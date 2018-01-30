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Все про:Харьков (3723) патрульная полиция (1049)

 Харьковским патрульным-вымогателям объявлено о подозрении, - прокуратура

Следователи прокуратуры области совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции объявили о подозрении трем полицейским - 32-летнему старшему лейтенанту и двум 25-летним лейтенантам полиции в совершении коррупционных преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, правоохранителям инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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 "По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. "Решить вопрос "предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали документ и на деньги", - пояснил И. Тарасов.
 
При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы, но не сообщали водителю о его законном праве на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста.

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Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс. Грн.
 
Сейчас прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей.
 
Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047567
 
 
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на галеры полицаев. жаль копают только мелюзгу, а жирные караси так и купаются в сметане
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под харьковом, возле пос. высокий, косоглазый инспектор с напарником "разводят" иногородних водителей и берут 6000.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковским патрульным-вымогателям объявлено о подозрении, - прокуратура
 
 
 
 
 
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