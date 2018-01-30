 Харьковским патрульным-вымогателям объявлено о подозрении, - прокуратура

"По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. "Решить вопрос "предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали документ и на деньги", - пояснил И. Тарасов.
При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы, но не сообщали водителю о его законном праве на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста.
Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс. Грн.
Сейчас прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей.
Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.