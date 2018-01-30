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 Политика Украины, За рубежом
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 Надеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины

Посольство Украины в США выражает надежду, что Вашингтон продолжит принимать шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, предусмотренные положениями закона "О противодействии противникам США посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Украины в США в Facebook.

Читайте: "Санкции будут": Минфин США анонсировал ограничительные меры против персон из окружения Путина, попавших в "кремлевский доклад"

"Мы надеемся, что администрация Соединенных Штатов продолжит принимать решительные шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая те, которые предусмотрены положениями CAATSA", - говорится в сообщении

В украинском диппредставительстве отмечают, что закон от 2017 года "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает дальнейшее усиление санкционного режима против РФ, включая введение дополнительных санкций против российских специальных проектов по добыче нефти, финансовых учреждений, проявлений коррупции в РФ, нарушителей прав человека, российского оборонного и разведывательного секторов, развития российских энергетических трубопроводов и приватизации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко о "кремлевском докладе" США: Признательны Вашингтону за противодействие российской агрессии

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы права и территориальной целостности", - посол в РФ Хантсман о санкциях за агрессию против Украины

Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3047556
 
 
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Украинская оппозиция о «Кремлевском докладе» США: ждем такой же «Киевский доклад» и поможем его составить.
https://goo.gl/x4t9bZ
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у нас нет оппозиции в природе...кучка дегенератов,называющая себя украинской оппозицией, так и остается кучкой дегенератов,которая, кроме как на бла бла бла по тв ,ни на что не способна - ни армию поддержать,ни кацапию агрессором назвать - так что поможем создать из них списки предателей Украины в военное время)
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В Украине сейчас в оппозиции почти одни уроды! Кроме уродов там еще есть сепары, клоуны, дибилы и другая мразь. На них обращать внимания - себя не уважать!
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Пєца наше фсьо??😃
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Сподіваюсь, знищить рашку саме той президент штатів, за перемогу якого підіймались келихи у моцкві.
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я очень надеюсь, что санкционный список сша дополнится представителями шоколадной воровской банды
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Сподівайся. Як кажуть у вас надєжда уміраєт последнєй... после того кто надєєтся...
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Причем тут посольство Украины? Пока не поборем коррупцию, "Cлава Україні! " нам не видать....((((
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Путин: Россия пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад» - пока Трамп и его шайка не начнут воровать 20 лет кряду и хранить ворованное в рублях в России, в Сбербанке!
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* а теперь,тяжелобольной ,пройдемте на гинекологическое кресло *...
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лошадь тоже попал в "Кремлевский список" Минфина США! Хочется напомнить Лошади, что был такой себе товарищ Риббентроп, целый действующий рейхсминистр иностранных дел суверенной Германии. Его тоже сначала внесли в список, а потом взяли и повесили в Нюрнберге.
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причём шойгу даже в армии не служил вообще
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Хлопці, шо у вас тут горіло шо ви такі чорні?
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до полного развала давить изгойку Надеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 5892
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Министр финансов США обещает скорое введение санкций по "кремлевскому докладу"
"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - заявил Мнучин, которого процитировал журналист агентства Reuters Пит Шредер.
"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада" - указал министр, комментируя замечание сенатора Роберта Менендеса, который задался вопросом по поводу отсутствия санкций в опубликованном Минфином США "кремлевском докладе".
Министр финансов США уточнил, что целью публикации доклада "был очень тщательный анализ", а не объявление санкций, цитирует Мнучина агентство Bloomberg.
Надеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 1010
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но хорошо, что еще есть Конгресс и Сенат...
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Когда же Украина начнет вводить санкции против Разеи?
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А що, ще не вводила? Чи мордва просто їх ще не відчула?
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ага, ввела - по 5 млрд кубів газу буде купувати кожен рік
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друзья, вас ничего не настораживает?
штаты практически пошли ва-банк. а наши клоуны еще издеваются.
типа - давай пацаны, гоу-он, мы купили попкорн.
противно.
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мы мочим кацапов каждый день,не требуя это от других - так что мимо
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Саме так. Я теж відчуває в цьому зраду.
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Чому? Ні. Зрада є всюди і завжди. Просто треба вміти її находити.
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Ничего страшного. Это как в фильме "Место встречи изменить нельзя": сначала из подвала выходят шестерки, и только потом Горбатый".

Надеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 4922
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Глазьев сказал, что надо внимательно присмотреться к тем, кто не попал в списки Минфина США, скорее всего среди них находятся американские агенты. Поздравляю. Началось. И даю наводку. Путина в списках нет.
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#Лавров тоже попал в "Кремлевский список" Минфина США! Хочется напомнить Лошади, что был такой себе товарищ Риббентроп, целый действующий рейхсминистр иностранных дел суверенной Германии. Его тоже сначала внесли в список, а потом взяли и повесили в Нюрнберге.
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самые лучшие санкции против рашиста - прекратить Украине торговлю с рашистом и начать сажать прокуйловых барыг при власти ,которые есть самыми опасными врагами Украины и ее суверинитета...
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Згоден. Але також вимагаю конфіскувати усі авто зроблені у Орді. Передбачаю кількість патріотів-довбенів зменшиться у рази.
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А вьі заметили: закон о санкциях американцьі назвали КААТСА(п). Совпадение? Не думаю!
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Помогаем душить касапию.БОЙКОТ кодам 460 - 469 ! Ни копейки оккупантам !
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PLEASE !!! ENTER TROOPS NATO AND UN TO UKRAINE AND KILL CORRUPTION !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины
 
 
 
 
 
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