 ЕСПЧ присудил компенсации экс-замминистру юстиции Украины Корнийчуку и экс-главе Гостаможни Макаренко. ДОКУМЕНТ

Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет Цензор.НЕТ.

Согласно документу, суд принял сторону истца по делу "Korniychuk vs. Ukraine (no. 10042/11)" и постановил выплатить ему 6,5 тыс. евро морального ущерба.

"В феврале 2009 года Корнийчук направил письмо НАК "Нафтогаз Украины", государственной газовой компании, заявив, что она может продлить договор с юридической фирмой без процедуры торгов. Органы прокуратуры позже выяснили, что он превысил полномочия и продолжение действия договора привело к значительным потерям в государственном бюджете ", - говорится в решении.

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После этого Корнийчука обвинили в превышении полномочий и арестовали 22 декабря 2010 года. Он находился во временном заключении с 24 до 30 декабря. Суд оставил его в заключении на основании, что он может бежать из страны или оказывать давление на свидетелей.

Апелляции Корнийчука на арест и задержание отклонялись до 15 февраля 2011 года, когда следователь освободил его под подписку о невыезде. В декабре 2011 года его амнистировали.

"Корнийчук выдвинул ряд жалоб, в частности, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека - право на свободу и безопасность/право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения. Он, в частности, утверждал, что его арест - без судебного ордера - и дальнейшее задержание были незаконными, а досудебное заключение с 30 декабря 2010 года до 15 февраля 2011 года не было достаточно обоснованным", - отмечается в решении суда.

В том же документе сообщается о решении дел "Makarenko v. Ukraine" (no. 622/11) и "Boyets v. Ukraine" (no. 20963/08).

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Экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконное содержание под стражей в июне 2010 года. "В феврале 2009 года Макаренко подписал распоряжение о таможенном оформлении 11 миллиардов кубических метров газа, который, как впоследствии обнаружила международная арбитражная группа, была взят в нарушение договора от российско-украинской газотранспортной компании. Макаренко было предъявлено обвинение в пренебрежении служебными обязанностями… Он содержался под стражей с июня 2010 года по июль 2011 года, когда Апелляционный суд освободил его под обязательством не скрываться. Он был признан виновным в обвинениях в июле 2012 года и получил условный срок тюремного заключения сроком на четыре года. Он был освобожден от уголовной ответственности в 2014 году", - говорится в документе. Суд постановил выплатить истцу 10 тыс. евро нематериальный ущерб, а также погасить 2 тыс. евро издержек и расходов.

Татьяна Боец жаловалась на то, что на протяжении судебного рассмотрения дела против нее в украинском суде не был допрошен свидетель обвинения. Женщину, которая работала в паспортном отделе, обвинили во взяточничестве и мошенничестве в феврале 2004 года. В 2006 году суд признал ее виновной и оштрафовал.

Суд постановил выплатить украинке 2,5 тыс. евро нематериального ущерба.











