 Харьковским патрульным-вымогателям объявлено о подозрении, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, правоохранителям инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Спокойно! Руки на торпеду! Не лезьте к оружию!", - сотрудники СБУ задержали группу харьковских патрульных на взятке более 20 тысяч гривен. ВИДЕО

"По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. "Решить вопрос "предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали документ и на деньги", - пояснил И. Тарасов.



При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы, но не сообщали водителю о его законном праве на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста.

Также читайте: Правоохранители в Харькове имитировали смерть чиновника, чтобы предотвратить его заказное убийство

Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс. Грн.



Сейчас прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей.



Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Прокуратура Харьковщины расследует возможность причастности прокурора к избиению человека. ДОКУМЕНТ