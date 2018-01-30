 Таллин даст Киеву необходимые разъяснения законодательства для исключения Эстонии из списка офшоров, - глава МИД Миксер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"За первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и, несомненно, понесли убытки, этот инцидент, безусловно, ухудшил экономические связи Эстонии и Украины. Для него следует скорее найти решение, чтобы он не превратился в политическую проблему в отношениях между нашими странами", - сказал глава МИД Свен Миксер агентству BNS во вторник.

По его словам, речь идет о письме зам министерства финансов Эстонии Дмитрия Егорова к его украинским коллегам, в котором он в соответствии с просьбой украинской стороны подробнее объясняет специфику эстонской налоговой системы.

"Эстония придерживается мнения, что мы по ошибке оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти пояснения позволят достичь цели, то есть исключения Эстонии из этого списка", - подчеркнул С.Миксер.

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"Согласно пояснениям украинской стороны, действие списка должно распространяться только на украинские предприятия, которым в Эстонии принадлежат дочерние фирмы, а не на эстонских экспортеров. Наша позиция заключается в том, что включение Эстонии в этот список не оправдано и не обосновано", - сказал министр.

Во вторник МИД Латвии также вручил ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка офшоров, сообщил BNS глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что уже до этого велась работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Минфина. Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии на Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

По словам Э.Ринкевича, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.

Ранее в МИД Латвии уже заявили, что включение Украиной Латвии в список офшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс сообщила BNS, что слова премьера Украины Владимира Гройсмана о том, что перечень офшорных территорий касается только резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы страны, не подтверждаются практикой, относящейся к эстонским предприятиям.

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"На прошлой неделе нам, как мы надеемся, удалось посредством наших контактов на высшем уровне решить самую острую проблему наших предпринимателей: Центробанк Украины направил банкам письмо, согласно которому сделки с Эстонией не следует рассматривать в качестве источника особого риска, а от совершающих сделки лиц не следует требовать объемной документации о выгодоприобретателях, как требуется в случае с настоящими офшорными зонами", - сказала она.

"Премьер-министр (Эстонии) Ратас провел встречи в четверг и пятницу, в ходе этих встреч украинская сторона заверила нас, что работает над решением проблемы. В то же время министерства финансов поддерживают связь для решения проблемы", - добавила она.