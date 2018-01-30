 Россия сознательно приближает гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

"У нас складывается нечеловеческая, я именно хочу подчеркнуть, нечеловеческая ситуация, когда из всех заявок на ремонт или электросетей, или сетей водоснабжения, на оккупированных территориях согласована только одна, несмотря на то, что их было несколько десятков", - подчеркнул Климкин.

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"То есть то, что делается, это сознательное скатывание ситуации к гуманитарной катастрофе. С нашей стороны мы очень оперативно согласуем все заявки. Если я не ошибаюсь, их было согласовано более 40", - подчеркнул глава МИД.





