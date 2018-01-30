 Для создания настоящего Антикоррупционного суда нужно соблюдать все рекомендации Венецианской комиссии, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Если на антикоррупционный суд свалить все дела, связанные с коррупцией, а не только коррупцию топ-чиновников, то он просто увязнет в этом количестве, занимаясь мелочными делами, а не решая основные вопросы борьбы с коррупцией топ-чиновников нашей страны. Собственно, тех, которые имеют доступ к основным инструментам управления, из которых проходят основные капиталы в этой стране, и именно на них основывается не мелочный коррупция, а коррупция миллиардных сумм и коррупция, от которой зависит будущее нашего государства. Это одно из требований Венецианской комиссии. Цифра не сказана, но указано, что должна быть юрисдикция НАБУ ", - рассказал народный избранник.

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Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала создать орган контроля над антикоррупционным судом из международных общественных организаций, и это уже стало поводом манипуляций, подчеркнул Емец.

"Если мы хотим инструмент, который позволит побороть коррупцию, нам нужен настоящий антикоррупционный суд. Это значит: все пункты рекомендаций Венецианской комиссии должны быть соблюдены. И Венецианская комиссия как главный экспертный юридический орган на этой планете должна проверить законопроект на соответствие национальной Конституции. Венецианская комиссия очень четко в своем заключении сказала: никаких противоречий украинской Конституции в тезисах об антикоррупционном суд нет. Поэтому те, кто так говорят, просто не хотят принимать антикоррупционный суд.

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"Опоблок" честно сказал: мы не хотим бороться с коррупцией и принимать закон об антикоррупционном суд. Другие далеко не так четко говорят. Они говорят: мы за антикоррупционный суд, но мы хотим достичь ряда компромиссов ... и перечень компромиссов, которые невозможно выполнить. И это все делается для того, что за антикоррупционный суд во время голосования не отдать свои голоса", - подчеркнул депутат.