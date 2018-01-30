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 Общество, Здоровье
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Все про:болезнь (407) Луганщина (3697) дифтерия (1)

 В Украине зафиксирован первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, - "112 канал"

В Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корресподент в эфире телеканала "112 Украина". 

"Лабораторно подтвержденный случай заболевания дифтерией, который сегодня зафиксировали в Рубежном. По словам областного врача-инфекциониста, недуги обнаружены у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник. Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него, говорят врачи, зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии", - сказал он. 

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По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве. 

30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита на брифинге сообщал, что в Минздрав поступало сообщении о первом больном дифтерией. Однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно. Он также добавил, что в 2017 году в Украине не было зафиксировано ни единого случая дифтерии. 

Ранее в Минздраве предупреждали о возможной вспышке дифтерии, столбняка. Уточнялось, что в Украине есть достаточное количество доз вакцины против заболеваний, более 6 млн доз. 

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 На сайте Министерства здравоохранения уточняют, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Токсин может вызвать слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему.

Осложнения от дифтерии могут касаться блокирования дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), вызывать легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Источник: https://censor.net.ua/n3047576
 
 
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Отставить дифтерию, у нас в самом разгаре реформа МЗО Украины, теперь никаких болячек.
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Но почему то в недофинансированых больницах и поликлиниках главврачи , министры , замминистры здравохранения ездят все на джипах , имеют несколько квартир и домов , счета и недвижимость за границей .
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с супруншей сюда даже сибирку не нужно завозить
так
пару дибилов с луганды под дефтерией
и эпидемия готова
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судя по грамотности твоего поста-дебилов уж завезли
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а кто твоим мнением защеканским интересовался?
грамотей с пальмы выискался
сиди спокойно на жопе ровно в своей луганде и не мукай
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А где - "об этом повидомыв П.Порошенко на своїй сторінці в Фейсбукє"?
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Оптимистичненько! Так главный оппонент Супрун, три недели назад, вовсе не врал и не пугал! А просто-напросто был прав, как выясняется! А если он был прав Во Всем, в своей заяве, о дифтерии??? Тогда- как?!
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Оля богомолец ща расскажет,шо мы все умрем если не сделаем прививки от дифтерии,на складах МОЗ вроде как несколько миллионов прививок,правда срок годности 36 месяцев,надо однозначно сбагрить,иначе кто то потеряет кругленькую сумму
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Инфа с лубянки?
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Корь была знаком, вот вам и результат.
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Цитата, от Комаровского, от 17.01.2018: " Самое страшное, что вслед за корью на пороге стоит дифтерия, смертность от которой достигает 50%"(с)
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Андрюха,шо ты как маленький,уже это проходили и не раз,была бахтеева ,теперь богомолец,а комаровский на подхвате всегда
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Не помню такого! Честно. А вот его заяву- запомнил. И она мне не понравилась.
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Я ещё раньше от Комаровского слышал про дифтерию - примерно так он сказал = корь это цветочки против дефтерии .
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Пик заболевания был с 1991 по 1998 год,переболело около 20 тысяч,умерло 700 человек,тогда после развала союза детей не прививали ибо нечем было,но сейчас эту проблему решить то можно,а не воровать и наживатся
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В 1995 году в Коломые даже по домам ходили медработники: предлагали sделать прививку от дифтерии, кsтати - беsплатно. Делали одну, а через меsяц - повторную.
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а с чего ты взял, что разносчики дифтерии - дети?
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А где это я сказал,просто дети всегда больше уязвимы к разного рода инфекциям и количество заболевших от разных эпидемий среди детей,обычно превышает в несколько раз заболевших взрослых
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обычно - это только для кори, ветрянки, краснухи. Дифтерию разносят в первую очередь взрослые бухари
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Птичий грипп напал внезапно,птички в гнездышки кладут отравленные Апельсины
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Меня терзают смутные сомнения что на закупке вакцин кто-то неплохо заработает.
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Какой твой вариант?--1)чел болеет НЕ дефтерией. 2) Чела сознательно заразили
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Вся зараза ползет с востока, из России. И в прямом, и в переносном смісле.
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В новостях сказали, что дифтерия не подтвердилась. Специально волну гонят, чтоб все ломанулись делать прививки.
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Спецлабораторию по всякому гоффну создали в СССре дохлом в 1937 году.Руководил всей этой кухней Г.М.Майрановский,который до этого работал в Санитарно-химической лаботатории Центрального химического института Наркомздрава СССР и Всесоюзном институте экспериментальной медицины.Там придумали столько гоффна,что хватит на 500 лет вперед..
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Только пару дней назад высрались всякие там богомольцы и комаровские. И оп сразу кто-то типа заразился.
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Ещё и дифтерию на наши бедные головы! Кажись, медицина трудится на два фронта, как беркутня на Майдане. Одни открывают колбочки с вирусами и выпускают их в вольное плавание, другие суетятся с подвозом лекарств и вакцин, нехило при этом зарабатывая, и вроде все при деле. Так вот и москальская беркутня шмаляла по людям в обе стороны. И ведь никого не привлечёшь! Поди, докажи преступный умысел!Да хоть что-то докажи! Фиг!
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Вакцины закупаются за бюджетные деньги. Ты априори уверен, что при закупке будут задействованы коррупционные схемы. Тем самым косвенно обвиняешь нового министра здравоохранения. Ты так делаешь по заданию из Кремля или ты просто полезный путину идиот?
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у нас нет министра здравоохранения - это так, для начала
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Задрот,тебе расценки в Киеве на вакцины от кори показать,хотя должны быть как ты слюнявишь бесплатные
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ЗЫ Мне самому приходилось за сумашедшие бабки покупать вакцину против бешенства. Но маленький нюанс---вакцину продавала коммерческая структура. Бюджетной не было. Дальше шо?
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если не убрать падло шоколадное от корыта - то и чума не за горами
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шо вы трете комменты, скотобаза шоколадная
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Не переймайsя, у них нервы на пределе: методички sтарые, а новых нет - экономия..))))
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потому что шоколадная фабрика троллей держит ресурс
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До чого тут шоколад??? Ти можеш спростувати той факт, що в єсссрі після обов'язкового щеплення були зупинені такі хвороби, як кір, дефтерія, поліомеіт, віспа?
Я ненавиджу порошенка, але навіщо ти постійно тикаєш свій шоколад куди потрібно і куди ні?
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По перше, я запитала- ти можеш спростувати ФАКТ?
По друге, тримайте себе в руках, бо я вже сто разів бачила тих, кому нема чого сказати.
По третє,як тобі подобається " по перше"?
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Потому что ему за это платят. По 11.80 за пост.
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Тельце, я киевлянин. В н-ном поколении. Загугли мой ник и ты найдешь мой профиль в фейсбуке. А ты кто? Москалик, пытающийся изобразить украинца, с фейковым именем.
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с каких это пор профиль в фейсбуке дает такие гарантии)))) у вас там в минстець кого-то поумнее не могут найти?
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да у нас своей зрадоботской и юлеботской шушеры хватает. 2010 г ничему придурь посторанжевую не научил
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нет никаких фактов, есть пропагандистская статистика для таких как ты
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Тобто, при єсесері не зупинили ці хвороби?
Так чи ні?
Коротко тільки. Дякую.
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Это точно . = гонят на СССР , а при Союзе и близко не было ботулизма , кори , диффтерии , и школы украинские были на каждом углу и никто не давил на украинскую самоидентичность . А тут вдруг при кажущейся независимости все давят на украинскую самоидентичность . разруха не в клозетах , разруха в головах .
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сколько ж тут совкодрочеров собралось....
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прочитай в моём посту последнюю фразу ещё раз . и желательно повторяй её каждый день . и на ночь перед сном не забудь .
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Олег Петрович, я ЛИШЕ про користь щеплення при єсесері.Бо той совок я ненавижу кожною клітинкою свого ораганізму.
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да мне все равно на ваши взгляды . я тоже ЛИШЕ про то что я написал .
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при Союзе и близко не было ботулизма , кори , диффтерии

бред !

Все было - только информации об этом не было )

А еще при Союзе не было секса - но дети все рожались и рожались
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а за что конкретно ненавидите порошенко? вы наверно как тот грузин которому на Родине влепили 3 года но всрався у него порошенко
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странно что до сих пор под вр в палаточном городке ни дифтерии ни чумы, он янык когда майдан в 2013г. был - так он не стеснялся стращать людей всякими страшилками про болячки на майдане, и петя плагиатом начал страдать
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Пете вообще пофиг на тот лагерь. И правильно он к нему относится
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А теперь просто факт. В ордло - развал и разруха, все вменяемые кто мог - выехал, в том числе и врачи. Коллапс государственной системы, управляют территорией больные на голову натуральные отморозки... И у них нет ни эпидемии кори, ни дифтерии... Дальше объяснять нужно?
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Эпидемии нет, потому что не ездют особо никуда, только за пенсией.
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тогда есть риск, что завезут себе корь и дифтерию из Украины)))
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Нет ИНФОРМАЦИИ . Потому что распознать начало эпидеми могут только профессионалы, которые разъехались
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такие как супрун?)))) я думаю такой "спец" в лугандоне больше недели не продержался бы
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В таком случае следует два вывода, и оба неутешительные. Раз на оккупированной территории, которая подконтрольна боевикам нет эпидемии кори и дифтерии то:
1. Либо они управляют эффективней чем нынешняя государственная система Украины.
2. Либо нам наши государственные деятели в сми вешают лапшу на уши для того, чтобы освоить вакцины.
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с каких пор корреспондент 112 - государственный деятель?
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Комаровский лично привёз из Африки, чтоб вакцину продать.
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100% +++ Комаровский буквально недавно заявлял про дифтерию в Украине 😊
Не знаю был ли он в Африке, а вот на рассею не так давно мотался !
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В Україні зафіксовано перший випадок захворювання на дифтерію в 2018 році, - "112 канал" - Цензор.НЕТ 7762Бред !

Ти ще автомеханіка звинувач - який сказав , що в тебе резина лиса і шат в рульовій - в тому , що він нарочив тобі аварію

А ще не дай в майстерню свій комп на ремонт зі вспухшими кондюками - хоч тобі майстер говорив - довго тут будеш всяку ерню писати ?

Чи електрика звинувач , який тобі поясняв - що стара проводка не витерпить всіх навішаних тобою приладів - від отоплення підлоги до бойлера у ванні )
Типа - вони мене лякаючи - хотіли з мене бабла зідрати
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Совпадение? Не думаю...В
Вирус и антивирус(прививки) на одной кухне готовят.
Is fecit, cui prodest - сделал тот, кому это выгодно.
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С таким уровнем антипрививочного мракобесия тут и чума будет, не то что дифтерия.
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прививки тоже надо делать грамотно, с предварительной проверкой состояния здоровья и восприимчивости, а не по системе конвейера
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Какие прививки?Лечение по интернету.Касторка и йод.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине зафиксирован первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, - "112 канал"
 
 
 
 
 
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