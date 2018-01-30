 Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Впервые за последние 10-15 лет мы закончили 2017 практически без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом", - сказал Павел Розенко.

Он отметил, что рост экономики дал правительству возможность повышать социальные стандарты скорее рост цен. "Реальная зарплата в Украине выросла примерно на 18-19%. Темпы роста заработных плат были выше, чем темпы роста инфляции, - отметил вице-премьер. - И именно рост зарплат, на мой взгляд, наиболее наглядный показатель позитивных изменений в стране".

Павел Розенко подчеркнул, что повышение соцстандартов не является причиной роста цен. "У нас постоянно идут дискуссии о рисках роста инфляции вследствие повышения соцстандартов. По моему глубокому убеждению, рост минимальной заработной платы, рост пенсий не является фактором инфляции. Потому что это не тот ресурс, который человек может вывести за границу или в оффшоры. Это средства, которые человек несет, прежде всего, в магазин, рассчитывается ими за товары и услуги, - подытожил вице-премьер-министр. - Повышение зарплат и пенсий основано на реальных показателях, это реальные средства, которые зарабатывает экономика".







