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 Политика Украины
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Все про:Италия (767) реформы (2874) Альфано (1)

 Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано отмечает прогресс Украины в осуществлении реформ и отмечает, что данный процесс будет проходить лучше при условии стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Думаю, что Украина очень постаралась в реформировании. И, думаю, реформирование в Украине будет проходить еще лучше, если стабилизируется ситуация", - сказал он на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции во вторник в Киеве.

По министра словам, для Италии в рамках двустороннего сотрудничества очень важны и встречи с предпринимателями.

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"Украина для Италии является очень важным партнером по многим вопросам и в Европейском Союзе, и в целом", - добавил министр иностранных дел Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3047507
 
 
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Сеньор Альфано, видно, переел рошенок или после своей коррупции, наша ему кажется мелочёвкой! Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии - Цензор.НЕТ 9921
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Тільки імпічмент допоможе в справі продовження реформ.
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свічка‏ @svecha62 28 янв.

А якщо зробити імпічмент Порошенку-бюст у жінки збільшиться на 3 розміри,а решту в хлібному даватимуть горілкою.

Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии - Цензор.НЕТ 9804
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вяликий реформатор дохлого ССРа Йося Сралин жрал Тушонку Рузвельта миллионами тонн,а пуговмцы для гимнастерок сами гимнастерки,валенки сапоги оказывается тоже поставляли США...капец вояки блин..ничкго своего...Катюша и та на Студэбэккерах каталась..
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сначала на ЗИСе была, но середины 1942, да, уже на студерах каталась. В СА были напряги с норм грузовиками советского производства.
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Батя мой на озере Балатон в Венгрии в 1945 году на Студэрэ рулил.. Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии - Цензор.НЕТ 7358
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А ще третина винищувачів (аерокобри, тандерболти, харікейни), 1/4 танків (Лі, Гранти, Валентайни), половина пороху та латунної стрічки для гільз, половина вибухівки для снарядів, дюралю підігнали від дядька Сема стільки, що його використовували аж до середини 50-х. Т34-85 появився тому, що американці допиляли Т34-76, розробили технологію литва башти та поставили все обладнання і допомогли налагодити нормальне виробництво..
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в стране денег нет,а вы про коррупцию...Вон ракету запустил Кровавый Пастор против быдла РАБссиянскага.. Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии - Цензор.НЕТ 3737
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І яка це стабілізація-економічна, політична, соціальна? ? Явно шиКАЛадний вкид. . . 😂
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В умовах війни з ворогом зовнішнім та війни всіх проти всіх і всіх проти президента всередині реформи проводити не просто, але потроху вдається рухатися у потрібному напрямку.
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Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация.
Я в восхищении! Как же мы не доперли сами-то?
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ситуация стабилизируется, когда хуйло уберется с Донбасса и Крыма...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация, - глава МИД Италии
 
 
 
 
 
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