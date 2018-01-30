 Двум участникам перестрелки возле метро "Берестейская" в Киеве объявили о подозрении в убийстве, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает прокуратура города Киева.

В понедельник примерно в 12:03 в помещении "Национальная лотерея" по ул. Лагерной, 46/48 произошел конфликт между службой охраны и группой мужчин. В результате во время конфликта от огнестрельного ранения погиб охранник помещения.

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"По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Напомним, в понедельник, 29 января, в результате стрельбы возле ст. м "Берестейская" в Киеве один человек умер, еще одна отримавла огнестрельные ранения.

По словам очевидцев происшествия, на трамвайной остановке ст. м. "Берестейская" произошла стрельба, были слышны около 7 выстрелов.

По информации полиции, конфликт со стрельбой произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит-спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные соревнования.

Одним из задержанных оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, не мешало ему работать в частной охране.

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