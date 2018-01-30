 В Украине зафиксирован первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, - "112 канал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корресподент в эфире телеканала "112 Украина".
"Лабораторно подтвержденный случай заболевания дифтерией, который сегодня зафиксировали в Рубежном. По словам областного врача-инфекциониста, недуги обнаружены у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник. Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него, говорят врачи, зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии", - сказал он.
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По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.
30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита на брифинге сообщал, что в Минздрав поступало сообщении о первом больном дифтерией. Однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно. Он также добавил, что в 2017 году в Украине не было зафиксировано ни единого случая дифтерии.
Ранее в Минздраве предупреждали о возможной вспышке дифтерии, столбняка. Уточнялось, что в Украине есть достаточное количество доз вакцины против заболеваний, более 6 млн доз.
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На сайте Министерства здравоохранения уточняют, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Токсин может вызвать слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему.
Осложнения от дифтерии могут касаться блокирования дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), вызывать легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
так
пару дибилов с луганды под дефтерией
и эпидемия готова
грамотей с пальмы выискался
сиди спокойно на жопе ровно в своей луганде и не мукай
Я ненавиджу порошенка, але навіщо ти постійно тикаєш свій шоколад куди потрібно і куди ні?
По друге, тримайте себе в руках, бо я вже сто разів бачила тих, кому нема чого сказати.
По третє,як тобі подобається " по перше"?
Так чи ні?
Коротко тільки. Дякую.
бред !
Все было - только информации об этом не было )
А еще при Союзе не было секса - но дети все рожались и рожались
1. Либо они управляют эффективней чем нынешняя государственная система Украины.
2. Либо нам наши государственные деятели в сми вешают лапшу на уши для того, чтобы освоить вакцины.
Не знаю был ли он в Африке, а вот на рассею не так давно мотался !
Ти ще автомеханіка звинувач - який сказав , що в тебе резина лиса і шат в рульовій - в тому , що він нарочив тобі аварію
А ще не дай в майстерню свій комп на ремонт зі вспухшими кондюками - хоч тобі майстер говорив - довго тут будеш всяку ерню писати ?
Чи електрика звинувач , який тобі поясняв - що стара проводка не витерпить всіх навішаних тобою приладів - від отоплення підлоги до бойлера у ванні )
Типа - вони мене лякаючи - хотіли з мене бабла зідрати
Вирус и антивирус(прививки) на одной кухне готовят.
Is fecit, cui prodest - сделал тот, кому это выгодно.