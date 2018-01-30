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Все про:обмен (597) Харьков (3723) Кромский_Игнат (6)

 Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО

"Антимайдановец" Игнат Кромской, известный по прозвищу "Топаз" утверждает, что получал предложение участвовать в обмене на украинских заложников, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Да, предлагали (участвовать в обмене). Я сказал, что я – гражданин Украины, гражданин этого города", - сказал И.Кромской, отвечая на вопрос журналистов в среду в Киевском райсуде Харькова.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он не хочет участвовать в обмене, И.Кромской сказал: "Зачем? Я от себя не убегу".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017г. предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3047510
 
 
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а шо такое? а чего это мы такие нежные?
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Так уже ж "опустили". Куда ж ему, "опущенному" в кацапию.
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хотел же срузкий мир так отправте это чмо туда пусть наслаждается
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он идиот-но не дурак! Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4498- доказывать потом на подвале-шо не агент СБУ..
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просто оно активно сотрудничало со следствием, жопа тренированная та и попетлять ему не много - пару лет, если конечно приговор не пересмотрят
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Та воно хоче сидіти в теплі, ситий і доглянутий. А в ордло - підвали, можуть навіть використати, як гарматне м'ясо. В чувака мізки курячі, більшість черепної коробки - першокласна бавовняна вата, але інстинкт самозбереження - на висоті. Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9614
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Оно хотело руський мир , но с украинской колбасой и салом . За поребрик это дерьмо .
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отправить на обмен принудительно! такого дерьма и так в Украине полно. лучше на нормального человека поменять
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это,что же получается петушиный угол на укрзоне лучше руссоподвала ?!
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"Я сказал, что я - гражданин Украины, гражданин этого города", - сказал И.Кромской, отвечая на вопрос.

Вспомнило, чучело, что оно гражданин Украины!
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это,что же получается петушиный угол на укрзоне лучше руссоподвала ?!
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любители сруского мира отказываются ехать в свое место утопию, место, которое они, на словах, боготворят и считают самым лучшим место планеты, это просто здец какой-то...
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Обменяйте этого урода хоть на бродячую собаку из Орды!
Нах он нам нужен? Эту мразоту судо-мусорня выпустит через полгода-год, и скока ещё бед и горя принесёт этот отморозок людям?!
Или мы всё думаем, шо этот урод может исправиться и подобреть?
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А ещё требую вернуть мои 250ре которые я честно заработал на митинге! Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4838
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Странно-то как...еще один титушок не хочет менять украинскую тюрьму на русский мир Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8854
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Надо же, стал гражданином Украины, как еще не взял флаг Украины, может хоть что-то дошло во время пребывания в СИЗО.
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Треба таки визнати - не всі дурні в "свабодном Данбасе".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАнтимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО
 
 
 
 
 
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