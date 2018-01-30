"Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни"

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, чиновник заявил во время церемонии приведения к присяге в Белом доме.
"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг - здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", - заметил Азар во время церемонии.
Он поблагодарил президента Дональда Трампа за высокий уровень доверия и возможность возглавить это важное для страны направление работы.
Глава Белого дома, со своей стороны, выразил уверенность, что новый министр "продлит воплощение административных и нормативных изменений, необходимых для обеспечения того, чтобы граждане (США, – ред.) получили доступное и качественное лечение".
Трамп также заметил, что надеется на помощь со стороны нового министра в урегулировании чрезвычайной ситуации национального уровня, возникшей в результате распространения наркомании и высокой смертности от опиоидов. "Мы будем очень жесткими по отношению к фармацевтическим компаниям относительно этого и очень жесткими к врачам", - заметил президент США.
и попросил небольшой откат
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Гойсман? Ето прєлєстно.
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Азар, - син лєйтєнанта Азарова, Микіли Янавічя.
Бедняга, его пытали!?
для декого бути українцем це гордість, запам'ятай.
запроданець
Калган годна штука
Оно и не мудрено, кто он такой? Какой то там министр в США, ну и че он имеет? По сравнению с лаборанткой - нищая церковная мыша!
Да ,кацапы,наши уже в правительстве США