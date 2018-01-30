 Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Киевсовета.

Согласно предложенным проектам решений, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написание имен:

- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);

- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также предлагается вернуть пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - пер. Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:

- пер. Михаила Реута - на ул. Памвы Беринды (Печерский р-н)

- ул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н)

- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)

- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

- ул. Новороссийская - на ул. Опрышковская (Днепровский р-н);

- ул. Тропинина - на ул. Якубенкивская (Шевченковский р-н);

- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)

- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н)

- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлыцкого (Оболонский р-н)

- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н)

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

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