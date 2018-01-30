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 Политика Украины
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 За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию о том, что в рамках проведения децентрализации по стране открыто 745 центров предоставления административных услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Три года назад мы запустили процесс децентрализации. И постоянно видим положительный результат.

По регионам открыли уже 745 центров предоставления административных услуг. Даже в небольших городах и селах есть централизованное место, где люди получают десятки справок, оформляют документы, регистрируют недвижимость, открывают собственный бизнес, женятся. И все это делают быстро, удобно, без убийственных очередей, взяток и "своих людей".

Также читайте: Центры админуслуг теперь смогут выдавать водительские права и регистрировать браки, - Кубив

 

Источник: https://censor.net.ua/n3047565
 
 
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я об этом и говорю,народ счастлив и нечего бурчать
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вибачаюсь, що втручаюсь у ваші репліки, але....
Гройсманннннне, а толку від цих центрів?!!!!!
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Сергій Стерненко
20 хв · Одеса, Odessa Oblast, Ukraine ·
31 січня (тобто завтра) в засіданні на стадії досудового розслідування прокуратура буде намагатись допитати невідому особу через відеозв'язок із зміненим голосом.
Ця невідома особа - «засекречений» прокуратурою засуджений за наркотрогівлю злочинець, що під тиском (чи за вигоду) повинен свідчити проти мене у справі «наркобарона Стерненко».
Справа проти мене настількі смішна та по-тупому зліплена, що тут будь-які коментарі просто зайві.
До речі, вести засідання буде суддя Тонконоженко. Той, що бубонів собі під ніс незрозумілою мовою рішення про відправлення мене під домашній арешт. Той, що давав на ознайомлення із матеріалами аж 20 хвилин. Той, котрому ми з Вадим Оксюта вже двічі заявляли відвід через його упередженість, але котрий надто потрібен прокуратурі, щоб цей відвід задовольнити.
Не так давно цей суддя отримував догану за винесення неправосудних рішень. А тиждень тому він засудив чиновника до штрафу на аж 17 тисяч грн за хабар в розмірі 2 500 $. Прямо суддя-уособлення справедливості.
Початок засідання по мені о 15:30.
Вул. Варненська, 3 Б.
Буду вдячний за підтримку.
За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7314
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ГЛАВНОЕ УБИТЬ ЗАСЕКРЕЧЕННОГО ДАЖЕ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ !!!
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ТАК ПО НЕМУ ВИДНО ОН ИЗ ПРОПУТИНСКИХ ФАШИСТОВ !!!!!!!!! ДЕЛАЙ ОТВОД СУДЬИ И КОПАЙ ГЛИБШЕ !!!
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И сразу же бы сказал сколько бабок из бюджета пошло на это. Тогда бы это имело хоть какой-нибудь смысл. А так... Ну, создали, освоили... Уровень жизни не изменился. Да и пользовался я таким центром в Днепре. Да, быстро. Всего месяца полтора оформлял дом и получал кадастровый номер.. Но еще где-то полгода в БТИ или что-то вроде этого. По времени ничего не изменилось. В чем преимущества?
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Мой вопрос подобный центр не мог решить 1,5 года..отказы, отказы отказы..сопутствующее хамство..частный нотариус решил за три дня..законно и без юридических нюансов..
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в трудоустройстве нескольких тысяч человек за казеный счет)...
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Там немножко всё не так
Я недавно в Харькове перерегистрировал предприятие
Раньше это стоило около 90 грн, сейчас около 1000 (500 грн консультация и 420 перерегистрация)
Просто люди воруют деньги и вкладывают в мегамаркеты и др. и сидят там в ожидании покупателей
Здесь берем госденьги и строим госмаркет, который никто не объедет
На пр-те Тракторостроителей центр -- Манхеттен нервно курит
В центре людей толпа
Метро с Ашаном в сторонке нервно курят
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Вот тут я с тобой согласен. В Европе строят, чтобы построить, а в Украине - чтобы украсть.
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ВОТ ВАМ И ОБЕЩАННОЕ ПОКРАЩЕННЯ! Бизнес уходит в тень: в Украине за два месяца закрылись почти 40 тысяч физлиц-предпринимателей
http://repost.net.ua/?p=2793

За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7658 За три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман - Цензор.НЕТ 406
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Таку це ж добре, матимуть запас міцності пережити наступну кризу
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А сократить количество справок, разрешений, согласований не пробовали? Может и центров столько бы не понадобилось?
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Дебилы
Они думают, что Бог и пьяный, блудливый батюшка это тождественные вещи.
В их понимании Бог и самодур начальник это тождественно
Бог, который создал всё вокруг, от электрона в атоме и до компьютера и заставил это работать будет реагировать на поклоны на коленках.
Дебилы
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745 ДЫРОК В БЮДЖЕТЕ !!! ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЧЕГО !!!
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Гойсман, на какой хер плодить эти центры, если в ближайшем будущем, вашими стараниями, ими уже будет просто некому воспользоваться?
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Гамнойсмане. приїдь до мене і я покажу тобі всю суть ваших центрів
у паспортних столах нашого міста.
паспорт на пряму. у той час коли я його робив. 560 грн.
через пездренкову прокладку. 860 грн.
одягнули двох дівчаток при терміналі. який обгородили від доступу
для звичайних громадян. мусив іти через дорогу у банк.
Реально же легалізували так звані паспортні ресурси. давши їм можливість
і дальше користуючись правовою неосвідченістю людей дерти бабло.
а самі установи як були стайнями так ними і залишилися.
Бачили б ви погляди і ставлення їхніх працівників коли ти культурно посилаєш
так звані послуги на мальдіви. але все таки паспорт за 20 робичих днів зробили.
хоча лякали як тільки могли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года в стране открыто 745 центров предоставления административных услуг, - Гройсман
 
 
 
 
 
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