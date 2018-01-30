 Сенат Польши рассмотрит закон о "бандеризме" 31 января, - маршал Сената Карчевский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Мы имеем закон и не можем ждать договоренности этой комиссии, ведь эффекты труда этой комиссии могут появиться только через месяц, два, три. Мы ждать не можем, так как имеем ограниченное время и определенный срок, чтобы выразить свою оценку этого закона. Мы должны соблюдать график работы", - отметил маршал Сената Станислав Карчевский.

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По мнению маршала Сената, новелизация закона об Институте национальной памяти Польши - это хорошее предложение, которое не требует никаких правок.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений. За это предусмотрен штраф или лишение свободы до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

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В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать закон, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".