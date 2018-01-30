 Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что Украина очень постаралась в реформировании. И, думаю, реформирование в Украине будет проходить еще лучше, если стабилизируется ситуация", - сказал он на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции во вторник в Киеве.
По министра словам, для Италии в рамках двустороннего сотрудничества очень важны и встречи с предпринимателями.
"Украина для Италии является очень важным партнером по многим вопросам и в Европейском Союзе, и в целом", - добавил министр иностранных дел Италии.
А якщо зробити імпічмент Порошенку-бюст у жінки збільшиться на 3 розміри,а решту в хлібному даватимуть горілкою.
Я в восхищении! Как же мы не доперли сами-то?