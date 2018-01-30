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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (280) Емец (167) Антикоррупционный суд (83)

 Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец

Венецианская комиссия в своих рекомендациях не называет точное количество судей, которые должны работать в антикоррупционном суде, однако их должно быть достаточное количество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Если на антикоррупционный суд свалить все дела, связанные с коррупцией, а не только коррупцию топ-чиновников, то он просто увязнет в этом количестве, занимаясь мелочными делами, а не решая основные вопросы борьбы с коррупцией топ-чиновников нашей страны. Собственно, тех, которые имеют доступ к основным инструментам управления, из которых проходят основные капиталы в этой стране, и именно на них основывается не мелочный коррупция, а коррупция миллиардных сумм и коррупция, от которой зависит будущее нашего государства. Это одно из требований Венецианской комиссии. Цифра не сказана, но указано, что должна быть юрисдикция НАБУ ", - рассказал народный избранник.

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Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала создать орган контроля над антикоррупционным судом из  международных общественных организаций, и это уже стало поводом манипуляций, подчеркнул Емец.

"Если мы хотим инструмент, который позволит побороть коррупцию, нам нужен настоящий антикоррупционный суд. Это значит: все пункты рекомендаций Венецианской комиссии должны быть соблюдены. И Венецианская комиссия как главный экспертный юридический орган на этой планете должна проверить законопроект на соответствие национальной Конституции. Венецианская комиссия очень четко в своем заключении сказала: никаких противоречий украинской Конституции в тезисах об антикоррупционном суд нет. Поэтому те, кто так говорят, просто не хотят принимать антикоррупционный суд.

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"Опоблок" честно сказал: мы не хотим бороться с коррупцией и принимать закон об антикоррупционном суд. Другие далеко не так четко говорят. Они говорят: мы за антикоррупционный суд, но мы хотим достичь ряда компромиссов ... и перечень компромиссов, которые невозможно выполнить. И это все делается для того, что за антикоррупционный суд во время голосования не отдать свои голоса", - подчеркнул депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3047573
 
 
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Ню-ню, ты нам про законы ещё правильные расскажи, да ещё про Лолу-мальдивскую и Югу-сейшельскую. Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комисси, - Емец - Цензор.НЕТ 7937
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Для этого нужна лишь политическая воля и стальные яйца, а не соевые
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Антикоррупционные дела еще будут дельться на мелкие , не стоящие внимания , и важные.
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Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец - Цензор.НЕТ 537МинПанд‏ @crimeapanda 11 год.11 годин томуБільше
44-летниий керчанин ограбил АЗС в Симферополе, угрожая пистолетом, на целых 7 тысяч рублей. Видимо, когда всем крымчанам раздавали золотые горы, он проспал.
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Шедевры мыслей выдают у нас исключительно или из Будки или Кроли. Батькивщину, а тем более Свободу фиг услышишь. Я, говорит, помру за свободу слова
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Тю... а я думал что надо просто этого хотеть...
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Пусть все дела топкоррупционеров рассматривает Лондонский суд, наши же олигархи все серьезные дела там решают.
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Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно уничтожить главную крышу коррупции и воровства - Лолиту
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Не. Нужно питерского тролля "Николая Влада" вынести за ушко и на солнышко. Чтобы просох побыстрее.
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За парашенка годі й сподіватися на справжні реформи у судовій системі також. От "реформований" рошенівський суд сьогодні дав антимайданівцю Топазу за те, що той нищив українську державність на сході 8 років, за законом гаді йому залишилося сидіти лише 2 роки, а Шабуніну загрожує 5 років за те що дав в рило провладному холую.
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Барыга из кожи лезет что б сохранить коррупцию,похоже у нас действительно нет элиты-одно чмо.Отсюда и результаты и по антикоррупционному суду тоже
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Суд не рошеном реформированный , а венецианской комиссией.
А это опять какая то дебильная конструкциЯ.
А кто будет рассматривать не важные антикоррупционные дела ?
Никто ?
Или реформированный обычный суд ?
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Для создания в Украине Антикоррупционного суда ---- нужно сделать как в Польше еще в 80 Х -- очистить власть и учреждения государства -- от людей имеющих связь с КГБ бывшего СССР , людей с двойным гражданством и людей просто выше 60 лет от роду -- и все . Люстрация для всех без исключения -- а то Зам Мо Украины -- проворовался -- а его суд отказался даже от должности отстранить на время расследования
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"нужно сделать как в Польше еще в 80 Х -- очистить власть и учреждения государства" - да уже, уже, так очистили что правительство и парламент штампуют одно за другим решения о "борьбе с бандеровщиной".
Не фантазируйте. Там парламент на корню Газпромом скуплен.
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Вы знаете ----- судя по отзывам Украинцев многочисленных в моем украинском городе -- в Польше просто хорошо сегодня жить и по ценам и по быту и по просто лицам счастливых людей . А дебилов Россией купленных хватает даже в администрации Трампа -- как мы убедились . Вот вас например усыпят -- и дадут вам член в руки из секс шопа и рядом голого мужика положат -- вы что хочете после этого подпишете . ЧК никогда не спит -- а приемы у них еще от Малюты СКУРАТОВА и Феликса остались . Трамп -- я подозреваю тоже когда то неудачно на конкурс красоты съездил в Москву .....
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Ваше "беспокойство" больше на угрозу смахивает, "Витенька".
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Какая ж угроза ?-- вы про агента 007 бачылы -- то все ж от туда ...
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Пан Емец, а с чего это вы решили что именно вам известно: какая сумма прошедшая через топ-чиновников, является коррупционной, а какая - нет ? Какова ваша цель ?
Похоже что вы вообще хотите парализовать деятельность государственного аппарата.
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У Украины был принят закон о люстрации не по принципу кто работал в КГБ, а кто работал в системе.
Система может измениться только если будут заменены люди , которые составляли эту систему.
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Да, вот борьба с коррупцией где помощь НАБУ действительно требуется. Пусть покажут на что они способны.
Сколько лет прошло с момента как в Днепре пустили первую часть метро ? Двадцать два года. За это время Китай стал из нищей страны - экономикой номер два в мире.

За это время метро в Днепре не продвинулось ни на шаг. Полтора года назад какие-то турки (больше похожие на компанию-прокладку) пообещали достроить три станции.

За 2017-й год:
1. поставлен кран 1шт.
2. поставлены заборы - много штук (как видим, это они умеют делать лучше всего)
3. Привезли бурилку - 1 шт.
4. Сделали пробные взрывы - 3 шт.
5. Геологи провели разведку - до 10 скважин.
6. Построили себе офис.
7. Расковыряли клумбу возле танка - 50%
8. Вынесли на улицу хлам с 14-го ствола,
9. Привезли пару машин для проходки.

Очевидно, стройка саботируется кем-то на местном уровне. Есть предположение, что заинтересованными лицами являются владельцы транспортных компаний, обеспечивающих перевозки маршрутками, т.к. при пуске новых станций, они полностью потеряют бизнес.

Ау, НАБУ ! Базар назрел. Покажите на что вы готовы ради Украины.
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Вы знаете наверное не на что не готовы !! Я не раз интересовался -- почему в УКраине в городах нет МУСОРОСЖИГАЮЩИХ и перерабатывающих заводов -- оказывается --- заводы не строят -- потому что с СВАЛОК МЭР каждого города имеет каждый месяц наличняк -- от хозяев свалок -- немалый . Это раз и два те же Энергои теплокомпании в каждом городе не заинтересованы в недорогом тепле с заводов и электороэнергии . Люстрация назрела !!!
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Ждём-ждём ! НАБУ просто обязано показать - на что оно способно ради блага народного.
Пусть помогут Филатову разобраться с проходимцами из Limak. А то фотографии со стройки показывают пустынные площадки со всяким ржавым хламом, и ни одного турка-строителя.
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Вообще это стыд и позор космического масштаба. Цивилизованный мир силком заставляет этих дикарей и моральных уродов не воровать. А существа упираются как могут. Существа просто не знают как жить честно. Не знают, что такое честь и совесть.
Существа просто не отдают себе отчёт, что уже де факто убили за 27 лет миллионы украинцев и исковеркали судьбы тоже миллионов украинцев. Речь идёт о том, что в таком беспредельном и аморальном государстве украинки просто не родили миллионы детей, миллионы украинцев раньше срока умерли из-за плохого питания и плохого лечения. Миллионы украинцев покинули территорию нищеты и воровского беспредела.
Мне не понятно, эти имбецилы и базарные барыги не понимают, что только поборов реально свою жадность, запредельную тупость и алчность, у них и у страны будет будущее?
Страна имеет 70 млрд долгов. Без кредитов шансы на продолжение воровского банкета - нулевые. Но дегенераты почему то считают, что их воровской праздник беспредела может длиться вечно. Тупой и ещё тупые почему считают, что смогут разводить на "реформы" цивилизованный мир и украинцев бесконечно?
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Хватит уже разводить демагогию.
Не важно из за чего украинцы не родились .
Из за коррупции или из за того что их маму убили в Мариуполе градом.
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задачка із зірочкою - створити антикорупційний суд, щоб він був незалежним і аполітичним. Ясно, що дехто хоче отримати ручний механізм - суто для заради своїх інтересів
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Венецианская комиссия забраковала два законопроекта, в том числе и от антикоррупционеров, высказав опасение, что такой суд будет ангажирован и политизирован.
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Венецианская комиссия - это наместник Небесной Канцелярии, что ли ?
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Так где же брать этих самых честных и независимых судей? Ведь у нас не проводилась чиста в судебной системе, все коррумпированные судьи работают как и работали. Сначала нужно навести порядок в судебной системе, а потом уже создавать что то новое
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емец - это тот кто сразу родился депутатом ?
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Венецианская комиссия - это наместник Небесной Канцелярии, что ли ?

Это какая то контора, которая пишет какие то странные рекомендации.
Какие то правильные и не правильные суды.
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А, так это эмигранты из "страны советов". То-то их стиль деятельности на брежневское Политбюро похож.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец
 
 
 
 
 
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