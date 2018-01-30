 За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Три года назад мы запустили процесс децентрализации. И постоянно видим положительный результат.

По регионам открыли уже 745 центров предоставления административных услуг. Даже в небольших городах и селах есть централизованное место, где люди получают десятки справок, оформляют документы, регистрируют недвижимость, открывают собственный бизнес, женятся. И все это делают быстро, удобно, без убийственных очередей, взяток и "своих людей".

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