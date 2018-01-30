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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1676) Холодницкий (398) САП (680)

 Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий

Сравнительно высокие зарплаты сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры являются эффективным рычагом для предупреждения коррупции и взяточничества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Укринформ, об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

"Прокурор (САП. - Ред.) в среднем сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Это чистыми, с налогами выходит 75 тысяч. Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, что получил 2,1 млн гривен, из них - 400 тысяч ушло на налоги. Т.е., я один заплатил 400 тысяч гривен налогов в бюджет. Еще 35 тысяч гривен - это военный сбор", - сообщил Холодницкий.

По его мнению, достаточное финансирование и нормальные условия труда - это прекрасный, как показала практика, способ избежать соблазна "приключений" на стороне, в частности коррупции и взяточничества.

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"Люди обеспечены, кто-то взял в кредит новую машину. Не шикарную, но новую. Кто-то собирает на жилье, т.е. люди видят завтрашний день. Они хотят результаты показать. Я же вижу это по своим прокурорам, с какими глазами они приходят, с предложениями... Поэтому вижу, что есть стимул и этот стимул себя оправдывает", - пояснил руководитель САП.

По его словам, пройти отбор на должность прокурора САП довольно непросто - по прошлогодней статистике, из 450 кандидатов на 20 должностей было избраны 12.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047499
 
 
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Захмарні зарплати ТОПчиновникам платять вже декілька років - рівень корупції і хабарництва , за цей час . абсолютно не зменшився - виходить схема не працює ?! Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4196
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може захмарна корупція-то гєбнява вигадка?ні,вона є,та ще й значна...але не корупція зараз головна загроза-а хуйло з підхуйлятами.
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это разве захмарная зарплата? Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 969
На такую должность нужен хороший юрист, с опытом, а хороший юрист стоит хороших денег. Нужно выбирать, либо набираем непотриб (выпускники ВУЗов) и закрываем глаза на то как они по мере становления спецами начинают сами добирать... либо брать специалиста и платить.
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во всем цивилизованном мире эффективным рычагом противодействия коррупция является уголовное наказание за коррупцию
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если бы в цивилизованном мире у госчиновника такого уровня зарплата была бы 200 евро,он бы скатился в коррупцию еще быстрее чем Украина и наказыват его было бы некому,так как судьи тоже бы скатились вместе с чиновниками одновременно
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хорош уже топить за соевых на всех ветках. если бы у педагога в цивилизованном мире зарплата была 200 дол не евро.то их чиновники на столбах бы качались. вместе со своими шестерками
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ты не попутал? Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4443 НАБУ уже соевым стало?Я как раз за порошенко не голосовал,как большинство тут присутствующих и пишу я по факту,митингов в Украине нет,значит все властью ловольны,а нытье дома это личное дело,так я тебе это и написал,что у чиновников такого уровня должна быть высокая зарплата,а потом и у учителя будет,учитель сам бороться с коррупуией не может и на столбы он никого не развесит,раз за столько лет жопу не подняли с дивана,для этих целей есть НАБУ
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ты мне не тыкай я с тобой гусей не пас и в дискуссию с такими невступаю просто высказал свое мнение так что гуляй вася и придурка гыга с собой забирай
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какой ты впечатлительный,потерпишь и на ты,гыг сам тебе написал,значит ты ему понравился,сам с ним и разбирайся
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много знаешь цивилизованных стран,где коррупцию искореняли чиновниками на столбах?приведи пример хоть одной...
зато я знаю страну,угробившую 100 000 000 своих граждан за прошлый век и в которой коррупция цветет виолончелями.да и выборов в ней не бывает Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1049
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хватит ныть ,ты лично что сделала ,что бы пенсия была как в Польше?
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хороший вопрос!!!
вот интересно, а ЧТО нужно сделать, чтобы пенсия была... ну хоть 150 $
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не с того края зашел,такая пенсия это уже результат ,а начинать нужно с гражданского общества,с митингов и контроля над властью,беречь НАБУ от посягательств ворья с Банковой,когда их прессуют выходить на митинг хотя бы в Киеве,когда суд выносит не правовые решения добиваться его отставки,только эти советы тут никому не нужны,никто делать ничего не хочет,поэтому страна живет так и такая пенсия
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а какое у них (наших прокуроров) предусмотрено уголовное наказание, вы знаете?
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Ну, и сколько коррупционеров вы посадили? - Ни одного...
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Садит не НАБУ,а суд,а его нет,порошенко же сказал,что Украине не нужен антикорсуд,а когда МВФ заставил, тянет с созданием
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sea dog Суд не хочет справедливого суда - тоже проблема!
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Лапша для пипла.Нет судов,увольняйте всех судей.
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суды сами себя не уволят,а ты выходил на митинг требовал,нет,так и сиди спокойно,жди покращення
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так всі і сидять - на ЦН коменти строчать Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9195.............
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нас тут, конечно, до фуя, но в масштабах страны - это вообще ничего...
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что касается меня,там мне вообще пофуй ,я и не жалуюсь,что меня что то не устраивает,остальные могут писать сколько угодно
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ту т речь не о набу -а о специализированной антикоррупционной прокуратуре. Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 890
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зачем нам разводить бюрократов,тем более ручную прокуратуру?НАБУ есть ,порошенко сцыт его,его достаточно Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 528
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вам-не надо...вам для начала хуйла бы переизбрать Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4742
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дежурное выражение про хуйла ,когда сказать уже нечего по теме обсуждения,я бы тебя уволил,слабый бот Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4999
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Если все дела которые НАБУ шьёт гнилыми нитками , при хороших адвокатах, разваливаются в обычном суде, это показатель професиональной пригодности прокуроров.
Значит нужен антикорсуд с такой же профпригодностью. Дурак, дурака всегда поймёт.
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обычный суд это тот который работает по звонку из администрации?Ну при чем тут НАБУ,тут президента менять надо ,с его ботами тупыми Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3084
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Отакое от, к охрененным хабарям им еще и охрененные зарплаты добавили.
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это немного ошибочное мнение. Просто мы привыкли что услуга не товар. К примеру, адвокат также оказывает услугу, но вы же не считаете что она ничего не стоит? Но когда тоже самое (по сути) делает гос.служащий, у нас почему то думают что это как раз то ничего не стоит..
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Де пофігу, якщо затрати податків населення на вашу контору перекриваються бодай у кілька разів вихлопом від повернутих до казни коштів.
Але щось не чути, щоб результати хоч би покривали затрати на керівників органу.
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Во-во... Правительство, президент со своей шоблой, верховна Зрада(почити вся), суды, мусара... я не считаю мелких городских и районных чинуш! - Гройсман взял, и их зарплату поделил на нашу. И всё у влады получилось хорошо, то Исть - народ богатеет!...
Я сейчас не верю и не сочувствую никому вообще. Стока разочарований я пережил за последнее время, шо хочется токо наблюдать со стороны и радоваться, когда пауки в банке сжирают друг друга.
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удивлен? удивлю еще больше... Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5326во всем мире именно так и считают среднюю зарплату
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Снова вступаешь в риторику? Щас начнём кидаться друг в друга фактами и ссылнами? Не будем.
Когда вам(порохоботам) выгодно, то вы кидаете примеры из Мира и железно их аргументируете.
Когда вам(порохоботам) закидываешь вопрос честности и прозрачности вашего любимого босса, то вы находите патриотические отмазки и включаете детскую страшилку - "хуйло нападёт". Потому, не будем.
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потому что закидывать надо не вопросы-а факты Прокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3549.не будем
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что радует на этой ветке, так то, что ведутся диалоги - и никакого срача нет
а публика здесь очень разношерстная...
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Крохи. Вот Коболев - 1600000, вот это работает человек!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор САП сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Я за год получил 2,1 млн, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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