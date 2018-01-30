 Надеемся, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ, - посольство Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Украины в США в Facebook.

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"Мы надеемся, что администрация Соединенных Штатов продолжит принимать решительные шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая те, которые предусмотрены положениями CAATSA", - говорится в сообщении

В украинском диппредставительстве отмечают, что закон от 2017 года "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает дальнейшее усиление санкционного режима против РФ, включая введение дополнительных санкций против российских специальных проектов по добыче нефти, финансовых учреждений, проявлений коррупции в РФ, нарушителей прав человека, российского оборонного и разведывательного секторов, развития российских энергетических трубопроводов и приватизации.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.