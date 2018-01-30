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 Киевские новости
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Все про:Киев (15262) переименования (419)

 Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Киевсовета.

Согласно предложенным проектам решений, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написание имен:

- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также предлагается вернуть пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - пер. Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:
- пер. Михаила Реута - на ул. Памвы Беринды (Печерский р-н)
- ул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н)
- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)
- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
- ул. Новороссийская - на ул. Опрышковская (Днепровский р-н);
- ул. Тропинина - на ул. Якубенкивская (Шевченковский р-н);
- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)
- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н)
- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлыцкого (Оболонский р-н)
- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н)

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

Также читайте: В Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка" и синей ветки метро

Источник: https://censor.net.ua/n3047495
 
 
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З коштами електроен. треба розставатись легко без стонів.
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какие еще дорги,ты агент кремля,нужно улицы переименовывать и разоблачать щупальцу москвы Цоя
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Издесь научились бабло делать и красть. И давай всё переименовать.
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вул. им. 25 роковини рішучих не зворотніх рехворм
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Какое же быдло совки и сколько этой дряни осталось да еще и плодится...
"Какая разница" мол. Да так, ничего. "Беларусам"(литвинам, или как правильно) это скажите.

Прикольно иметь хрущевку на жукова, который дидов сотнями тысяч гноил. Эти черви, совки, попривыкли к ... бутылке. И не только на столе. Да ничего, вообще нужно назвать все улицы именем сралина номер такой-то и удивляться - а чо эти пиндосы на нас смотрят не как на людей, а как на "братьев" дикарей. Проклятая земля - везде, кроме РФ и собственно тут, украинцы могут жить как люди. Как тут не поверить во всякую чепуху типа "эгрегоров", или типо всякую "карму"?
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Та да, пора концлагери организовывать, самое время.
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А пЛОЩАДЬ кАЦАпСИНСКИХ БАРАНОВ кРЕМЛЯ БУДЕТ? Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц - Цензор.НЕТ 8791
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Петтруха Столыпин Рыхварматор РАБссии валяется до сих пор в Лавре.Ващет он немец и родился в Дрездене Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц - Цензор.НЕТ 1208
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ужас! я и не знал,что до сих пор в Киеве есть улица новоросийская Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц - Цензор.НЕТ 6510
это какой-то позор!
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Сир Російський, ковбаса Московська іт.д. і т.п...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНовые названия могут получить еще 13 столичных улиц
 
 
 
 
 
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