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Все про:Винница (403) грипп (350) карантин (144) школа (1578) ОРВИ (116)

 В Виннице закрыли школы на карантин на неделю

В Виннице временно приостанавливается обучение во всех общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января по 6 февраля в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкого городского совета.

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"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди винницких детей, приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся до 6 февраля", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) детей до 18 лет. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 (67%) детей.

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В горсовете отмечают, что постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается, начиная со второй недели текущего года. Согласно данным ежедневного мониторинга посещаемости в общеобразовательных учреждениях, четко прослеживается тенденция к увеличению количества заболевших среди учеников. По состоянию на 30 января 2018 года, количество учеников, отсутствующих по болезни колеблется в пределах 8-34% и составляет в среднем 17%, нарастание происходило начиная с 23 января - с 10% до 17%.

Источник: https://censor.net.ua/n3047574
 
 
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Слышал, что в США в некоторых штатах эпидемия гриппа. Умерло 37 детей.

Но не слышал, чтоб какие-то местные зрадофилитики визжали про барИг, которые имеют задание уничтожить население США.
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Так вот чего грося таким тупым вырос, всему виной виннцкие карантины
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да шоб выв здохли все твари западенские
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С тул хоть не прожгла? Смотри, а то квартиру сожжёшь нахрен.
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сколько же их прикацапленых на Цензоре.
вроде больше в последнее время стало,
а может раньше просто не обращал так внимания...
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да у них штат в четыре раза увеличили - вот этих дебилов и больше стало здесь...
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Так Винница не западная область, они там вкрай отупели или все что западней Урала это "западенцы"?
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так они еще и не совсем уверены где запад - часто с верхом или низом путают.
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Всё, что им не показывали в пределах вЯликой недоносии на 8 областей - то для них "западенці".
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Надо вернуть в Винницу потужный реформаторив. Без них гаплык городу
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Школы надо вообще закрыть и учиться на дому... дистанционно...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Виннице закрыли школы на карантин на неделю
 
 
 
 
 
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