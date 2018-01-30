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 Политика Украины
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 Россия сознательно приближает гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин 

Российская Федерация сознательно ведет скатывает ситуацию в оккупированных районах Донецкой о Луганской областей к гуманитарной катастрофе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

"У нас складывается нечеловеческая, я именно хочу подчеркнуть, нечеловеческая ситуация, когда из всех заявок на ремонт или электросетей, или сетей водоснабжения, на оккупированных территориях согласована только одна, несмотря на то, что их было несколько десятков", - подчеркнул Климкин.

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"То есть то, что делается, это сознательное скатывание ситуации к гуманитарной катастрофе. С нашей стороны мы очень оперативно согласуем все заявки. Если я не ошибаюсь, их было согласовано более 40", - подчеркнул глава МИД.



Источник: https://censor.net.ua/n3047517
 
 
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он пытается какую-то логику в действиях кацапни искать? во дает
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а логика у украинской власти какая?Нужно было давно переорать все дороги в ДНР и прекратить любые перемещения людей ,пусть мандуют через РФ
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Хунта захватила Крым и Дамбац,конечно крысы кремля не виноваты....
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Ну да. Чтоб впихнуть Донбасс потом в таком виде нам. Ведь понятно, что к нарассее он не отойдет. Значит - нанести максимальный урон и спихнуть. ПидаРассея, одним словом.
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Ну якщо клімкін сказав.................. то мабуть "все воно так і є"................ Россия сознательно приближает гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин  - Цензор.НЕТ 3638
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Он мог и не говорить эту банальщину. Это и так понятно. Разве не так?
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От ти і будеш роз'яснювати! ! !
Ти ще про туалетний папір забув. . .
😊
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Дик, так даунбаси єнтого і хатєлі! !
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Они хотели, как в телевизере паказывали. А сейчас хотят, чтоб было, как было раньше. Но без бИндеравцав.
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Ох, какой текст на "Петре и Мазепе"!

Солдат неудачи. В подводках этот текст не нуждается, просто наберитесь сил и читайте. #Ронин Россия сознательно приближает гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин  - Цензор.НЕТ 1477
https://petrimazepa.com/russkii_mirtvec
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Посрать в Грузии,посрать в Украине и Сирии и ни за что не отвечать,это чисто КГБэшная Фишка...
МРАЗИ позорные...
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