих домочадцев - жену и сына, я отправился на "западенщину", как принято у нас называть тамошние земли.
По роду службы в милиции (я к тому времени уже до подполковника дослужился), я довольно-таки часто в последние годы бывал на Галичине, а вот жена ехала туда впервые, не скрывая своей опаски.Только день мы провели в самом Львове. Уже к вечеру нас посадили в машину, сказали, что "Різдво треба зустрічати у селі…", и повезли куда-то по заснеженной дороге на запад области.
Через пару часов мы были в маленьком районном центре - Рудки. В центре села, на одной площади, мирно уживались три старых храма, трёх основных христианских конфессий и большой монумент "Борцям за волю України!". На мраморных досках портреты Бандеры, Коновальца, Шухевича и списки всех односельчан, погибших с 1942 по 1947 года. Много имён… Наверное, человек 30-40. А ещё списки арестованных уже после войны. Памятник был ухоженный: дорожка от снега очищена, новенький венок и даже букетик живых цветов. Когда я повернул голову направо, я увидел метрах в 15-ти памятник советскому воину. Такой - стандартный, какие стоят почти в каждом населённом пункте нашей большой, бывшей Родины - белый, гипсовый солдат в плащ.палатке, с автоматом на груди. Вокруг него тоже был убран снег и лежал красивый венок. На мой немой вопрос, мой львовский друг проронил: "А как иначе, если у нас половина дедов там, а другая там воевали. Это в Киеве нас делят, а тут нам делить нечего".
Потом было Рождество, бесконечные визиты к незнакомым, но очень добрым и щедрым людям, тщетные попытки моей жены запомнить хоть что-то из бесчисленных Рождественских Галицких пословиц и колядок. И на прощание фраза-напутствие от старого галичанского деда: "Саша, ти там своїм передай, що ми тут є нормальні. Що вони нас ділять?!?"
После этого я посетил почти все украинские музеи истории ОУН-УПА. Я собрал внушительную библиотеку по этой теме. Как профессиональный военный историк, выросший в СССР, я "академически изучил тему"…
Не думаю, что эта моя деятельность очень бы порадовала двух моих дедов. Они оба прошли Великую Отечественную от сорок первого и до сорок пятого (нет, даже до 1946 - дед по матери, закончил войну в Манчжурии, уже победив Японию). Но мне кажется, что я этим, никоим образом, не оскорблял их память.
Я просто попытался понять, понял, и максимально просто, делюсь своими знаниями с вами, дорогие мои россияне.
Постарайтесь и вы понять логику и поступки, тех 17-ти - 19-ти летних пацанов, чьи имена были выбиты на мраморных досках обелиска села Рудки…
Вот вы боитесь сегодняшних немцев? Респектабельных, ухоженных, адекватных жителей Евросоюза? Нет? Наверное, ТЕХ немцев, большинство населения, не пропитанного большевистской пропагандой, (а, как тут - всего за полтора года пропитаешь!) воспринимали так же. И потому, немцев уже встречали, как действительных освободителей от "красной чумы". (Да простят меня мои деды-коммунисты, настоящие коммунисты, а не эти новоиспечённые и продажные, которые сидят на пайке регионалов в нашей В сентябре 1939-го, Красная Армия пришла, с так называемой "освободительной миссией" на, тогда ещё, польские земли. Галичане смотрели на советских солдат так же, как если бы по их сёлам маршировали индийские сипаи или южноафриканские буры. Скорее с настороженным интересом, чем с враждой или радостью. А потом началось то, что уже испытали на себе жители восточноукраинских областей, да и всей необъятной РСФСР: коллективизация, раскулачивание, НКВД, чистки среди интеллигенции и священников, отправка цвета нации в Сибирь, и ещё много всего, что ни как не ожидали от "освободителей". Так прошло полтора года… Всего полтора года! И началась новая война… и очень быстро пришли немцы….
ВР). И протягивали галичане немцам возле Львовской ратуши хлеб-соль, и очень быстро сформировали два украинских батальона - те самые - знаменитые "Нахтигаль" и "Роланд".
Историк не имеет права говорить в сослагательном наклонении, но мне кажется, что если бы не идиотско-маниакальная нацистская теория, то взаимоотношения между немцами и украинцами (и не только западными) в 1941-42 годах развивались бы совершенно иначе… Но Гитлер был параноиком и маньяком, и СС вместе с гестапо, очень скоро сделали так, что у тех самых парней с обелиска, стало меняться отношение к своим новым друзьям. А потом они их и вовсе, вычеркнули их из списка своих друзей, "взяли рушниці та подалися до лісу".
Не буду утомлять вас цифрами о количестве взорванных мостов, убитых немцев и боевых операциях, проведенных отрядами бандеровцев с 1942 по 1944. Поверьте, мне как историку, который имел возможность работать в Центральном архиве СБУ, что для партизанских подразделений, которые действовали в полной изоляции, без чьей-либо внешней поддержки, это более чем серьёзные факты. Не зря, в американских военных учебных заведениях именно опыт УПА изучается до сих пор, как классика партизанской и подпольной деятельности. Короче, немцам от них досталось. Но победить сильнейшую на тот момент армию Европы и освободить свою Родину-Украину, они физически были не в состоянии.
А потом, в 1944, туда снова пришла Красная армия. И тогда эти, уже хорошо подготовленные ребята, стали бороться с тем "злом", которое они уже познали ещё в 1939. И боролись до последнего бойца, в прямом смысле этого слова: (последние очаги сопротивления были окончательно подавлены только к середине 50-х).
По злой иронии судьбы, а скорее по точному политическому расчёту Сталина, подразделения войск НКВД формировались в основном из славян. Вот и убивали там украинцы друг дружку, добрый десяток лет. И до сих пор, помнят об этом (а некоторые, с обеих сторон, ещё и умудряются гордиться этим фактом).
Сейчас на Майдане плечом к плечу стоят внуки тех, кто сражался против немцев, а потом против "советов" - в армии УПА, и тех, кто с Красной армией дошёл до Берлина. Очень может быть, что с 1944 по 1951 в Карпатских горах, деды парней, которые рядышком греются у костра на Майдане, стреляли друг в друга. Но уже два месяца, как эти хлопцы и девчата перестали «полоскать» эти замшелые обиды. Они вспомнили, что от Луганска до Ужгорода, и от Чернигова до Севастополя - мы один НАРОД. Мы не "западенци", и не "даунбасцы", не "бырыги-одесситы", и не "рогули-винничане", не "хохлы", и не "москали" - МЫ - УКРАИНЦЫ! Свободный, красивый, умный и трудолюбивый НАРОД!!! Который, волею судеб и горстки подонков, оказался в большой беде - на грани уничтожения Родины. Теперь цена стойкости Майдана - существование цельной и свободной Украины. И дай нам, Бог: терпения, стойкости и мудрости, выстоять и победить. Нам это нужно, как в 1941 под Москвой, как в 1942 под Сталинградом, как в 43-м под Курском.
Победа нам нужна, чтоб наша страна БЫЛА! Теперь уже так стоит вопрос. И я хочу, чтоб от Донецка до Львова мы помнили, что мы УКРАИНЦЫ, и у нас не будет другой УКРАИНЫ!!! Нас родила эта земля, и не дай Бог, начнётся гражданская война, то зарывать мы будем друг дружку, в эту землю.
Не надо удобрять кровью наши чернозёмы!!!
Россияне, украинцы, ЛЮДИ! Нам очень нужно победить банду. А потом самостоятельно выбрать себе нормальных лидеров (из кировоградцев, днепропетровцев, тернопольчан, львовян, донбасцев, крымчан… - из хороших, нормальных людей) и просто ЖИТЬ.
Всё это надо сделать ради всех нас, ради наших детей и ради тех, чьи имена выбиты на обоих обелисках с.Рудки Львовской области (и остальных таких памятниках от Сталинграда до Берлина).
З.Ы. А "БЕндеровцы" - это жители города Бендеры (есть такой небольшой уютный городок в Приднестровье). И за что их надо убивать, я так вам так и не объяснил, простите.
Ваш Бабич Александр - украинец.
Источник: facebook.com/aleksander.babich
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9)
Хто понесе відповідальність за матеріальні та моральні втрати від розграблення музею ?
А хто понесе відповідальність за більшу в багато тисяч раз шкоду нанесену операцією Вісла ?
Чому жиди собі гонорово позволяють заявляти претензії , а наші можновладці засунули язики в дупу ? Співвідношення постраждалих українців до жидів (на мою особисту думку) , як мінімум - 10 :1