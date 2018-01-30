 Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Киевсовета.
Согласно предложенным проектам решений, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написание имен:
- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).
Также предлагается вернуть пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - пер. Воздвиженский.
Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:
- пер. Михаила Реута - на ул. Памвы Беринды (Печерский р-н)
- ул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н)
- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)
- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
- ул. Новороссийская - на ул. Опрышковская (Днепровский р-н);
- ул. Тропинина - на ул. Якубенкивская (Шевченковский р-н);
- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)
- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н)
- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлыцкого (Оболонский р-н)
- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н)
Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
"Какая разница" мол. Да так, ничего. "Беларусам"(литвинам, или как правильно) это скажите.
Прикольно иметь хрущевку на жукова, который дидов сотнями тысяч гноил. Эти черви, совки, попривыкли к ... бутылке. И не только на столе. Да ничего, вообще нужно назвать все улицы именем сралина номер такой-то и удивляться - а чо эти пиндосы на нас смотрят не как на людей, а как на "братьев" дикарей. Проклятая земля - везде, кроме РФ и собственно тут, украинцы могут жить как люди. Как тут не поверить во всякую чепуху типа "эгрегоров", или типо всякую "карму"?
это какой-то позор!