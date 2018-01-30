 В "Борисполе" задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

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Сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как вербовщик боевиков в террористические группировки.

Отмечается, что пограничники сразу задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

По данному факту уведомлено украинское бюро Интерпола в г. Киеве.

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