 Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Думаю, что Украина очень постаралась в реформировании. И, думаю, реформирование в Украине будет проходить еще лучше, если стабилизируется ситуация", - сказал он на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции во вторник в Киеве.

По министра словам, для Италии в рамках двустороннего сотрудничества очень важны и встречи с предпринимателями.

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"Украина для Италии является очень важным партнером по многим вопросам и в Европейском Союзе, и в целом", - добавил министр иностранных дел Италии.