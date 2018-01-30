 Одесской области нужно дополнительно 12 тысяч доз вакцины от кори, - Степанов

Для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет на уровне 95% и не допустить очередной вспышки болезни, Одесской области необходимы еще 12 тысяч доз. Об этом стало известно во время аппаратного совещания Одесской областной государственной администрации, сообщили в пресс-службе ОГА.

"Сейчас актуально стоит вопрос обеспечения дополнительными дозами - это около 12 тысяч, которые нужны Одесской области на два месяца, чтобы все желающие провели прививки. В городе Одесса, в частности, у нас закончились вакцины. Уже в течение двух недель мы пытаемся получить соответствующее перераспределение из Министерства здравоохранения. Скажу откровенно, к сожалению, для меня - этот вопрос лежит в компетенции министерства", - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Напомним, профильный департамент Одесской облгосадминистрации на прошлой неделе уже обращался в Министерство здравоохранения Украины с просьбой доставить в Одесскую область дополнительно 12 тысяч доз вакцины от кори.

"В Министерстве здравоохранения сегодня должны были подписать приказ о перераспределении вакцин на Одесскую область. Речь идет лишь о 3000 доз вакцины от кори. Но, в связи с тем, что министр находится в отпуске, а заместитель - на больничном, нам сообщили, что в министерстве сейчас не могут это реализовать", - сообщил директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный .

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов сегодня дал распоряжение Вячеславу Полясному лично прибыть в министерство для скорейшего решения вопроса о распределении вакцин на Одесскую область.