 Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.
"Если на антикоррупционный суд свалить все дела, связанные с коррупцией, а не только коррупцию топ-чиновников, то он просто увязнет в этом количестве, занимаясь мелочными делами, а не решая основные вопросы борьбы с коррупцией топ-чиновников нашей страны. Собственно, тех, которые имеют доступ к основным инструментам управления, из которых проходят основные капиталы в этой стране, и именно на них основывается не мелочный коррупция, а коррупция миллиардных сумм и коррупция, от которой зависит будущее нашего государства. Это одно из требований Венецианской комиссии. Цифра не сказана, но указано, что должна быть юрисдикция НАБУ ", - рассказал народный избранник.
Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала создать орган контроля над антикоррупционным судом из международных общественных организаций, и это уже стало поводом манипуляций, подчеркнул Емец.
"Если мы хотим инструмент, который позволит побороть коррупцию, нам нужен настоящий антикоррупционный суд. Это значит: все пункты рекомендаций Венецианской комиссии должны быть соблюдены. И Венецианская комиссия как главный экспертный юридический орган на этой планете должна проверить законопроект на соответствие национальной Конституции. Венецианская комиссия очень четко в своем заключении сказала: никаких противоречий украинской Конституции в тезисах об антикоррупционном суд нет. Поэтому те, кто так говорят, просто не хотят принимать антикоррупционный суд.
"Опоблок" честно сказал: мы не хотим бороться с коррупцией и принимать закон об антикоррупционном суд. Другие далеко не так четко говорят. Они говорят: мы за антикоррупционный суд, но мы хотим достичь ряда компромиссов ... и перечень компромиссов, которые невозможно выполнить. И это все делается для того, что за антикоррупционный суд во время голосования не отдать свои голоса", - подчеркнул депутат.
44-летниий керчанин ограбил АЗС в Симферополе, угрожая пистолетом, на целых 7 тысяч рублей. Видимо, когда всем крымчанам раздавали золотые горы, он проспал.
А это опять какая то дебильная конструкциЯ.
А кто будет рассматривать не важные антикоррупционные дела ?
Никто ?
Или реформированный обычный суд ?
Не фантазируйте. Там парламент на корню Газпромом скуплен.
Похоже что вы вообще хотите парализовать деятельность государственного аппарата.
Система может измениться только если будут заменены люди , которые составляли эту систему.
Сколько лет прошло с момента как в Днепре пустили первую часть метро ? Двадцать два года. За это время Китай стал из нищей страны - экономикой номер два в мире.
За это время метро в Днепре не продвинулось ни на шаг. Полтора года назад какие-то турки (больше похожие на компанию-прокладку) пообещали достроить три станции.
За 2017-й год:
1. поставлен кран 1шт.
2. поставлены заборы - много штук (как видим, это они умеют делать лучше всего)
3. Привезли бурилку - 1 шт.
4. Сделали пробные взрывы - 3 шт.
5. Геологи провели разведку - до 10 скважин.
6. Построили себе офис.
7. Расковыряли клумбу возле танка - 50%
8. Вынесли на улицу хлам с 14-го ствола,
9. Привезли пару машин для проходки.
Очевидно, стройка саботируется кем-то на местном уровне. Есть предположение, что заинтересованными лицами являются владельцы транспортных компаний, обеспечивающих перевозки маршрутками, т.к. при пуске новых станций, они полностью потеряют бизнес.
Ау, НАБУ ! Базар назрел. Покажите на что вы готовы ради Украины.
Пусть помогут Филатову разобраться с проходимцами из Limak. А то фотографии со стройки показывают пустынные площадки со всяким ржавым хламом, и ни одного турка-строителя.
Существа просто не отдают себе отчёт, что уже де факто убили за 27 лет миллионы украинцев и исковеркали судьбы тоже миллионов украинцев. Речь идёт о том, что в таком беспредельном и аморальном государстве украинки просто не родили миллионы детей, миллионы украинцев раньше срока умерли из-за плохого питания и плохого лечения. Миллионы украинцев покинули территорию нищеты и воровского беспредела.
Мне не понятно, эти имбецилы и базарные барыги не понимают, что только поборов реально свою жадность, запредельную тупость и алчность, у них и у страны будет будущее?
Страна имеет 70 млрд долгов. Без кредитов шансы на продолжение воровского банкета - нулевые. Но дегенераты почему то считают, что их воровской праздник беспредела может длиться вечно. Тупой и ещё тупые почему считают, что смогут разводить на "реформы" цивилизованный мир и украинцев бесконечно?
Не важно из за чего украинцы не родились .
Из за коррупции или из за того что их маму убили в Мариуполе градом.
Это какая то контора, которая пишет какие то странные рекомендации.
Какие то правильные и не правильные суды.