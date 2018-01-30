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 Экономика
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Все про:долг (1032) зарплата (1676) Кабмин (10254) Розенко (537)

 Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко

Прошлый год, впервые за последнее время удалось завершить без долгов по зарплате в бюджетной сфере. И это притом, что минимальная заработная плата была повышена в 2017 году в два раза.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Впервые за последние 10-15 лет мы закончили 2017 практически без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом", - сказал Павел Розенко.

Он отметил, что рост экономики дал правительству возможность повышать социальные стандарты скорее рост цен. "Реальная зарплата в Украине выросла примерно на 18-19%. Темпы роста заработных плат были выше, чем темпы роста инфляции, - отметил вице-премьер. - И именно рост зарплат, на мой взгляд, наиболее наглядный показатель позитивных изменений в стране".

Павел Розенко подчеркнул, что повышение соцстандартов не является причиной роста цен. "У нас постоянно идут дискуссии о рисках роста инфляции вследствие повышения соцстандартов. По моему глубокому убеждению, рост минимальной заработной платы, рост пенсий не является фактором инфляции. Потому что это не тот ресурс, который человек может вывести за границу или в оффшоры. Это средства, которые человек несет, прежде всего, в магазин, рассчитывается ими за товары и услуги, - подытожил вице-премьер-министр. - Повышение зарплат и пенсий основано на реальных показателях, это реальные средства, которые зарабатывает экономика".




Источник: https://censor.net.ua/n3047566
 
 
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в країні відбуваються позитивні зміни і як бе небуло важко і якіб ще у нас небули проблеми ми рухаємось в перед !
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Ну да, кто на Мальдивы, кто на Сейшелы, кто на дачу. А в среднем - упиред!
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я щоб був міліонером теж на мальдівах відихав 1 тому незадри це шкідливо для нервової системи
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А был бы генпрокурором - на Сейшелах, обычным прокурором - бриллианты в аквариуме хранил и рядом золотые слитки в шкафу. Даже не сомневаюсь.
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рыговская мантра, в период период правления рецидивиста Януковоща... Минстець, меняй методички... уже 2018 год а не 2010-13
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огурец в трусах - тоже показатель...
вроде бы и картинка красивая.... а на самом деле... ?
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пенсия 75$ это достижение шоколадной шоблы.
Конкретно Порошенко, Гнойсамана, Розенко и главное Гонтаревой.
Это им припомнят, геноцид украинцев на лицо!
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їжай в днр там немає геноциду ! пенція залежить не від порошенка а від економіки поки до вас недійдуть такі прості закони економіки доти будете жии в злиднях
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Так и едут, кто в Рашку, кто в Польшу. Скоро одни соевые лизоблюды останутся и будут друг-друга в комментах посылать.
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що я пороблю нездатні збудувати власної країни то будуть драяти нужники господярям
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А что они были должны делать? Спустить ЗВР и сделать Украину банкротом, чтобы пенсий вообще не было? Какие варианты? Курс валют формируется не из чьего-то желания.
И теперь что, Яценюка не модно смешивать с грязью, уже смешали? Если мне кто-то предложил альтернативный вариант, который не привёл бы Украину к ещё бОльшим потерям, я внимательно выслушаю. А если по привычке погавкать захотелось, то идите вы нафиг.
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а їм побарабану вони имагають халяви хто їм її обіцяє той добрий так і живем 20 років в пошуках халяви і месій з газом по 20 грн колбасою по 2,20 і зарплатами по 5 тищ євро
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Недавно читал Кучму "Украина не Россия". Там он интересную вещь написал. Что украинцы часто бывают недоверчивы напоказ. Вот все эти "а-а-а, я-то знаю, что они всё делают, чтобы себе наворовать". Какой-то патологический страх быть обманутым, и потому заранее никому не хотим верить. Но вместе с тем мы наивны. Ведёмся, как дети малые на разводы, на популизм, на демагогию. И таки да, всему есть исторические предпосылки. У нас никогда не было своего государства (по крайней мере, в памяти народа), мы били под Москвой и под поляками. Потому у нас и отношение такое к государству плохое. У россиян ситуация наоборот - они слишком уважают своё государство, унижаются перед ним. Там тоже есть свои причины, начиная от монгольской модели управления и заканчивая открытостью границ и необходимости в государстве, которое способно их защитить и расширить.
Нам нужно найти золотую середину. Не должно быть так как у нас сейчас происходит. Мы должны уважать своё государство, помогать, а не пинать его постоянно. Есть какие-то недостатки у власти? Надо их исправлять, а не ломать всю систему и каждый раз начинать с нуля с теми же популистами, которые пришли строить "народное" государство.
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они все уже живут лучше, чем Меркели всякие и Макроны...
Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко - Цензор.НЕТ 2763
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расходы госбюджета на 2018-988 млрд гр
доходы-913 мрд гр
дефицит бюджета 81 млрд гр
госдолг 1999 млрд гр
какой рост экономики может быть https://24tv.ua/ru/bjudzhet_2018_osnovnye_rashody_bjudzheta_ukrainy_2018_v_cifrah_n899071
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Как эти цифры отражают рост или падение экономики ты объяснить сможешь?
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Дьявол кроется в слове -почти.Розенко с Ревой это два дебила, один постоянно кормит народ увеличенными пенсиями , а второй зарплатами.Но рожы трескаются от зарплат у них.
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муйня.. ще за листопад 50% не отримав.. брехливий представник брехливої влади
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а стоимость борщевого набора выросла за год на 40%, сала - на 67%... так что кого опережает?...
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а розенко до вартості сала яке має відношення ? хочеш дешевих продуктів айда в село заведеш господарство побачиш яка вартість сала
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як не має? а купити дешевого польського чи бразильского сала? та закоптити!
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не делают они нормального сала
В основном идут туши весом около 90 кг, Это самый экономически выгодный вес, правда сала там очень мало да и от рациона его качество не очень
А бразильское вообще идет глубокой заморозки и возрастом от 6 месяцев хранения и выше...
Его в основном покупали на колбасу и консервы.
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я вообще-то немного о другом... что не опережал сильно рост "реальной" зарплаты рост цен на многие продукты (который начался задолго до того самого повышения и был подхлестнут одним только заявлением о грядущей "радости")... рост зарплаты (особенно в бюджетной сфере) не является фактором инфляции? благодарные производители и торговля (в которой, кстати, задолженность по зарплате выросла) ни разу не повысили цены в связи с повышением зарплаты в целом и необходимостью свыше собрать больше налогов для выплаты бюджетникам в частности?...
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я думаю що добре що ми не на картковій системі як в 90х памятаю ! а так нічого непоробиш треба заробляти так щоб сімї вистачало
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а де це була в 90-х карткова система? Купони були, але продовольчих карток не було, мабуть скоро введуть
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були ті талони такі виріали їх ходили в магазин ! ні зараз прод карток небуде навпаки країні потихенько росте соціалка тенденція позитивна вцілому
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Це в якій області були картки? Зараз дійсно не буде - люди вимруть і не буде кому давати ті продкартки. Ви б пане за 1500 грн пенсії пузо як в Реви наїли та й ще б на медицину могли би щось витратити, за комуналку заплатити?
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що ви від мене хочте ? сьогоднішні пенціонери пожинають плоди свеї діяльності ! коли я вийду на енцію буду пожинати плоди свеї діяльності ! життя річ жорстока
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ні -це звичайний чернівецький недороблений ж...д.
дружок яйцеголового.
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Ну если взять его зарплату то возможно он и получил всю сумму, а сельские фельдшера вряд ли.
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щож ви так країну опустили ? чого в польші все нормально а тут так паршиво 7
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Хрякове !? Розкажи про це особливо медикам .які фінансуються з місцевих бюджнтів і де обіцяні субвенції ..!! Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко - Цензор.НЕТ 5417
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Это в общем-то пиз..ж.Мэстные бюджеты не имеют возможности обеспечить бюджетникам оплату труда на 100 процентов.Поэтому в этом году заставляют работать на 0.75 ставочки или гулять без оплаты 15 дней за пол-года.Ну не будут врачи и учителя брать деньги слева,боже упаси!
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Крутой спец по экономике, этот министр !

"Повышение зарплат / пенсий не является фактором инфляции, потому что люди в офшоры эти деньги не отправят, а понесут в магазин"

Так инфляция - это рост цен. Если денег больше, а товаров столько же, то цены и выростут. Это, по-моему, даже школьники старших классов понимают, но не министр правительства Украины.
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Как эта новость сегодня "развивалась" на просторах укрнета.
1. Мы впервые завершили год без долгов по зарплате !
2. Мы впервые завершили год без долгов по зарплате бюджетникам !
3. Мы впервые завершили год почти без долгов по зарплате бюджетникам !
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Пончик, ты забыл добавить, что это "почти" составляет порядка 32%
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВпервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко
 
 
 
 
 
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