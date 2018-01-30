 Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Впервые за последние 10-15 лет мы закончили 2017 практически без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом", - сказал Павел Розенко.
Он отметил, что рост экономики дал правительству возможность повышать социальные стандарты скорее рост цен. "Реальная зарплата в Украине выросла примерно на 18-19%. Темпы роста заработных плат были выше, чем темпы роста инфляции, - отметил вице-премьер. - И именно рост зарплат, на мой взгляд, наиболее наглядный показатель позитивных изменений в стране".
Павел Розенко подчеркнул, что повышение соцстандартов не является причиной роста цен. "У нас постоянно идут дискуссии о рисках роста инфляции вследствие повышения соцстандартов. По моему глубокому убеждению, рост минимальной заработной платы, рост пенсий не является фактором инфляции. Потому что это не тот ресурс, который человек может вывести за границу или в оффшоры. Это средства, которые человек несет, прежде всего, в магазин, рассчитывается ими за товары и услуги, - подытожил вице-премьер-министр. - Повышение зарплат и пенсий основано на реальных показателях, это реальные средства, которые зарабатывает экономика".
вроде бы и картинка красивая.... а на самом деле... ?
Конкретно Порошенко, Гнойсамана, Розенко и главное Гонтаревой.
Это им припомнят, геноцид украинцев на лицо!
И теперь что, Яценюка не модно смешивать с грязью, уже смешали? Если мне кто-то предложил альтернативный вариант, который не привёл бы Украину к ещё бОльшим потерям, я внимательно выслушаю. А если по привычке погавкать захотелось, то идите вы нафиг.
Нам нужно найти золотую середину. Не должно быть так как у нас сейчас происходит. Мы должны уважать своё государство, помогать, а не пинать его постоянно. Есть какие-то недостатки у власти? Надо их исправлять, а не ломать всю систему и каждый раз начинать с нуля с теми же популистами, которые пришли строить "народное" государство.
доходы-913 мрд гр
дефицит бюджета 81 млрд гр
госдолг 1999 млрд гр
какой рост экономики может быть https://24tv.ua/ru/bjudzhet_2018_osnovnye_rashody_bjudzheta_ukrainy_2018_v_cifrah_n899071
В основном идут туши весом около 90 кг, Это самый экономически выгодный вес, правда сала там очень мало да и от рациона его качество не очень
А бразильское вообще идет глубокой заморозки и возрастом от 6 месяцев хранения и выше...
Его в основном покупали на колбасу и консервы.
дружок яйцеголового.
"Повышение зарплат / пенсий не является фактором инфляции, потому что люди в офшоры эти деньги не отправят, а понесут в магазин"
Так инфляция - это рост цен. Если денег больше, а товаров столько же, то цены и выростут. Это, по-моему, даже школьники старших классов понимают, но не министр правительства Украины.
1. Мы впервые завершили год без долгов по зарплате !
2. Мы впервые завершили год без долгов по зарплате бюджетникам !
3. Мы впервые завершили год почти без долгов по зарплате бюджетникам !
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2017 году возросла на 32,2% и по состоянию на 1 января 2018 года составила 2,368 млрд грн. Такие данные 29 января обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).
Задолженность по зарплате в ближайшее время ликвидировать не получится - эксперт