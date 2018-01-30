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Все про:Киев (15262) лотерея (62) стрельба (2191)

 Двум участникам перестрелки возле метро "Берестейская" в Киеве объявили о подозрении в убийстве, - прокуратура

Полиция Киева сообщила о подозрении в убийстве двум мужчинам, причастным к стрельбе в Киеве в понедельник, 29 января, в результате которого погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает прокуратура города Киева.

В понедельник примерно в 12:03 в помещении "Национальная лотерея" по ул. Лагерной, 46/48 произошел конфликт между службой охраны и группой мужчин. В результате во время конфликта от огнестрельного ранения погиб охранник помещения.

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"По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Напомним, в понедельник, 29 января, в результате стрельбы возле ст. м "Берестейская" в Киеве один человек умер, еще одна отримавла огнестрельные ранения.

По словам очевидцев происшествия, на трамвайной остановке ст. м. "Берестейская" произошла стрельба, были слышны около 7 выстрелов.

По информации полиции, конфликт со стрельбой произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит-спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные соревнования.

Одним из задержанных оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, не мешало ему работать в частной охране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047503
 
 
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надо короткоствольное разрешать ! (новость где то снизу)
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Зачем? Тут какраз дибилы из короткоствола и отметились.
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Такі от вони.................... нинішні реалії життя на Україні..............
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Мусора же крышуют эти охранные агенства. Опять заколдованный круг - мусор, бандит, уголовник, труп. Кому нужна была та люстрация, если больше половины остались на своих местах и продолжают старые схемы. Большие ожидания так и остались ожиданиями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвум участникам перестрелки возле метро "Берестейская" в Киеве объявили о подозрении в убийстве, - прокуратура
 
 
 
 
 
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