 В Украине зафиксирован первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, - "112 канал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корресподент в эфире телеканала "112 Украина".

"Лабораторно подтвержденный случай заболевания дифтерией, который сегодня зафиксировали в Рубежном. По словам областного врача-инфекциониста, недуги обнаружены у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник. Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него, говорят врачи, зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии", - сказал он.

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По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.

30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита на брифинге сообщал, что в Минздрав поступало сообщении о первом больном дифтерией. Однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно. Он также добавил, что в 2017 году в Украине не было зафиксировано ни единого случая дифтерии.

Ранее в Минздраве предупреждали о возможной вспышке дифтерии, столбняка. Уточнялось, что в Украине есть достаточное количество доз вакцины против заболеваний, более 6 млн доз.

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На сайте Министерства здравоохранения уточняют, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Токсин может вызвать слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему.

Осложнения от дифтерии могут касаться блокирования дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), вызывать легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).