Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Укринформ, об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

"Прокурор (САП. - Ред.) в среднем сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Это чистыми, с налогами выходит 75 тысяч. Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, что получил 2,1 млн гривен, из них - 400 тысяч ушло на налоги. Т.е., я один заплатил 400 тысяч гривен налогов в бюджет. Еще 35 тысяч гривен - это военный сбор", - сообщил Холодницкий.

По его мнению, достаточное финансирование и нормальные условия труда - это прекрасный, как показала практика, способ избежать соблазна "приключений" на стороне, в частности коррупции и взяточничества.

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"Люди обеспечены, кто-то взял в кредит новую машину. Не шикарную, но новую. Кто-то собирает на жилье, т.е. люди видят завтрашний день. Они хотят результаты показать. Я же вижу это по своим прокурорам, с какими глазами они приходят, с предложениями... Поэтому вижу, что есть стимул и этот стимул себя оправдывает", - пояснил руководитель САП.

По его словам, пройти отбор на должность прокурора САП довольно непросто - по прошлогодней статистике, из 450 кандидатов на 20 должностей было избраны 12.

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