 В "Борисполе" задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.
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Сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как вербовщик боевиков в террористические группировки.
Отмечается, что пограничники сразу задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.
По данному факту уведомлено украинское бюро Интерпола в г. Киеве.
почему нет Виз со сраными станами Таёжнага сАюза, по факту союзников паРаши(исключение пока можно сделать лиь для Беларуси) ? чего они делают в Украине. ни одна из этих помоек, Армения в том числе, не осудили агрессию против Украины.
но, остальные обещания- предварительное разрешение на въезд по запросу на сайте миграционной службы за месяц до въезда...где это? ничего же не сделано.