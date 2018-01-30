 Антимайдановец Топаз заявляет, что отказывается от обмена на украинских пленных, удерживаемых террористами ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, предлагали (участвовать в обмене). Я сказал, что я – гражданин Украины, гражданин этого города", - сказал И.Кромской, отвечая на вопрос журналистов в среду в Киевском райсуде Харькова.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он не хочет участвовать в обмене, И.Кромской сказал: "Зачем? Я от себя не убегу".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017г. предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.