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Все про:Борисполь (472) терроризм (17767) вербовка (94)

 В "Борисполе" задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. ВИДЕО

Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

...

Сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как вербовщик боевиков в террористические группировки.

Отмечается, что пограничники сразу задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

По данному факту уведомлено украинское бюро Интерпола в г. Киеве.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинских заробитчан спецслужбами РФ на Луганщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3047504
 
 
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, , сбу-шники пиарятся , , , какого сь наркошу за дозу уговорили выступить в роли диверсанто-вербовщико0террористо ,,, , ну , для плана , ,
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какой-то кривоногий чуркобес...
почему нет Виз со сраными станами Таёжнага сАюза, по факту союзников паРаши(исключение пока можно сделать лиь для Беларуси) ? чего они делают в Украине. ни одна из этих помоек, Армения в том числе, не осудили агрессию против Украины.
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Ціную і поважаю Ваші дописи і думки,які Ви висловлюєте,але можливо,навіть дуже вірогідно,що цю людину пресують за запитом і в інтересах кацапських мусорів?
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все бывает...но это не отменяет того факта, что восточная граница Украины должна быть на замке. первый шаг сделан -биометрические паспорта+снятие отпечатков.
но, остальные обещания- предварительное разрешение на въезд по запросу на сайте миграционной службы за месяц до въезда...где это? ничего же не сделано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "Борисполе" задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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