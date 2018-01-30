Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Укринформ, об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.
"Прокурор (САП. - Ред.) в среднем сейчас получает на руки 60 тысяч гривен. Это чистыми, с налогами выходит 75 тысяч. Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, что получил 2,1 млн гривен, из них - 400 тысяч ушло на налоги. Т.е., я один заплатил 400 тысяч гривен налогов в бюджет. Еще 35 тысяч гривен - это военный сбор", - сообщил Холодницкий.
По его мнению, достаточное финансирование и нормальные условия труда - это прекрасный, как показала практика, способ избежать соблазна "приключений" на стороне, в частности коррупции и взяточничества.
"Люди обеспечены, кто-то взял в кредит новую машину. Не шикарную, но новую. Кто-то собирает на жилье, т.е. люди видят завтрашний день. Они хотят результаты показать. Я же вижу это по своим прокурорам, с какими глазами они приходят, с предложениями... Поэтому вижу, что есть стимул и этот стимул себя оправдывает", - пояснил руководитель САП.
По его словам, пройти отбор на должность прокурора САП довольно непросто - по прошлогодней статистике, из 450 кандидатов на 20 должностей было избраны 12.
На такую должность нужен хороший юрист, с опытом, а хороший юрист стоит хороших денег. Нужно выбирать, либо набираем непотриб (выпускники ВУЗов) и закрываем глаза на то как они по мере становления спецами начинают сами добирать... либо брать специалиста и платить.
зато я знаю страну,угробившую 100 000 000 своих граждан за прошлый век и в которой коррупция цветет виолончелями.да и выборов в ней не бывает
вот интересно, а ЧТО нужно сделать, чтобы пенсия была... ну хоть 150 $
Значит нужен антикорсуд с такой же профпригодностью. Дурак, дурака всегда поймёт.
Але щось не чути, щоб результати хоч би покривали затрати на керівників органу.
Я сейчас не верю и не сочувствую никому вообще. Стока разочарований я пережил за последнее время, шо хочется токо наблюдать со стороны и радоваться, когда пауки в банке сжирают друг друга.
Когда вам(порохоботам) выгодно, то вы кидаете примеры из Мира и железно их аргументируете.
Когда вам(порохоботам) закидываешь вопрос честности и прозрачности вашего любимого босса, то вы находите патриотические отмазки и включаете детскую страшилку - "хуйло нападёт". Потому, не будем.
а публика здесь очень разношерстная...