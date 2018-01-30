 За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Гройсман отметил: "Три года назад мы запустили процесс децентрализации. И постоянно видим положительный результат.
По регионам открыли уже 745 центров предоставления административных услуг. Даже в небольших городах и селах есть централизованное место, где люди получают десятки справок, оформляют документы, регистрируют недвижимость, открывают собственный бизнес, женятся. И все это делают быстро, удобно, без убийственных очередей, взяток и "своих людей".
Гройсманннннне, а толку від цих центрів?!!!!!
20 хв · Одеса, Odessa Oblast, Ukraine ·
31 січня (тобто завтра) в засіданні на стадії досудового розслідування прокуратура буде намагатись допитати невідому особу через відеозв'язок із зміненим голосом.
Ця невідома особа - «засекречений» прокуратурою засуджений за наркотрогівлю злочинець, що під тиском (чи за вигоду) повинен свідчити проти мене у справі «наркобарона Стерненко».
Справа проти мене настількі смішна та по-тупому зліплена, що тут будь-які коментарі просто зайві.
До речі, вести засідання буде суддя Тонконоженко. Той, що бубонів собі під ніс незрозумілою мовою рішення про відправлення мене під домашній арешт. Той, що давав на ознайомлення із матеріалами аж 20 хвилин. Той, котрому ми з Вадим Оксюта вже двічі заявляли відвід через його упередженість, але котрий надто потрібен прокуратурі, щоб цей відвід задовольнити.
Не так давно цей суддя отримував догану за винесення неправосудних рішень. А тиждень тому він засудив чиновника до штрафу на аж 17 тисяч грн за хабар в розмірі 2 500 $. Прямо суддя-уособлення справедливості.
Початок засідання по мені о 15:30.
Вул. Варненська, 3 Б.
Буду вдячний за підтримку.
Я недавно в Харькове перерегистрировал предприятие
Раньше это стоило около 90 грн, сейчас около 1000 (500 грн консультация и 420 перерегистрация)
Просто люди воруют деньги и вкладывают в мегамаркеты и др. и сидят там в ожидании покупателей
Здесь берем госденьги и строим госмаркет, который никто не объедет
На пр-те Тракторостроителей центр -- Манхеттен нервно курит
В центре людей толпа
Метро с Ашаном в сторонке нервно курят
http://repost.net.ua/?p=2793
Они думают, что Бог и пьяный, блудливый батюшка это тождественные вещи.
В их понимании Бог и самодур начальник это тождественно
Бог, который создал всё вокруг, от электрона в атоме и до компьютера и заставил это работать будет реагировать на поклоны на коленках.
Дебилы
у паспортних столах нашого міста.
паспорт на пряму. у той час коли я його робив. 560 грн.
через пездренкову прокладку. 860 грн.
одягнули двох дівчаток при терміналі. який обгородили від доступу
для звичайних громадян. мусив іти через дорогу у банк.
Реально же легалізували так звані паспортні ресурси. давши їм можливість
і дальше користуючись правовою неосвідченістю людей дерти бабло.
а самі установи як були стайнями так ними і залишилися.
Бачили б ви погляди і ставлення їхніх працівників коли ти культурно посилаєш
так звані послуги на мальдіви. але все таки паспорт за 20 робичих днів зробили.
хоча лякали як тільки могли.