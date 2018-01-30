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Все про:здравоохранение (194) США (13154) чиновник (1198) Трамп (1647)

 Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни

Глава министерства здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар сознался, что в его роду были выходцы из Украины.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, чиновник заявил во время церемонии приведения к присяге в Белом доме.

"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг - здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", - заметил Азар во время церемонии.

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Он поблагодарил президента Дональда Трампа за высокий уровень доверия и возможность возглавить это важное для страны направление работы.

Глава Белого дома, со своей стороны, выразил уверенность, что новый министр "продлит воплощение административных и нормативных изменений, необходимых для обеспечения того, чтобы граждане (США, – ред.) получили доступное и качественное лечение".

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Трамп также заметил, что надеется на помощь со стороны нового министра в урегулировании чрезвычайной ситуации национального уровня, возникшей в результате распространения наркомании и высокой смертности от опиоидов. "Мы будем очень жесткими по отношению к фармацевтическим компаниям относительно этого и очень жесткими к врачам", - заметил президент США.

Источник: https://censor.net.ua/n3047570
 
 
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Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни

и попросил небольшой откат
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Правильно. Це помилка. Він не ЗІЗНАВСЯ, а ПОХВАЛИВСЯ. Бо справжній українець гордиться своїм походженням.
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Це ви про себе? Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 8716 А ось мені є чим гордитись: " Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла!"
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Їх багато, розказувати довго. Тільки ви не зрозумієте і не оціните, бо вони не входять у вашу систему цінностей. Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 4792
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Если бы он в этом признался в Украине, то не быть ему министром в правительстве Гойсмана Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 9110
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в правительстве Гойсмана
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Гойсман? Ето прєлєстно.
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Не завидуйте Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 1227 . Нам картавящим открыты все дороги. Хош в спикеры, министры иностганных дел чы даже плакуголы Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 3557
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та пирс еще не то могет Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 114.отмазывает еврейцев как только может.
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гыга, а вам за спам доплачивают, шо вы всей зграей стараетесь?
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Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 9046Глава министерства здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар
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Азар, - син лєйтєнанта Азарова, Микіли Янавічя.
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та не...скорее азаров русифицированный азар Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 387.ну,как менделеев русифицированный мендель.в америке пендосской скрываться не надо...а в раиське надо петлять
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"Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни"

Бедняга, его пытали!?
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У нас американка, у них украинец это что за бартер такой?
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Краще б людиною порядною був .І серед українців непотребу вистачає.
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Это хорошо, им и так везде бандеровцы мерещатся,теперь цапы американские лекарства запретят и кучу проблем на них спишут,уже придурки надумали шо часть запрещенной комедии "Смерть сралина" бриты снимали в Украине,каждый день веселят хоть
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кацапи, прячьтєсь! цей піндосо-укропом буде з вас біоматеріал кусками виривати і буде ставити над вами експерименти, акі доктор Менгеле Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 9798
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він же не про кацапське коріння розповідав...
для декого бути українцем це гордість, запам'ятай.
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то ти так ненавидиш все українське...
запроданець
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всякий хочет примазаться... вот же гады
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Угу... Вы на морду этого Азара посмотрите. Типичный житель иорданской долины...
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"Глава министерства здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар сознался, что в его роду были выходцы из Украины." ЦРУ знает свое дело! Видно без паяльника не обошлось. Алекс Азар! Кого то напоминает! Явно без "Бимбы" дело не обошлось. И тут наследил, шалун.
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"у него есть украинские корни"
Калган годна штука Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 403
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Писец к здравоохранению в США подкрался незаметно.
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Та ну, разве о написал что в роду были кацапские недоноски? Че то я там такого не нашел...
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Неужто Супрун подсиживает?
Оно и не мудрено, кто он такой? Какой то там министр в США, ну и че он имеет? По сравнению с лаборанткой - нищая церковная мыша!
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Профессор околовсяческих Зэковских Наук Индюкович Вихтар Хвидарович был доктором медицинских наук на Зоне. Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 8327Дважды не сидевший диссертацию писал на тему "Почему товариистч Сралин-Джугашвили грабил банки РАБссии на Кавказе"
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Тут непонятно как избавиться от и.о. с "корнями"...
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ну, пол Канады украинцы в ПРОШЛОМ и что? они уже другие!!!
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шо кацапы!руссофобия только начинается Новоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни - Цензор.НЕТ 3856
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)))))))))))))кацапье прям выворачивает.
Да ,кацапы,наши уже в правительстве США
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Признался? Ви так пишите, как будто это что то плохое.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовоназначенный министр здравоохранения США во время приведения к присяге признался, что у него есть украинские корни
 
 
 
 
 
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