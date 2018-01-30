 В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-командира взвода киевского полка "Беркут", - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, в незаконном, во исполнение явно преступного приказа, совершенного группой лиц, препятствовании проведению собрания, митинга должностным лицом с применением физического насилия, и умышленном превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями.

Обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011), ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины, 29.01.2018 направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева.

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